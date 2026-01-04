Obavijesti

24 GODINE OD EURA

Nijemci i dalje u madracima skrivaju milijarde: Još uvijek nisu razmijenili 12 mlrd. maraka

Piše HINA,
I 24 godine nakon uvođenja eura ljudi pronalaze stare njemačke marke u stanovima, zavjesama i kutijama za kekse

Nijemci u madracima još uvijek drže oko 12 milijardi njemačkih maraka, prenose u nedjelju mediji.

„Ljudi obično dođu nakon raščišćavanja stanova prijatelja ili rodbine kada na raznim mjestima nađu novčanice ili češće kovanice njemačkih maraka“, rekao je glasnogovornik Središnje njemačke banke (Bundesbank) Uwe Deichert za Evangeličku novinsku agenciju (EPD).

Osim madraca, najčešća mjesta gdje se pronalaze veći iznosi su stare kutije za lijekove ili kekse. Novci se otkriju i ispod kućnih biljaka, a kovanice u staroj odjeći ili čak ušivene u zavjese.

Unovčavanje numizmatičkih zbirki

Predstavnici središnje banke kažu kako su uočili i trend rasprodaje zbirki kovanica.

„Očito su kolekcionari shvatili da vrijednost njihovih zbirki više neće rasti pa su odlučili unovčiti svoje numizmatičke kolekcije“, kaže Deichert.

No postoje iznimke: kovanice od pet maraka puštene u opticaj između 1953. i 1971. zbog visokog postotka srebra, čija je cijena u stalnom porastu, još uvijek dobro prolaze na numizmatičkim tržištima.

Prema procjenama, 24 godina nakon uvođenja eura još uvijek nije promijenjeno oko 12 milijardi njemačkih maraka - 5,6 milijardi u novčanicama i 6,5 milijardi u kovanicama.

Središnja banka nema podataka o tome koliko maraka se nalazi u samoj Njemačkoj.

Nijemci vole gotovinu

Jedan od razloga zbog kojeg tako velika količina novca nije promijenjena je to što se puno maraka nalazi izvan Njemačke pa promjena u eure nije tako jednostavna.

„No ima i drugih, emotivnih razloga. Mnogi, pogotovo stariji građani, njemačku marku povezuju s gospodarskim oporavkom nakon rata i blagostanjem“, rekao je Deichert.

Ekonomski psiholog Stefan Trautmann iz Instituta za ekonomske znanosti Alfred Weber iz Heidelberga smatra da se činjenica da je još toliko njemačkih maraka u kovanicama i novčanicama može objasniti povjerenju koje Nijemci gaje prema gotovini.

„U Njemačkoj ljudi još uvijek vjeruju u gotovinu i onda se lako može dogoditi da se negdje zaborave veće svote“, kaže Trautmann.

No, svi oni mogu biti opušteni ako se predomisle: Njemačka je jedna od rijetkih zemalja eurozone u kojoj ne postoji vremensko ograničenje zamjene DM-a u euro. A neće se mijenjati ni tečaj od 1,95 maraka za jedan euro.

