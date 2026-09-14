Paljenje guma, bakljada, blokiranje cesti, rotora, samo je mali dio kaosa kojeg su prošlog vikenda izazvali vozaču na ilegalnom skupu tuniranih automobila koji se protegao od Krka do Rijeke
Ilegalne utrke na Krku uzbunile državni vrh: 'Stižu brze izmjene zakona i kazne za vozače!'
Najmanje 365 ispisanih prekršaja i 43 automobila, koje su maknuli s ceste, rezultat je velike policijske akcije proteklog vikenda na području Rijeke, okolice i otoka Krka. Radilo se o pokušaju zaustavljanja ilegalnog okupljanja ljubitelja automobila, koji su doslovno blokirali brojne ceste i izazvali bijes građana.
Koliko je velik skup bio govori i činjenica da su 'sijali kaos' od otoka Krka i Jadranova, preko industrijske zone Kukuljanovo, pa sve do državne ceste DC3 prema Rijeci.
MUP je tijekom vikenda zbog toga odmah najavio kako planiraju hitnim Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabraniti sudjelovanje, organiziranje, poticanje ili omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja. Naime, kažnjavanje takvog sumanutog ponašanja trenutno važećim Zakonom nije propisano.
Za navedeno su predviđene su novčana kazna od 1.320 do 2.650 eura, oduzimanje vozačke dozvole od šest mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova. Hoće li to biti dovoljno za one koji će kršiti zakon tek treba vidjeti, no građani kažu da kazne trebaju biti i strože.
- Cilj ove dopune je preventivno djelovanje, odnosno odvraćanje od organiziranja i sudjelovanja u nezakonitim utrkama, s obzirom na povećani stupanj ugrožavanja sigurnosti prometa, osobito zbog namjere postizanja velikih brzina, povećanog rizika konflikta s drugim sudionicima te potencijalno teških posljedica prometnih nesreća - navodi MUP.
Iz policije su ranije zahvalili građanima zbog dojava o mjestima utrka i divljanja, zbog kojih su mogli čim prije reagirati.
- Razumijemo reakcije građana na ovakva ponašanja. Istodobno ističemo da ovakva neprijavljena i mobilna automobilska okupljanja nisu pojava specifična samo za naše područje niti za Hrvatsku. Slična okupljanja i s njima povezana protupravna ponašanja bilježe se i u drugim europskim državama, među ostalima u Austriji, Italiji, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje policijske službe također provode ciljane i pojačane aktivnosti radi zaštite sigurnosti građana, javnog reda i mira te sigurnosti cestovnog prometa - kažu u policiji.
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