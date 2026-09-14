Obavijesti

News

Komentari 11
DUG VIKEND ZA POLICIJU

Ilegalne utrke na Krku uzbunile državni vrh: 'Stižu brze izmjene zakona i kazne za vozače!'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Ilegalne utrke na Krku uzbunile državni vrh: 'Stižu brze izmjene zakona i kazne za vozače!'
3
Foto: PU primorsko - goranska
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Paljenje guma, bakljada, blokiranje cesti, rotora, samo je mali dio kaosa kojeg su prošlog vikenda izazvali vozaču na ilegalnom skupu tuniranih automobila koji se protegao od Krka do Rijeke

Najmanje 365 ispisanih prekršaja i 43 automobila, koje su maknuli s ceste, rezultat je velike policijske akcije proteklog vikenda na području Rijeke, okolice i otoka Krka. Radilo se o pokušaju zaustavljanja ilegalnog okupljanja ljubitelja automobila, koji su doslovno blokirali brojne ceste i izazvali bijes građana.

Koliko je velik skup bio govori i činjenica da su 'sijali kaos' od otoka Krka i Jadranova, preko industrijske zone Kukuljanovo, pa sve do državne ceste DC3 prema Rijeci. 

MUP je tijekom vikenda zbog toga odmah najavio kako planiraju hitnim Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabraniti sudjelovanje, organiziranje, poticanje ili omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja. Naime, kažnjavanje takvog sumanutog ponašanja trenutno važećim Zakonom nije propisano.

Foto: PU primorsko - goranska



Za navedeno su predviđene su novčana kazna od 1.320 do 2.650 eura, oduzimanje vozačke dozvole od šest mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova. Hoće li to biti dovoljno za one koji će kršiti zakon tek treba vidjeti, no građani kažu da kazne trebaju biti i strože.

- Cilj ove dopune je preventivno djelovanje, odnosno odvraćanje od organiziranja i sudjelovanja u nezakonitim utrkama, s obzirom na povećani stupanj ugrožavanja sigurnosti prometa, osobito zbog namjere postizanja velikih brzina, povećanog rizika konflikta s drugim sudionicima te potencijalno teških posljedica prometnih nesreća - navodi MUP.

Iz policije su ranije zahvalili građanima zbog dojava o mjestima utrka i divljanja, zbog kojih su mogli čim prije reagirati.

UTRKE NAVUKLE BIJES GRAĐANA Policija o ilegalnim utrkama: 'Stalno su se selili i oštetili dva policijska auta. Toga ima i vani'
Policija o ilegalnim utrkama: 'Stalno su se selili i oštetili dva policijska auta. Toga ima i vani'

- Razumijemo reakcije građana na ovakva ponašanja. Istodobno ističemo da ovakva neprijavljena i mobilna automobilska okupljanja nisu pojava specifična samo za naše područje niti za Hrvatsku. Slična okupljanja i s njima povezana protupravna ponašanja bilježe se i u drugim europskim državama, među ostalima u Austriji, Italiji, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje policijske službe također provode ciljane i pojačane aktivnosti radi zaštite sigurnosti građana, javnog reda i mira te sigurnosti cestovnog prometa - kažu u policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Situacija na požarištu je sve bolja: 'Izvršili smo smjenu vatrogasaca, ostaju na terenu'
VATRENA STIHIJA

Situacija na požarištu je sve bolja: 'Izvršili smo smjenu vatrogasaca, ostaju na terenu'

Iznad Bola na Braču na nepristupačnom terenu planuo je nešto prije 15 sati novi požar udaljen tek koji kilometar od onoga koji je u četvrtak navečer buknuo kod Ložišća
S bebom od godinu dana bježali pedalinom pred vatrom u Milni: 'Vrištali smo, plakali i molili'
BORBA ZA ŽIVOT

S bebom od godinu dana bježali pedalinom pred vatrom u Milni: 'Vrištali smo, plakali i molili'

Britanska obitelj s jednogodišnjom bebom pokušala je pedalnom pobjeći od požara koji se približavao Milni. Spasio ih je brod koji se zaustavio i ukrcao ih u posljednji trenutak
Ubojstvo kod Ploča: Sve je počelo blicanjem u prometu, a onda je mlađi udario starijeg
KOBNI OBRAČUN

Ubojstvo kod Ploča: Sve je počelo blicanjem u prometu, a onda je mlađi udario starijeg

Sukob starijeg i mlađeg muškarca dogodio se na Jadranskoj magistrali. Teško ozlijeđeni muškarac helikopterom je prevezen na liječenje, ali je unatoč pruženoj pomoći preminuo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026