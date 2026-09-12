Igor Štimac u politici? Snimili ga na Kongresu među 'europskim konzervativcima': 'Lomim se...'

U Dubrovniku se održava treći Kongres obitelji u organizaciji Stranke europskih konzervativaca i reformista (ECR), koji je okupio predstavnike konzervativnih i suverenističkih stranaka iz više od 20 zemalja Europe i Sjedinjenih Američkih Država, piše Dubrovački dnevnik.

U središtu Kongresa su obitelj, demografska obnova Europe, migracijska politika te suradnja i povezivanje stranaka desnice, objavila je u svom priopćenju stranka DOMiNO. Na Kongresu sudjeluju predsjednik DOMiNO-a Mario Radić i zastupnik DOMiNO-a u Europskom parlamentu Stephen Nikola Bartulica, kao i predstavnici Hrvatskih suverenista te brojni europski politički predstavnici. Među njima su potpredsjednik ECR-a i predsjednik rumunjskog AUR-a George Simion te glavni tajnik ECR-a i zastupnik u talijanskom parlamentu Antonio Giordano.

Kao gost je nazočan i Igor Štimac, bivši hrvatski nogometni reprezentativac i trener. Upravo je Štimac nedavno rekao kako sebe može vidjeti u politici, gostujući u prvom izdanju bosanskohercegovačkog Slobodnog podcasta.

- Duže od tri godine u meni se lomi dosta toga po pitanju moje ambicije uključivanja u politiku. Nisam od onih koji mogu mirno promatrati raspad društva, degradaciju čovjeka, nestručnost koja napreduje i laži koje nam se svakodnevno serviraju, rekao je Štimac.