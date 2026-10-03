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OTKRILI RADIKALNE STAVOVE

Identificirali pilota koji je htio srušiti avion FlyDubaija. Oman mu je lani zabranio letjeti

Piše Ivan Hruškovec,
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Identificirali pilota koji je htio srušiti avion FlyDubaija. Oman mu je lani zabranio letjeti
Foto: Reuters/Linkedin
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Kopilot Hamam al-Hamami, koji je navodno pokušao srušiti avion FlyDubaija, prethodno je bio uklonjen s letačkih dužnosti zbog radikalnih stavova, a incident otvara pitanja o sigurnosnim provjerama u zrakoplovstvu.

Kopilot osumnjičen za napad na kapetana i pokušaj rušenja zrakoplova na letu iz Dubaija za Tel Aviv identificiran je kao omanski državljanin Hamam al-Hamami. Prije zapošljavanja u FlyDubaiju, omanska nacionalna zrakoplovna kompanija uklonila ga je s letačkih dužnosti zbog ozbiljne zabrinutosti oko njegovih ekstremističkih stavova.

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Udaljen iz Oman Aira zbog radikalnih stavova

Dvadesetdevetogodišnji al-Hamami radio je za Oman Air sedam godina, sve do veljače 2025. godine. Dva izvora upoznata sa situacijom izjavila su za CNN da je prebačen na administrativne poslove u omanskoj kompaniji jer su nadležne službe otkrile njegove radikalne stavove i posjedovanje ekstremističkih materijala. Nakon toga je kratko radio za marokansku zrakoplovnu tvrtku Royal Air Maroc prije nego što se pridružio FlyDubaiju.

Ovaj incident otvara velika pitanja o sigurnosnim provjerama unutar zrakoplovne industrije. Nije poznato je li Oman podijelio informacije o radikalizaciji svog bivšeg pilota s drugim državama ili kompanijama prilikom njegovog prelaska u Ujedinjene Arapske Emirate. Al-Hamami je inače rođen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, otac mu je Omanac, a majka Sirijka.

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Drama na visini i herojstvo putnika

Stravičan incident dogodio se u srijedu na letu FZ1073 na kojem su bila 182 putnika. Kopilot je u kokpitu napao kapetana Smita Machchhara i poslao Boeing 737 u strmoglav pad od gotovo šesnaest tisuća stopa u manje od jedne minute.

Teško ozlijeđeni indijski kapetan uspio je otključati vrata kokpita, nakon čega su putnici uletjeli i savladali napadača. Dvojica pilota izvan dužnosti, koji su se slučajno našli na letu za Tel Aviv, preuzeli su kontrolu nad oštećenim zrakoplovom i sigurno sletjeli u Saudijsku Arabiju.

Nakon napada, sigurnosne službe otkrile su izbrisane profile napadača na društvenim mrežama na kojima je objavljivao fotografije bivšeg vođe Al-Qaide i izražavao ekstremne vjerske stavove. Izraelski dužnosnici trenutačno surađuju sa stranim agencijama kako bi otkrili sve detalje o tome kako je omanski državljanin uopće dospio na let za Izrael.

​- Došao je kako bi srušio putnike na letu - rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, dodajući da je napadač prošao jasnu islamističku radikalizaciju.

*uz korištenje AI-ja

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