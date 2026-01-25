Obavijesti

'POMAGAO JE'

Svjedoci razotkrivaju pucnjavu u Minneapolisu: 'Alex nije imao pištolj, nit je mahao oružjem...'

Svjedoci razotkrivaju pucnjavu u Minneapolisu: 'Alex nije imao pištolj, nit je mahao oružjem...'
Izjave pod zakletvom i snimke s mjesta događaja ruše tvrdnje Trumpove administracije o samoobrani saveznih agenata

Novi detalji o smrtonosnoj pucnjavi u Minneapolisu ozbiljno dovode u pitanje službenu verziju američkih vlasti. Dvoje svjedoka, koji su dali iskaze pod zakletvom saveznom sudu u Minnesoti, tvrde da 37-godišnji Alex Pretti u trenutku kada su ga savezni agenti upucali nije imao oružje niti je ikome prijetio, javlja The Guardian.

Iskazi su predani samo nekoliko sati nakon ubojstva, u sklopu tužbe koju je Američka unija za građanske slobode (ACLU) podnijela protiv ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem i drugih dužnosnika koji su vodili imigracijsku operaciju u gradu.

Jedna svjedokinja snimila je najjasniju videosnimku pucnjave. U izjavi se predstavila kao dječja animatorica koja se bavi oslikavanjem lica i navela da je došla jer smatra važnim dokumentirati djelovanje savezne policije u svojoj zajednici. Kaže da je Pretti priskočio u pomoć drugoj promatračici koju su agenti gurnuli na tlo.

- Nisam vidjela da je ikad imao pištolj. Nije mahao oružjem, nije napadao agente. Samo je pokušavao pomoći ženi da ustane - navela je.

Prema njezinim riječima, agenti su ga srušili na pod, a zatim je nekoliko njih otvorilo vatru.

- Četiri ili pet agenata ga je držalo na tlu i počeli su pucati. Bila sam jedva metar i pol od njega - rekla je i dodala da se boji jer vjeruje da vlasti ne govore istinu o onome što se dogodilo.

Drugi svjedok, 29-godišnji liječnik koji živi u blizini, pucnjavu je vidio s prozora stana. Potvrdio je da je Pretti vikao na agente, ali naglasio:

- Nisam vidio da je ikoga napao niti da je imao oružje.

Nakon pucnjave pokušao je pomoći ranjenom muškarcu, no tvrdi da su mu agenti isprva zabranili pristup.

- Nitko nije pokušavao reanimaciju. Umjesto toga, činilo se kao da broje rane od metaka - naveo je.

Liječnik je utvrdio da je Pretti imao najmanje tri rane u leđima, jednu u prsima i moguću ranu na vratu.

- Puls nisam osjetio - zaključio je.

Svjedočenja i dostupne snimke izravno suprotstavljaju tvrdnjama dužnosnika Trumpove administracije koji su Prettija opisali kao 'naoružanog muškarca' koji je agentima prijetio.

