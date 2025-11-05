Igraonica u ZG-u koja dječje rođendane naplaćuje 1300 eura: Provjeravamo i balone

Poznata influencerica i poduzetnica Cindy Šoštarić Hadžić otvorila je u centru Zagreba igraonicu‑rođendaonicu pod imenom KidZona. Cijena igraonice i rođendaonice izazvala je reakcije građana na društvenim mrežama. Jedni smatraju da je to bezobrazno skupo, a drugi ne vide ništa loše u tome da netko plati 1300 eura za dječji rođendan.

Podsjetimo, igraonica sadrži šest različitih zona namijenjenih djeci za igru, učenje i razvoj, a uključuje i pozornicu, karaoke te kutak za roditelje. Najskuplji paket traje tri sata za 20 djece i uključuje animatore, tortu, dekoracije, klauna ili mađioničara, a cijena tog paketa iznosi gotovo 1.300 eura. Postoje i jeftiniji paketi, namijenjeni manjem broju djece i kraćem trajanju, s cijenama od oko 650 do 890 eura, ovisno o sadržaju. Koncept igraonice osmislile su Cindy i njezina partnerica Maja Brlek Krmić, koja ima iskustva u organizaciji evenata, dok je Cindy poznata po svojem radu u marketingu, velikom broju pratitelja na društvenim mrežama i suprugu influenceru Sandiju Pegi.

- Drago nam je što se u medijima pokrenula rasprava o cijenama rođendanskih proslava u Hrvatskoj, te što je poseban fokus stavljen na naš najveći rođendanski paket koji iznosi 1270 eura. Naša strateška odluka bila je da u svim paketima prikažemo cjelokupan iznos proslave, bez skrivenih troškova, čime ne dovodimo potrošače u zabludu prikazivanjem nižih, ali nepotpunih cijena - napisala je Cindy na Instagramu.

- Vjerujemo da ste i sami primijetili kako mnoge druge rođendaonice u osnovne ili čak najskuplje pakete uključuju samo dio onoga što nude, dok se konačna cijena znatno povećava dodavanjem različitih elemenata slavlja, što kod nas nije slučaj. U našim su paketima svi elementi proslave jasno navedeni. U najskupljem paketu, primjerice, torta nije samo običan kolač s printanom pokrivkom, već custom torta prema želji slavljenika. Svi elementi dekoracije, uključujući balone, prolaze provjeru kvalitete i sigurnosti te dolaze od provjerenih dobavljača - nastavila je u objavi.

- Cjelokupni rođendanski program osmislile su dvije pedagoginje, koje su unutar igraonice kreirale zone u kojima se djecu potiče na kreativnost, razvoj mašte, motorike i senzornih vještina, pod vodstvom animatora koji dolaze iz struka odgojitelja, pedagoga, rehabilitatora i terapeuta. Nudimo i bogat animacijski program, uključujući facepainting, interakciju s mađioničarem ili klaunom, poklon za sve uzvanike, neograničene grickalice i prirodne sokove, a sve to uključeno je u cijenu paketa. Za roditelje smo pripremili posebnu zonu za druženje uz snack bar, bez dodatne naplate. Iako je u medijima najviše pažnje privukao najskuplji paket od 1270 eura, želimo naglasiti da KidZona nudi i povoljnije pakete, od 520 eura koji uključuju širok spektar sadržaja koji su drugdje često dodatno naplaćeni - zaključila je.