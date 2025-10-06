Indijac Rambo u stanu na Braču pivskom bocom ubo zemljaka

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad državljaninom Indije (41) zvanog Rambo za kojeg su utvrdili da je pokušao ubiti muškarca (40), piše splitsko-dalmatinska policija.

Sumnjiče ga da je jučer popodne na balkonu prvog kata kuće nakon verbalnog sukoba razbijenom pivskom bocom u vrat ubo svog zemljaka zadavši mu tešku i po život opasnu ozljedu.

Obojica su pali na pod. Indijca su spriječila dvojica koji su se zatekla u blizini. Ubrzo je stigla policija koja ga je uhitila.

Nakon dovršenog istraživanja, predali su ga pritvorskom nadzorniku.