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SRETNI DOBITNIK

Imoćanin osvojio 350.000 € na Eurojackpotu: 'Dobitne brojeve sam sanjao, uvijek igram iste!'

Piše 24sata,
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Imoćanin osvojio 350.000 € na Eurojackpotu: 'Dobitne brojeve sam sanjao, uvijek igram iste!'
Foto: Hrvatska lutrija

Sretni dobitnik Eurojackpot igra redovito i to dva puta tjedno, a baš ove brojeve jednom davno je sanjao

U 37. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 3, 17, 18, 31, 41 - 6, 12, koji su igraču iz Imotskog donijeli dobitak 5 u iznosu od 350.236,20 eura.

Sretni dobitnik Eurojackpot igra redovito i to dva puta tjedno, a baš ove brojeve jednom davno je sanjao. Od tada ih nije mijenjao i s vremenom su postali njegova stalna kombinacija, više navika nego očekivanje da će mu jednoga dana donijeti ovako vrijedan dobitak.

Sretnu vijest saznao je provjerom rezultata na internetu, a reakcija je, kako kaže, bila mirna i staložena.

- Iznenadio me dobitak, dakako, ali ja ostao sam opušten i miran kao da se ništa posebno nije dogodilo - rekao je dobitnik.

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Tako nitko od njegovih bližnjih nije mogao naslutiti da je osvojio više od 350 tisuća eura, a on je zasad vijesti o dobitku podijelio samo sa suprugom, s kojom je već razgovarao o planovima za budućnost.

Najveći dio osvojenog iznosa želi usmjeriti prema obitelji, a posebno ga veseli što će dio dobitka moći podijeliti među svoje četvero odrasle djece.

- Najveće zadovoljstvo mi je kada mogu pomoći svojoj obitelji. To mi je važnije od svega - podijelio je dobitnik.

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Iako mu je Eurojackpot donio velik razlog za veselje, dobitnik iz Imotskog kaže da sreću ne mjeri samo osvojenim iznosom. Za njega je sreća nešto što se gradi kroz život - poštenjem, pravednošću i dobrim odnosima s ljudima. S tom mišlju drugim igračima poručuje da budu dobri ljudi i da se nadaju dobru.

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