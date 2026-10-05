Plenković opleo po SDP-u zbog ustavnih sudaca: 'Ne žele izbor, žele blokadu Ustavnog suda'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković ocijenio je u ponedjeljak da SDP svojim kandidatima za suce Ustavnog suda ne želi izbor sudaca, nego blokadu rada Suda, prokomentiravši i da ih je valjda "stisnuo Goran Selanec kojem istječe šest mjeseci pune plaće" nakon završetka mandata. "Potvrđuje se ona ocjena o kojoj smo mi itekako upoznali javnost, a to je da u biti ne žele izbor Ustavnog suda. Žele blokadu Ustavnog suda, dovode u pitanje njegovu funkcionalnost i rad", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a upitan o dva kandidata koje je za tu funkciju predložio SDP.

Saborski zastupnici SDP-a Saša Đujić i Tonči Restović izvijestili su u srijedu da će njihovi kandidati za nove suce Ustavnog suda biti Goran Selanec i Ana Horvat Vuković te da s HDZ-om o budućim ustavnim sucima više neće razgovarati na zatvorenim sastancima zbog, kažu, njihovih prijašnjih laži.

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Pokretanje videa... VIDEO Izjave Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell

Plenković je ustvrdio i da SDP stalno minira institucije. Podsjetio je da je predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, koji je nadležan za proceduru izbora Ustavnih sudaca, HDZ-ov Ivan Malenica više puta pozvao SDP na razgovor. Ali oni očito imaju želju, rekao je Plenković, "samo prodavati maglu onima koji ne vide dobro točno što rade".

"Valjda ih je stisnuo Selanec kojem istječe šest mjeseci pune plaće nakon što mu je prestao mandat ustavnog suca. Ne vidim što bi drugo moglo biti", rekao je.

Istaknuo je i da SDP nema niti blizu dovoljnog broja zastupnika da se izaberu predloženi kandidati za suce Ustavnoga suda jer za to treba dobiti dvotrećinsku većinu tj. 101 zastupnika.

Upitan je li Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću znala još 2022. i je li o tome trebala obavijestiti Vladu, predsjednik HDZ-a je kazao da - ako SOA sazna neku informaciju koja bi mogla biti vezana za nečije protuzakonito djelovanje, onda ona u inicijalnoj fazi o tome obavještava one koje se s tim bave. "To sigurno nisu čelni ljudi države. U tom trenutku oni prije svega obavještavaju one koji su za to nadležni, a to je Državno odvjetništvo", rekao je.

Smatra i da nešto što u jednom trenutku prime kao informaciju "izgleda tada vrlo vjerojatno malo drugačije nego što izgleda sada nekoliko godina nakon toga", rekao je. Drži da populisti poput Mosta oko te teme žele alarmirati i zbunjivati javnost i od toga raditi spektakl.

Saborski zastupnik Zvonimir Troskor (Most) najavio je u ponedjeljak da će njegova stranka tražiti parlamentarni nadzor nad Sigurnosno-obavještajnom agencijom (SOA) i smjenu cijelog njezinog vodstva zbog propusta u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću.

Žalba Ministarstva na rezultate natječaja za stadion Maksimir je očekivana

Upitan za komentar činjenice da je ministar gospodarstva Ante Šušnjar izvijestio da su u ministarstvu iskoristili svoju zakonsku ovlast i podnijeli službenu žalbu DKOM-u na odluku o rezultatima natječaja za novi Maksimir i SRC Svetice te zatražili poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu, odgovorio je da zna da će se podnijeti žalba Državnoj komisiji za javne nabave zbog samih propozicija natječaja. "To je očekivano", rekao je.

Na pitanje što očekuje od pregovora o kolektivnom ugovoru sa javnim sindikatima, Plenković je rekao da su u njihovom mandatu do sada povećali osnovicu za 52 posto. "Ove godine je dogovoreno povećanje osnovice 1 + 1 + 1 posto. Mi smo sada u fazi zadnjih tih tjedana vezanih uz rebalans. Najavili smo da će razgovori krenuti u drugoj polovici listopada", kazao je.

Predsjednik HDZ-a najavio je da će se izvještajni Sabor HDZ-a održati 28. studenoga u Šibeniku a 27. studenoga će biti pripremni sastanak Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.