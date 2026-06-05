IMA LI KRAJA KIŠI? Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

U većem dijelu zemlje bit će djelomice sunčano, dok će u Dalmaciji prevladavati sunčano vrijeme. U unutrašnjosti će tijekom prijepodneva biti više oblaka, a na istoku Hrvatske mjestimice se očekuju kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

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U Slavoniji, Baranji i Srijemu tijekom noći i jutra će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, nakon čega slijedi razvedravanje i više sunčanih razdoblja. Jutarnja temperatura kretat će se oko 14 stupnjeva, dok će dnevna dosezati između 22 i 24 stupnja Celzijeva.

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme, uz nešto više oblaka tijekom prijepodneva. Najviša dnevna temperatura bit će oko 24 stupnja.

Foto: DHMZ

Na zapadu zemlje prevladavat će djelomice sunčano vrijeme, no poslijepodne je u Gorskoj Hrvatskoj moguć pokoji kratkotrajni pljusak. U gorju će temperatura dosezati od 20 do 23 stupnja, dok će na sjevernom Jadranu biti ugodnijih 26 stupnjeva.

Dalmaciju očekuje najviše sunca. Iako postoji mala mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak u Zagori, prevladavat će stabilno i toplo vrijeme. Temperature će se kretati između 25 i 27 stupnjeva, uz slabo do umjereno jugo koje će tijekom dana okretati na jugozapadnjak.

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Na krajnjem jugu Hrvatske bit će pretežno sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura dosezat će između 24 i 27 stupnjeva, dok će more biti ugodno za boravak uz temperaturu od 20 do 22 stupnja.

Na Jadranu će tijekom noći i jutra puhati bura, podno Velebita povremeno i jaka, no tijekom dana vjetar će oslabjeti i okrenuti na jugozapadni smjer.

Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti bit će između 12 i 16 stupnjeva, a na obali i otocima od 15 do 20 stupnjeva. Dnevne vrijednosti uglavnom će se kretati od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.

- Od nedjelje do utorka na na kopnu pretežno sunčano i postupno toplije. U utorak naoblačenje, a poslijepodne na zapadu i sjeverozapadu postoji vjerojatnost za mjestimične pljuskove. Na Jadranu pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, ujutro uz obalu bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak - prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.