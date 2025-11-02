Imaš dvojno državljanstvo? Onda ćeš služiti vojni rok

Da, služit će. Ako ste državljanin ove zemlje, služit ćete vojni rok. To ne bi trebalo biti iznenađenje nikome, rekao nam je vojni analitičar Marinko Ogorec, komentirajući vijest koja je uznemirila mnoge Hrvate u dijaspori. Njegova izjava odnosi se na odluku Ministarstva obrane prema kojoj su svi hrvatski državljani, bez obzira na to gdje žive, vojni obveznici.

Upozorenje australskog Ministarstva vanjskih poslova i trgovine da bi mladići s dvojnim australsko-hrvatskim državljanstvom mogli uskoro primiti poziv za služenje vojnog roka, otvorilo je pitanje koje se tiče desetaka tisuća Hrvata rođenih izvan domovine. Slična situacija mogla bi se dogoditi i u Bosni i Hercegovini, gdje brojni stanovnici imaju i hrvatske putovnice.

Iz Ministarstva obrane pojasnili su: "Osoba koja posjeduje državljanstvo Republike Hrvatske, neovisno o tome u kojoj državi se nalazi, vojni je obveznik." Prema novom Zakonu o obrani, vojna obveza nastaje u godini u kojoj državljanin navrši 18 godina i traje do 30. godine života, osim ako se ranije odsluži temeljna vojna obuka ili civilna služba. Drugim riječima, svi hrvatski državljani koji žive u inozemstvu, a nisu odradili vojni rok u drugoj državi, dužni su prijaviti se najbližem hrvatskom veleposlanstvu ili konzulatu radi uvođenja u vojnu evidenciju. Oni koji to ne učine, riskiraju novčanu kaznu od 250 do 1320 eura.

Iako zakon propisuje obvezu, otvoreno ostaje pitanje kako će Hrvatska zapravo "utjerivati dug" prema onima koji desetljećima žive izvan zemlje. U MORH-u zasad nema konkretnih pojašnjenja o provedbi, no ističu da su propisi jasni i jednaki za sve. Od obveze su izuzeti samo oni koji su već odslužili vojni rok ili civilnu službu u drugoj državi čije državljanstvo također imaju, kao i određene profesionalne skupine poput policijskih kadeta, svećenika ili osoba proglašenih nesposobnima za vojnu službu.

- Ne znam kako će izgledati obuka, ali u dva mjeseca mogu se napraviti osnovi temeljne vojne spremnosti - dodao je Ogorec.

Podsjetimo, Hrvatski sabor izglasao je izglasao je nedavno izmjene Zakona o obrani kojima se ponovno uvodi temeljno vojno osposobljavanje (TVO). Program počinje 2026. godine, a prvi će se ročnici u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi pojaviti već početkom iduće godine. Obuka će trajati dva mjeseca i tijekom nje će svaki ročnik biti plaćen. Dobivat će 1100 eura na mjesec, i uz to će imati plaćene troškove prehrane, prijevoza ili dopusta. Služenje vojske ujedno ide u radni staž. Oni koji završe vojni rok imat će prednost pri zapošljavanju na neodređeno u državnim firmama.