U Sloveniji je do sada potrebnim dozama cjepiva za punu imunizaciju protiv Covida-19 cijepljeno 34 posto stanovništva, upola manje od željene razine procijepljenosti, pa i dalje traju rasprave i apeli kako postići da se do jeseni rezultat popravi.

Glavna infektologinja Bojana Beović kazala je u četvrtak da do sada "nije bilo ozbiljne rasprave" o uvođenju obveznog cijepljenja, na tragu nedavne izjave premijera Janeza Janše da neke članice u EU-u to već planiraju i da će i Slovenija na nekoj točci o tome morati donijeti stajalište i odlučiti se.

Beović je zagovornica uvođenja obveznog cijepljenja, te je u izjavi novinarima kazala da bi to u Sloveniji bilo lakše provesti s obzirom da zakonski već postoji obveza cijepljenja djece protiv zaraznih bolesti.

No, ministar zdravstva Janez Poklukar kazao je u četvrtak, apelirajući ponovo na savjest svih onih koji su se do sada mogli cijepiti a nisu, da ipak još nema nikakvog govora o tome da bi cijepljenje protiv Covida-19 bilo obvezno, pa niti za populaciju stariju od 50 godina, te medicinske sestre kod kojih, po njegovim informacijama, također nije dovoljno zaštićenih, premda je cjepiva dovoljno.

Slovenska vlada objavila je u četvrtak da je u zadnja 24 sata bilo 68 potvrđenih zaraza i jedan smrtni slučaj, no zabrinuta je trendom rasta zaraza zadnjih nekoliko dana i povećanjem udjela pozitivnih testova na sadašnjih 4 posto, premda je broj oboljelih u bolnicama smanjen i sada ih je tamo 47, pet manje nego prošlog četvrtka.

Vladu posebno brine pojava "importa" zaraza koronavirusa tijekom ljetnih mjeseci, nakon potvrde da se je nekoliko izletničkih tura slovenskih maturanata u Španjolskoj vratilo s potvrđenom zarazom, premda asimptomatskom i bez ozbiljnih znakova bolesti.

U grupi maturanata iz jugozapadne Slovenije koja se u zemlju vratila krajem prošlog tjedna do sada je na testu bilo pozitivno njih 58, a ostali se za sada smatraju zdravima i nalaze se u kućnoj karanteni, potvrdila je u četvrtak u izjavi za novinare Eva Grilc iz slovenskog Instituta za javno zdravlje.

Hrvatska je i dalje na slovenskoj "zelenoj" listi sigurnih destinacija, no iz nedavnih izjava nekih predstavnika slovenskog ministarstva vanjskih poslova moglo se naslutiti da slovenskim turistima preporučuju da se pred putovanje informiraju o epidemiološkom stanju u Dubrovniku i Zadru. U prvom slučaju kao rizik ocjenjuju povremeni dolazak kruzera s tisućama putnika koji ulaze u grad, a u potonjem slučaju porast zaraza u odnosu na hrvatski prosjek do čega je došlo poslije nekih većih okupljanja.

U svakom slučaju, mlađim i mobilnijim turistima koji odlaze u inozemstvo, a nisu se cijepili, preporučuje se oprez i praćenje stanja na svakoj destinaciji koju žele posjetiti.