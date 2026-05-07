Ilegalni azil u Zadru: Traže udomitelje iz Njemačke, a evo koliko naplaćuju udomljavanje!

Iako su psi iz starog azila na Žmirićima u Zadru prije manje od mjesec dana premješteni u novootvoreno Sklonište za napuštene i izgubljene životinje Zadarske županije, na koji je iz županijskog proračuna izdvojen 2,1 milijun eura, a iz zadarskog gradskog proračuna još 300 tisuća, u šumi između Žmirića i Novog Bokanjca, na privatnoj čestici petstotinjak metara udaljenoj od Hey parka, u ograđenom dvorištu okruženom borovom šumom još se čuje lavež pasa, piše Zadarski list.

Ima ih desetak, a koliko je vidljivo s prilaznog puta, ne čini se da žive u neadekvatnim uvjetima. Nekoliko ih slobodno trči po dvorištu, a ostali su u boksovima smještenima uz rub čestice. Iako na Informacijskom sustavu prostornoga uređenja nema ni traga građevinama izgrađenima na čestici, na Google kartama na toj se adresi može pronaći azil s nazivom 'Senioren Tierheim Ella' (hrv. Sklonište za starije životinje Ella). Na njihovoj web stranici predstavljeno je 85 pasa, kojima se dom pokušava pronaći u Njemačkoj.

Svi oni nisu smješteni u azilu, nego ih je dio smješten kod udomitelja u Njemačkoj, dok im se ne pronađe 'zauvijek dom'.

- Udruga za dobrobit životinja osnovana je u studenom 2018. godine. Mi smo organizacija za dobrobit životinja posvećena pomaganju napuštenim, starim, bolesnim i uznemirenim psima u Zadru, u Hrvatskoj. Nažalost, dobrobit životinja u zemlji poput Hrvatske još je u povojima. Stoga smo si postavili za misiju pomoći životinjama tamo i poboljšati situaciju kroz edukaciju i programe sterilizacije/kastracije. Uz taj cilj, dovodimo pse u potrebi u Njemačku i pronalazimo im brižne domove, stoji na web stranici udruge.

Kako ističu, šanse za udomljavanje životinja iz skloništa u južnoj ili istočnoj Europi prilično su male, jer kućni ljubimci tamo često imaju 'drugačiji status nego u Njemačkoj'.

- Za nas se dobrobit životinja ne zaustavlja na nacionalnim granicama! Sve ulične životinje bespomoćno su prepuštene na milost i nemilost svojoj sudbini i očajnički im trebaju ljudi koji će stati u njihovu obranu i pokušati im pružiti dostojanstven život, navodi se.

Naknada za udomljavanje iznosi 350 eura za nekastrirane pse, 410 eura za kastrirane pse i 190 eura za starije pse (8 godina i više), čemu treba pridodati i dodatnu naknadu od 25 eura.

Po svemu sudeći, azil iza kojeg stoji navedena njemačka udruga djeluje u prostorijama koje su bespravno izgrađene, a osim boksova za pse, na čestici se na nalaze dvije građevine koje bi se po svoj prilici mogle opisati kao kuće. Nije, doduše, poznato koriste li se one za smještaj životinja ili ljudi.

Osim toga, prema odluci zadarskog Gradskog vijeća iz travnja 2019. godine, držanje većeg broja životinja bez potrebnih dozvola smatra se prekršajem. Propisane su novčane kazne od 500 do 2.000 kuna za fizičke osobe koje drže više od devet pasa ili mačaka starijih od šest mjeseci bez ugovora sa skloništem, odnosno više od 20 pasa radi udomljavanja bez odobrenja veterinarske inspekcije. U posljednjem dostupnom newsletteru iz ožujka najavljeno je otvaranje županijskog azila, uz poruku da žele surađivati na što bržem udomljavanju pasa. Međutim, u Skloništu za napuštene i izgubljene životinje Zadarske županije, gdje se trenutačno nalazi nešto više od 100 pasa, kažu kako nemaju saznanja o ilegalnom azilu kod Žmirića. U newsletteru se navodi i da je tijekom ožujka zaprimljeno oko 50 novih pasa, dok je 13 pasa početkom mjeseca otputovalo u Njemačku, gdje su ih dočekale udomiteljske obitelji.

Elizabeta Smolić iz udruge Zadarske šapice objavila je da su psi smješteni privremeno kod nje.

- Teren između Žmirica i Bokanjca je pružio utjehu i prevenirao nepotreban stres nekolicini pasa iz bivšeg azila (da se ne moraju seliti u bučno sklonište). Tu ubrajamo grizljive koji teško prihvaćaju nove ljude, stare, plahe i sve one "zaboravljene" ilitiga po novom "jako teško (ne)moguće udomljive. Zubo nam je 2013. godište, ej ono! Smještaj djeluje u okviru zakonskih normi. Ili osnuj svoje sklonište ili potpiši ugovor sa postojećim. Novoizgrađeno sklonište je u interesu pasa a i samog skloništa pristalo na privremeno čuvanje (do udomljenja, prirodne smrti..)

Tu se poteglo pitanje njemačke organizacije koja je godinama trošila vrijeme i novac na saniranje problema naše županije. Bivši zadarski azil je uspio spasiti enorman broj pasa upravo zahvaljujući njima. Nekad bi se dogodilo da bi jedinice lokalne samouprave podmirile zbrinjavanje psa sa svog područja ali to bi bila kap u moru doslovno. Naknada bi pokrivala osnove troškove, nitko te kasnije ne pita da li pas treba na terapije/operacije na drugi kraj RH ili drugu državu.

Svi su se ko pijani plota uhvatili naknade za udomljavanje. Ona je i vise nego realna. 100 puta uzmeš leglo/psa iz općine koja ne želi surađivati, ne okreneš glavu zbog troškova nego ti druga država pomogne dići te pse na noge i naći im adekvatan dom. A kakve uvjete traže za domove? Onakve kakve da mi ovdje postavimo poslali bi nas na Ugljan. Kome ja ovdje mogu postaviti uvjet da mu npr. pas ne smije biti sam doma duže od 4-6 sati? Samo jedan od primjera. Ajmo evo matematički probat udomit našu Naomi, 2015. godište, koja je dosla u azil kao štene. Tih 410eur koje toliko prozivate ne pokriva 11godina hrane, vet skrbi i ostalo? Dajem sad već toliko banalne primjere u nadi da ce se shvatit poruka. Ovi psi koji su trenutno najpopularniji u županiji ne trebaju nikakvu naknadu za udomljenje, ako se kojim slučajem pojavi pojavi osoba da bi ih udomila još bi joj i dali sve sto joj treba za psa koliko bi eksplodirali od sreće. Nijemci nam hrane i brinu za pse, umjesto zahvalnosti sto se nose sa zadarskim nemarom dobivamo po nosu. Jel nekome jos nesto nejasno u ovome? Evo neka pita. Jer sam stvarno intimno objašnjenje dala.

Mjesto koje toliko prozivate je jedini spas bez dodatnog stresa koji trenutno imaju. Sa mnom, koju znaju od prije i koja ih je u dušu naučila tko što voli. Nemojte im ovo uništiti zbog "click baitova", dramatičnih naslova ili kako to već nazvati. Nemojte molim vas, imaju mir, par šetača, mene i nijemce koji ih hrane. Moram biti njihov glas, sami ne mogu ispičati - napisala je na Facebooku.