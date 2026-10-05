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BORIS PILIŽOTA

Imunitet mu skinuli zbog sumnje u obiteljsko nasilje, sad objavio kako napušta SDP...

Piše Iva Tomas,
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Imunitet mu skinuli zbog sumnje u obiteljsko nasilje, sad objavio kako napušta SDP...
Zagreb: SDP o temi „Skuplji život iz dana u dan: kako inflacija pogađa građane?“ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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S obzirom na složene okolnosti u kojima se nalazim, početkom jesenskog zasjedanja Sabora, donio sam odluku da istupim iz SDP-a jer smatram da tim činom olakšavam situaciju i stranci i sebi, objavio je Piližota

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo u srpnju je jednoglasno i bez rasprave skinulo imunitet SDP-ovu Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i povrede djetetova prava. Predsjednik MIP-a Robert Jankovics pojasnio je da nema nikakvih detalja o kaznenom djelu jer smatraju da je zaštita prava maloljetnog djeteta ispred prava javnosti te da odlučuju samo na temelju najosnovnijih podataka. O svemu se na Facebooku oglasio i Piližota, objavivši da istupa iz SDP-a.

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- Nakon što su se slegli dojmovi, osjećam potrebu nešto reći o situaciji u kojoj sam se našao.

Naime, Hrvatski sabor je 15. srpnja 2026., na zahtjev DORH-a, donio odluku o skidanju mog zastupničkog imuniteta. Tu odluku u potpunosti poštujem te sam i osobno glasovao za skidanje svog imuniteta, između ostaloga, kako bi se ova situacija okončala što prije, jednom zauvijek. Od samog početka spremno surađujem s nadležnim institucijama te ću tako i nastaviti.

U međuvremenu je protiv mene podignuta optužnica. Poštujem zakonom propisani postupak i iskoristit ću sva prava koja mi pripadaju kako bih pred neovisnim sudom iznio svoju obranu i dokazao da navodi optužnice nisu istiniti.

Protiv mene je razne prijave podnijela bivša izvanbračna partnerica s kojom sam se razišao 2024. godine. Sve navode iz prijava kategorički odbacujem jer nisu istiniti. Uvjeren sam da će zakoniti, profesionalni i nepristrani sudski postupci utvrditi sve činjenice - piše u objavi.

Dodaje da mu sve teško pada zbog spominjanja njihova maloljetnog djeteta. Navodi i da je donio odluku o tome da istupi iz SDP-a...

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- Priznajem da mi cijela ova situacija teško pada, ponajprije zato što se u njoj spominje naše maloljetno dijete. Zbog toga, ali i zbog tajnosti samog postupka, sukladno zakonu, neću iznositi pojedinosti niti sudjelovati u raspravama o njegovu sadržaju. Smatram da su zaštita privatnosti i interesa djeteta iznad svakog političkog, osobnog ili medijskog interesa te da ono ne smije snositi posljedice postupka koji se vodi između odraslih osoba.

S obzirom na složene okolnosti u kojima se nalazim, početkom jesenskog zasjedanja Sabora, donio sam odluku da istupim iz SDP-a jer smatram da tim činom olakšavam situaciju i stranci i sebi. U Hrvatskom saboru nastavit ću podupirati politike koje smo zajedno zastupali.

Želim zahvaliti svim kolegicama i kolegama iz SDP-a i ostalim zastupnicama i zastupnicima na ljudskoj i nepristranoj podršci. Također, iskreno zahvaljujem i svima ostalima koji su mi uputili riječi podrške i ohrabrenja. To mi puno znači. Čvrsto vjerujem da su dostojanstvo i istina najbolji odgovor na svaku neistinitu optužbu - zaključio je objavu.

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