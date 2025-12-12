I Slovenci na blagajni HNB-a mijenjaju kune i lipe za eure: 'Po ladicama smo skupili sitniš'

Redovi ispred blagajne HNB-a, slika je iz centra Zagreba, jer zaključno s 31. prosinca ističe rok u kojem je moguće zamijeniti kovanice kuna za euro. Nakon tog datuma kovanice postaju trajno nevažeće te ih više neće biti moguće zamijeniti. Za razliku od kovanica, HNB će uslugu zamjena novčanica obavljati bez vremenskog ograničenja. Na zamjenu između 15 i 20 kilograma kovanica kuna, sortiranih i posloženih u veću vreću, na blagajnu HNB-a donio je Denis.

- Skupljao sam kovanice kuna oko deset godina i na njih sam skroz zaboravio. Kad sam se selio, prijatelj koji mi je pomagao napomenuo mi je da ima kovanice i nedavno sam se sjetio da je kraj godine krajnji rok za njihovu zamjenu - rekao je Denis.

Čekanje u redu nije predstavljalo problem za djeda, koji je u HNB stigao promijeniti kovanice kune za svoga unuka, koji ih je ranije marljivo godinama skupljao. Iz Poreča je istim poslom došao Ante. Osim kovanica, on je imao i novčanice kuna za promijeniti u iznosu većem od 6300 kuna.

- Ovo je ostalo od rastave. Tijekom seljenja našlo se i to i ovo, na raznim mjestima. Ovo je spašavanje tog novca u posljednji tren - govori nam Ante uz smijeh.

Među skupinom ljudi koja je čekala svoju zamjenu našao se i bračni par iz slovenskih Brežica koji su došli zamijeniti svoje kune, ali oni su, za razliku od većine, donijeli 800 kuna novčanica.

- Novčanice kuna ostale su nam od ranijih godišnjih odmora u Hrvatskoj. Pokupili smo po ladicama što je bilo i odlučili se za izlet do Zagreba. Već smo jednom bili ovdje ne bismo li zamijenili novčanice, ali bila je velika gužva pa smo odustali - rekao nam je Joža. Papirnatih 1000 kuna, i to u komadu, došao je zamijeniti još jedan Ante.

- Slučajno sam ih našao i došao sam ih zamijeniti iako znam da za novčanice ima vremena - rekao je Ante. Manji iznos kovanica došla je promijeniti Rozalija, koja je nekadašnje kune pronašla po torbama i kaputima.

- Skupilo se oko 200 kuna, a imam kćer studenticu kojoj će to svakako dobro doći. Bila sam prije dva tjedna. I tad je bila gužva, no nisam mogla čekati - rekla je Rozalija.

Robert je na zamjenu kovanica i novčanica kuna stigao sa suprugom.

- To je žena sakrila od mene, ali sam ih našao iako je i sama zaboravila na njih. Sad smo došli to zamijeniti za eure. Supruga je stigla sa mnom jer me mora kontrolirati, ali nije ni svjesna da će dio morati prepustiti. Što je moje, moje je, a što je njezino, naše je - našalio se Robert.

Zaključno s 8. prosinca 2025. ukupno je trezorirano 470,64 milijuna komada novčanica i 826,02 milijuna komada kovanica, a u optjecaju se još nalazi 74,33 milijuna komada novčanica kuna i 2,17 milijardi komada kovanica. Odnosno, u optjecaju se još nalazi 3,06 milijarde kuna u novčanicama i 1,16 milijarda kuna u kovanicama. U usporedbi sa stanjem kovanica kune u optjecaju i pričuvama HNB-a na dan 31. 7. 2022., zadnji dan mjeseca u kojem je donesena odluka o uvođenju eura u Hrvatskoj, trezorirano je 27,6 posto komada kovanica, odnosno vrijednosno 43,7 posto. Taj postotak je u skladu s iskustvima drugih članica europodručja, gdje je povratak varirao između 23 i gotovo 50 posto, kao i s očekivanjima HNB-a, zato što je Republika Hrvatska turistička zemlja i što se kune nalaze po čitavom svijetu.

- Jedan od nezanemarivih razloga zadržavanja kune je i sentiment pa će i mnogi naši građani dio gotovog novca kune ostaviti nezamijenjeno - navode iz HNB-a.

Nakon što se zamijene, kovanice se čuvaju u vojarni Croatia do trenutka kad će ih se prodati kao sekundarnu sirovinu. Za razliku od kovanica, novčanice kune pohranjuju se u trezorima Hrvatske narodne banke i obrađuju na sustavima za obradu novčanica te se uništavaju rezanjem, uz evidentiranje svakog izrezanog primjerka.

- Tako izrezane novčanice zbrinjavaju se ekološkim postupkom oporabe, i to recikliranjem - napominju iz središnje banke.

Pored zamjene kune za euro, na svojoj blagajni, HNB radi i zamjenu oštećenoga gotovog novca eura. Podsjetili su kako se od 1. siječnja 2024. gotov novac kune za gotov novac eura može zamijeniti isključivo u HNB-u. Zamjena se provodi uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna.

- Hrvatska narodna banka mijenja novčanice kune bez vremenskog ograničenja, odnosno trajno, dok će se kovanice kune moći zamijeniti još samo do kraja ove godine, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2025. Dakle, od 1. siječnja 2026. kovanice kune neće se više nigdje moći zamijeniti za eure - napominju iz HNB-a.

Gotov novac kune može se dostaviti na zamjenu neposredno u Hrvatsku narodnu banku, Ulica Nikole Jurišića 17, Zagreb, od ponedjeljka do petka od 8.30 do 17 sati ili putem poštanskih usluga na sljedeću adresu: Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem na adresi Trg hrvatskih velikana 3.

Trenutačno na blagajni HNB-a rade tri šaltera namijenjena isključivo zamjeni kovanica kune.

- Budući da smo očekivali povećan interes uoči isteka roka za zamjene kovanica kune, Hrvatska narodna banka je tijekom cijele godine informirala javnost o nadolazećem isteku roka. Također, kao odgovor na rast interesa za zamjenu od početka studenoga, sredinom studenoga produljeno je radno vrijeme šaltera s 15.30 do 17 sati - ističu u HNB-u.

Gotov novac kune dostavljen putem poštanskih usluga Hrvatska narodna banka, nakon provjere autentičnosti, zamjenjuje za gotov novac eura te ih putem poštanskih usluga vraća pošiljatelju. Poštom se može na vlastitu odgovornost dostaviti na zamjenu do 15.000 kuna, dakle najviše 14.999,99 kuna. HNB neće zamijeniti zaprimljeni gotov novac kune u iznosu jednakom ili većem od navedenog iznosa, koji je dostavljen putem poštanske usluge, već će ga zadržati do osobnog dolaska pošiljatelja u HNB.

Ako se namjerava predati neposredno na zamjenu gotov novac kune u iznosu jednakom ili većem od 40.000 kuna ili broj kovanica kune koji je veći od 1000 komada, potrebno je prethodno najaviti dolazak i iznos gotovog novca kune koji se namjerava zamijeniti, odnosno broj kovanica kune, i to na mail: gotov.novac@hnb.hr. Novčanice i kovanice nije potrebno razvrstavati, odnosno sortirati po apoenima.