Najveći leptir u Hrvatskoj iznenadio Imoćane: 'Ne miče iz dvorišta, sviđa mu se ovdje'

To je najveći leptir kojeg smo ikad vidjeli. Sletio je na travnjak i dugo se zadržao kod nas. Svi smo se iznenadili, predivan je, priča nam čitatelj kojeg je u Vinjanima Donjim kod Imotskog iznenadilo veliko noćno paunče, što je, kaže nam stručnjak, naš najveći autohtoni leptir. Javlja se u travnju i svibnju, a problem je što kratko živi.

- To je naš najveći autohtoni leptir. Ima jednu generaciju godišnje te se javlja u travnju i svibnju. Ustvari je poprilično čest u većem dijelu Hrvatske. Problem je što kratko živi, a kada ga privuče javna rasvjeta, što se često događa, to mu ometa životni ciklus i može dovesti do toga da se jedinka ne pari. Gusjenice su isto ogromne, a aktivne su ljeti kada ih ljudi često opažaju kada se spuste sa biljaka hraniteljica i traže mjesto za kukuljenje - kaže nam Toni Koren, stručnjak za oprašivače iz Udruge Hyla.

- Nikad nismo vidjeli takvog leptira. S travnjaka smo ga premjestili na žicu da bude siguran. Evo, već je preko sat vremena tu, ne miče od našeg dvorišta. Shvatit ćemo to kao da mu se kod nas sviđa. Pročitali smo da ako se dugo zadržava na mjestu, znači da je vjerojatno tek izašao iz čahure. Koliko je dugo tu, postat će naš ljubimac. Neka ga, divan je - kaže čitatelj.