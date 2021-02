Bio sam napušen, nisam imao novaca i mislio sam da ću u autu pronaći neke stvari pa sam čekićem udario u prednje staklo. Uključio se alarm pa sam krenuo biciklom dalje - branio se na Županijskom sudu u Zagrebu Mario Horvat (40) opisujući njegovu verziju događaja od 27. siječnja 2020. kada je pokušao provaliti u auto na Bukovačkoj cesti u Zagrebu.

- Tu je stajao kamion Čistoće. Iz njega je iskočio jedan čovjek. Primio je volan mog bicikla i povukao me prema parku. Dvojica su me srušila na zemlju. Ovaj, koji je ranjen, sjeo mi je na leđa, odnosno koljenom me stisnuo između laktova. Kasnije mi je još jedan sjeo na leđa a jedan mi je stajao na rukama. Nakon otprilike pet minuta dvojica su se maknuli i samo je ovaj ranjeni bio na meni. Ja imam astmu, a on me je gušio i tukao po glavi. Pucao sam tako da sam s desnom rukom stavio pištolj preko svog lijevog ramena i opalio ne bi li se on uplašio i taj ga je metak je pogodio. Kada sam se ustao, opalio sam još dva metka u pod kako bi se ovi drugi uplašili i odmaknuli pa sam se nakon toga biciklom odvezao u ulicu Rebrovac III, tu sam sjedio i pušio i razmišljao, a kada je došla policija, preskočio sam zid.Policajac je dva puta zapucao i krenuo za mnom pa sam se predao- tvrdi Horvat Pištolj iz kojeg je pucao ukrao je iza auta Dražena Prevendara u Savskoj.

- Nisam imao namjeru ubiti tog djelatnika Čistoće već sam pucao da bi ga skinuo sa sebe.Nisam mogao disati, padao sam u trans. Ja bolujem od astme desetak godina- tvrdi Horvat koji je, tvrdi, u zatvoru bio na heptanonskoj terapiji, a zadnji Heptanon popio prije dva mjeseca. Sada od svih lijekova dobiva Apaurin i jedan lijek za spavanje.

- Drogu sam počeo konzumirati sa 16 godina i to marihuanu. Dva puta sam se liječio, ali sam nastavljao s konzumiranjem. Drogu sam nabavljao tako da sam od liječnika dobivao Heptanon koji sam prodavao i za to kupovao drogu- tvrdi Horvat. Njegov odvjetnik tvrdi da djelatnici Čistoće ne govore istinu: :

- Oni lažu jer su gotovo ubili okrivljenika koji boluje od astme. Konačno, svi drugi svjedoci ispitani pred sudom ovaj događaj opisuju identično kao i okrivljeni u onim bitnim segmentima koje mogu znati odnosno koje su mogli primijetiti iz svojih pozicija - rekao je odvjetnik Lovel Borić koji zatražio od suda da ga oslobodee optužbe za pokušaj ubojstva.

Smiljčić: Pogodio me drugim metkom

Ranjeni Smiljčić iznio je posve drugu verziju događaja:

- U jednom trenutku vidio sam s lijeve strane kako bijeli automobil „blinka“. Uključio se alarm i vidio sam nekog kako bježi. Moj kolega rekao je: „Držite ga!“ pa sam izišao iz kamiona i krenuo za njim. On je već bio na biciklu no ja sam ga naprosto primio, spustio s bicikla na pod i rekao mu da bude miran da će doći policija i sve riješiti, opisao je na sudu kako je zaustavio razbojnika Josip Smiljčić (35). Naišla je djevojčica stara 7 ili 8 godina i rekla mu da je ona sve vidjela. Smiljčić joj je htio reći da njegovom kolegi ostavi broj telefona i ide kući da se njezini roditelji ne bi brinuli. Horvat ga je tada upucao.

- Prvi metak je ispalio iz čučećeg položaja. Okrenuo se i pucao mi prema glavi. Izmaknuo sam se, a onda me je drugim hicem pogodio. Znači, htio me je ubiti- rekao je Smiljčić koji je bio pogođen u lijevu stranu prsa i teško ozlijeđen.

- Ranjeni čovjek je pao, skotrljao se praktično pred moj auto. Zaustavila sam se i izišla,a on se uspravio i ponovno pao. Vidjela sam da se osoba s pištoljem u ruci biciklom odvezla po Barutanskom jarku.Prošao je ispred mene, a ja sam ovog ranjenog odvezla u bolnicu Rebro. Zapomagao je i molio da što prije dođemo u bolnicu pa sam čak prošla i kroz j crveno svjetlo na semaforu - rekla je svjedokinja Tatjana Gruber.

Nepravomoćnu presudu Mariju Horvatu sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu objavit će u četvrtak.