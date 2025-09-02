Idemo prema crnom rekordu. U prvih osam mjeseci ove godine na cestama je poginulo 194 ljudi

Gotovo da ne prođe dan bez poginulih u prometu, a nakon crnog vikenda, tijekom kojega je poginulo šest ljudi u pet teških prometnih nesreća, taj se "crni niz" nastavio i u prvim danima ovoga tjedna. Tako je u utorak oko 8.30 sati PU međimurska izvijestila da su nakon dojave pronašli tijelo muškarca uz kojeg je bio bicikl uz prometnicu na relaciji Cirkovljan - Prelog.

Utvrdili su kako je u noći na utorak na cesti uz drenažni kanal HE Dubrava vozač naletio na biciklista, a potom pobjegao s mjesta događaja ne obavijestivši Hitnu pomoć ni policiju. Policija je tragala za njim tijekom dana i popodne su izvijestili da su uhitili 42-godišnjaka pod sumnjom da je usmrtio biciklista.

U ponedjeljak oko 17.30 sati na autocesti A3 kraj Ivanić Grada poginuo je 44-godišnji Rumunj na motociklu. On je vozio Harley-Davidson rumunjskih registracija u smjeru zapada te iz još neutvrđenog razloga izgubio nadzor, sletio s ceste, naletio na zaštitnu ogradu i smrtno stradao.

Prema MUP-ovoj crnoj statistici, u prvih osam mjeseci na hrvatskim prometnicama poginulo je 194 ljudi.

To je 29 više nego lani i 15 više nego 2019. godine. Ta je godina uzeta kao referentna jer je poginulih u prometu bilo manje od 300, konkretno 297.

Foto: Čitatelj 24sata

Pitali smo stručnjaka i sudskog vještaka za promet Gorana Husinca zašto ponovno raste broj mrtvih na hrvatskim prometnicama. Znakovito nam je odgovorio.

- Stanje u prometu je odraz stanja u društvu. Godinama imamo sve manje policije na cestama, uvjeti rada policije su sve lošiji. Uz to, sve više imamo prometno neobrazovanih ljudi na cesti i sve više imamo ljudi koji se, iz raznoraznih razloga, ne boje zakona. To su razlozi zašto imamo sve više poginulih - smatra vještak.

Na pitanje što učiniti i kako zaustaviti taj negativni trend odgovara da se to nikako ne može promijeniti preko noći.

- Za to treba dulji period. Moramo raditi na obrazovanju djece i odraslih te na izvjesnosti kažnjavanja. Laički rečeno da svatko može shvatiti, svi ljudi moraju biti jednaki pred zakonom i mora biti takav sustav da nitko ni na kakav način ne može izbjeći sankcije i kažnjavanja - pojašnjava Husinec.

Kaže da je policajaca nedovoljno na cesti jer imaju druge zadatke koje moraju obavljati. Također, nastavlja, imamo strahoviti porast ljudi koji sudjeluju u prometu, pri čemu većinu problema radi jedan sloj ljudi koji se apsolutno zakona ne boji. 