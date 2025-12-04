Ostale su vam kovanice kuna? Zamjena je moguća do 31. prosinca. Evo što još treba znati

Ostalo je još malo vremena za mijenjanje kovanica kune u eure. U HNB-u kovanice kuna mogu se zamijeniti do 31. prosinca ove godine i nakon tog datuma kovanice postaju trajno nevažeće te ih više neće biti moguće zamijeniti za eure. HNB će uslugu zamjene novčanica kune obavljati bez vremenskog ograničenja. Zaključno sa srijedom povučeno je 470,62 milijuna komada novčanica i 825,58 milijuna komada kovanica, dok je u optjecaju još uvijek 74,34 milijun komada novčanica kuna te 2,17 milijarde komada kovanica. Vrijednosno se u optjecaju još uvijek nalazi 3,06 milijarde kuna u novčanicama i 1,16 milijarda kuna u kovanicama. Kovanice kuna vrijedne su oko 153,96 milijuna eura.

- U usporedbi sa stanjem kovanica kune u optjecaju i pričuvama HNB-a na dan 31.07.2022., trezorirano je 27,5% komada kovanica, odnosno vrijednosno 43,6%. Taj postotak je u skladu s iskustvima drugih članica europodručja, gdje je povratak varirao između 23% i gotovo 50%, kao i očekivanjima HNB-a budući da je Hrvatska turistička zemlja i što se kune nalaze po čitavom svijetu. Jedan od nezanemarivih razloga zadržavanja kune je i sentiment pa će i mnogi naši građani dio gotovog novca kune ostaviti nezamijenjeno - navode iz HNB-a.

Zamjena kune za euro od 1. siječnja 2024. godine moguća je isključivo na blagajni HNB-a, a provodi se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj. Gotovi novac kune može se zamijeniti od ponedjeljka do petka od 8.30 do 15.30 sati ili putem poštanskih usluga na adresu: Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb. Putem poštanskih usluga može se na vlastitu odgovornost dostaviti na zamjenu najviše 14.999,99 kuna. HNB neće zamijeniti zaprimljeni gotov novac kune u iznosu jednakom ili većem od 15.000 kuna koji je dostavljen putem poštanske usluge, već će ga zadržati do osobnog dolaska pošiljatelja u banku.

Ako se namjerava predati neposredno na zamjenu gotov novac kune u iznosu jednakom ili većem od 40.000 kuna ili broj kovanica kune koji je veći od 1000 komada, prethodno je potrebno najaviti dolazak i iznos gotovog novca kune koji se namjerava zamijeniti, odnosno broj kovanica kune koji se namjerava zamijeniti na e-adresu: gotov.novac@hnb.hr.