Ilegalne utrke na Krku uzbunile državni vrh: 'Stižu brze izmjene zakona i kazne za vozače!'

Najmanje 365 ispisanih prekršaja i 43 automobila, koje su maknuli s ceste, rezultat je velike policijske akcije proteklog vikenda na području Rijeke, okolice i otoka Krka. Radilo se o pokušaju zaustavljanja ilegalnog okupljanja ljubitelja automobila, koji su doslovno blokirali brojne ceste i izazvali bijes građana.

Koliko je velik skup bio govori i činjenica da su 'sijali kaos' od otoka Krka i Jadranova, preko industrijske zone Kukuljanovo, pa sve do državne ceste DC3 prema Rijeci.

MUP je tijekom vikenda zbog toga odmah najavio kako planiraju hitnim Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabraniti sudjelovanje, organiziranje, poticanje ili omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja. Naime, kažnjavanje takvog sumanutog ponašanja trenutno važećim Zakonom nije propisano.

Foto: PU primorsko - goranska





Za navedeno su predviđene su novčana kazna od 1.320 do 2.650 eura, oduzimanje vozačke dozvole od šest mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova. Hoće li to biti dovoljno za one koji će kršiti zakon tek treba vidjeti, no građani kažu da kazne trebaju biti i strože.

- Cilj ove dopune je preventivno djelovanje, odnosno odvraćanje od organiziranja i sudjelovanja u nezakonitim utrkama, s obzirom na povećani stupanj ugrožavanja sigurnosti prometa, osobito zbog namjere postizanja velikih brzina, povećanog rizika konflikta s drugim sudionicima te potencijalno teških posljedica prometnih nesreća - navodi MUP.

Iz policije su ranije zahvalili građanima zbog dojava o mjestima utrka i divljanja, zbog kojih su mogli čim prije reagirati.

- Razumijemo reakcije građana na ovakva ponašanja. Istodobno ističemo da ovakva neprijavljena i mobilna automobilska okupljanja nisu pojava specifična samo za naše područje niti za Hrvatsku. Slična okupljanja i s njima povezana protupravna ponašanja bilježe se i u drugim europskim državama, među ostalima u Austriji, Italiji, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje policijske službe također provode ciljane i pojačane aktivnosti radi zaštite sigurnosti građana, javnog reda i mira te sigurnosti cestovnog prometa - kažu u policiji.