Obavijesti

News

Komentari 0
'NEMAMO SKRIVENE TROŠKOVE'

Igraonica u ZG-u koja dječje rođendane naplaćuje 1300 eura: Provjeravamo i balone

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Igraonica u ZG-u koja dječje rođendane naplaćuje 1300 eura: Provjeravamo i balone
Foto: Screenshoot/

Najskuplji paket traje tri sata za 20 djece i uključuje animatore, tortu, dekoracije, klauna ili mađioničara, a cijena tog paketa iznosi gotovo 1300 eura

Poznata influencerica i poduzetnica Cindy Šoštarić Hadžić otvorila je u centru Zagreba igraonicu‑rođendaonicu pod imenom KidZona. Cijena igraonice i rođendaonice izazvala je reakcije građana na društvenim mrežama. Jedni smatraju da je to bezobrazno skupo, a drugi ne vide ništa loše u tome da netko plati 1300 eura za dječji rođendan.

DO 20 DJECE Influencerica otvorila igraonicu u Zagrebu. Tri sata - 1300 eura
Influencerica otvorila igraonicu u Zagrebu. Tri sata - 1300 eura

Podsjetimo, igraonica sadrži šest različitih zona namijenjenih djeci za igru, učenje i razvoj, a uključuje i pozornicu, karaoke te kutak za roditelje. Najskuplji paket traje tri sata za 20 djece i uključuje animatore, tortu, dekoracije, klauna ili mađioničara, a cijena tog paketa iznosi gotovo 1.300 eura. Postoje i jeftiniji paketi, namijenjeni manjem broju djece i kraćem trajanju, s cijenama od oko 650 do 890 eura, ovisno o sadržaju. Koncept igraonice osmislile su Cindy i njezina partnerica Maja Brlek Krmić, koja ima iskustva u organizaciji evenata, dok je Cindy poznata po svojem radu u marketingu, velikom broju pratitelja na društvenim mrežama i suprugu influenceru Sandiju Pegi.

PROMO Od igre do pozornice: otkrijte čaroliju dramskih, plesnih i likovnih radionica
Od igre do pozornice: otkrijte čaroliju dramskih, plesnih i likovnih radionica

- Drago nam je što se u medijima pokrenula rasprava o cijenama rođendanskih proslava u Hrvatskoj, te što je poseban fokus stavljen na naš najveći rođendanski paket koji iznosi 1270 eura. Naša strateška odluka bila je da u svim paketima prikažemo cjelokupan iznos proslave, bez skrivenih troškova, čime ne dovodimo potrošače u zabludu prikazivanjem nižih, ali nepotpunih cijena - napisala je Cindy na Instagramu.

PROMO MiniPolis: Pozivamo vas na još jedan super zabavni Festival karijera u ožujku!
MiniPolis: Pozivamo vas na još jedan super zabavni Festival karijera u ožujku!

- Vjerujemo da ste i sami primijetili kako mnoge druge rođendaonice u osnovne ili čak najskuplje pakete uključuju samo dio onoga što nude, dok se konačna cijena znatno povećava dodavanjem različitih elemenata slavlja, što kod nas nije slučaj. U našim su paketima svi elementi proslave jasno navedeni. U najskupljem paketu, primjerice, torta nije samo običan kolač s printanom pokrivkom, već custom torta prema želji slavljenika. Svi elementi dekoracije, uključujući balone, prolaze provjeru kvalitete i sigurnosti te dolaze od provjerenih dobavljača - nastavila je u objavi.

PROMO Tražite sigurnu i modernu igraonicu? Evo što trebate znati
Tražite sigurnu i modernu igraonicu? Evo što trebate znati

- Cjelokupni rođendanski program osmislile su dvije pedagoginje, koje su unutar igraonice kreirale zone u kojima se djecu potiče na kreativnost, razvoj mašte, motorike i senzornih vještina, pod vodstvom animatora koji dolaze iz struka odgojitelja, pedagoga, rehabilitatora i terapeuta. Nudimo i bogat animacijski program, uključujući facepainting, interakciju s mađioničarem ili klaunom, poklon za sve uzvanike, neograničene grickalice i prirodne sokove, a sve to uključeno je u cijenu paketa. Za roditelje smo pripremili posebnu zonu za druženje uz snack bar, bez dodatne naplate. Iako je u medijima najviše pažnje privukao najskuplji paket od 1270 eura, želimo naglasiti da KidZona nudi i povoljnije pakete, od 520 eura koji uključuju širok spektar sadržaja koji su drugdje često dodatno naplaćeni - zaključila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje
SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja
POŽAR U SV. NEDELJI

SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja

Gusti crni oblak prekrio je u utorak nešto prije podne Svetu Nedelju. Izbio je veliki požar, gori skladište guma, crni oblak vidi se i iz dijelova Zagreba... Na terenu su jake vatrogasne snage, stigla je i Hitna pomoć. Građanima na mobitele pristiže SMS upozorenja od 112: "- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.
VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'
UŽASNE SCENE

VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak nešto prije podneva iz Svete Nedelje. Izbio je veliki požar, a vatra je, prema prvim neslužbenim informacijama, zahvatila skladište guma. Gusti crni dim vidi se s rubnih dijelova Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025