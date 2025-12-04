Obavijesti

News

Komentari 3
USKORO ISTIČE ROK

Ostale su vam kovanice kuna? Zamjena je moguća do 31. prosinca. Evo što još treba znati

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Ostale su vam kovanice kuna? Zamjena je moguća do 31. prosinca. Evo što još treba znati
3
storyeditor/2025-12-04/PXL_281222_97571468.jpg | Foto: Željko Lukunić/Pixsell

U optjecaju je 1,16 milijardi komada kovanica kuna vrijednih 153 milijuna eura

Ostalo je još malo vremena za mijenjanje kovanica kune u eure. U HNB-u kovanice kuna mogu se zamijeniti do 31. prosinca ove godine i nakon tog datuma kovanice postaju trajno nevažeće te ih više neće biti moguće zamijeniti za eure. HNB će uslugu zamjene novčanica kune obavljati bez vremenskog ograničenja. Zaključno sa srijedom povučeno je 470,62 milijuna komada novčanica i 825,58 milijuna komada kovanica, dok je u optjecaju još uvijek 74,34 milijun komada novčanica kuna te 2,17 milijarde komada kovanica. Vrijednosno se u optjecaju još uvijek nalazi 3,06 milijarde kuna u novčanicama i 1,16 milijarda kuna u kovanicama. Kovanice kuna vrijedne su oko 153,96 milijuna eura.

PLJUŠTE KOMENTARI Hrvat prodaje novčanicu od 10 kuna za 100 eura. Pišu mu: 'Hit, dajem ti kuću na moru za nju!'
Hrvat prodaje novčanicu od 10 kuna za 100 eura. Pišu mu: 'Hit, dajem ti kuću na moru za nju!'

- U usporedbi sa stanjem kovanica kune u optjecaju i pričuvama HNB-a na dan 31.07.2022., trezorirano je 27,5% komada kovanica, odnosno vrijednosno 43,6%. Taj postotak je u skladu s iskustvima drugih članica europodručja, gdje je povratak varirao između 23% i gotovo 50%, kao i očekivanjima HNB-a budući da je Hrvatska turistička zemlja i što se kune nalaze po čitavom svijetu. Jedan od nezanemarivih razloga zadržavanja kune je i sentiment pa će i mnogi naši građani dio gotovog novca kune ostaviti nezamijenjeno - navode iz HNB-a.

Zamjena kune za euro od 1. siječnja 2024. godine moguća je isključivo na blagajni HNB-a, a provodi se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj. Gotovi novac kune može se zamijeniti od ponedjeljka do petka od 8.30 do 15.30 sati ili putem poštanskih usluga na adresu: Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb. Putem poštanskih usluga može se na vlastitu odgovornost dostaviti na zamjenu najviše 14.999,99 kuna. HNB neće zamijeniti zaprimljeni gotov novac kune u iznosu jednakom ili većem od 15.000 kuna koji je dostavljen putem poštanske usluge, već će ga zadržati do osobnog dolaska pošiljatelja u banku.

IMA IH PUNO U OPTICAJU Evo do kada možete zamijeniti kune u eure: Pripazite, nakon toga one postaju nevažeće
Evo do kada možete zamijeniti kune u eure: Pripazite, nakon toga one postaju nevažeće

Ako se namjerava predati neposredno na zamjenu gotov novac kune u iznosu jednakom ili većem od 40.000 kuna ili broj kovanica kune koji je veći od 1000 komada, prethodno je potrebno najaviti dolazak i iznos gotovog novca kune koji se namjerava zamijeniti, odnosno broj kovanica kune koji se namjerava zamijeniti na e-adresu: gotov.novac@hnb.hr. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan
PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju
VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...
Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici
SENZACIJA NA NEBU

Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS slikali su i u Srednjoj školi Jelkovec, koja sudjeluje u međunarodnom projektu Comet Chasers

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025