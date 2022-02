Prije tri mjeseca sam najavio dolazak velike inflacije, na nju su jednostavno tada upućivali svi trendovi, a predsjednik Vlade Andrej Plenković samo je odmahivao rukom, istaknuo je za saborskom govornicom zastupnik Socijaldemokrata Davor Bernardić.

Inflacija ne da kuca, dodao je, nego lupa po vratima, a Vlada samo stvara dojam da nešto radi po tom pitanju.

- Najbolji primjer za to je prodavanje magle kod zamrzavanja cijena energenata - rekao je istaknuvši kako je 2008. godine cijena barela nafte dostigla 140 dolara, ali je cijena benzina bila ispod 10 kuna.

'Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja direktno je ugrozila standard građana'

Danas je pak cijena barela nafte 90 dolara, naglasio je, a istovremeno je cijena benzina veća - 12 kuna.

- Zašto? Što se promijenilo? Naknada za bio goriva? Zanemarivo. Tečaj dolara? Identičan. Što se zapravo promijenilo? Marža naftnih kompanija i to drastično. Ona je narasla od nekadašnjih 40 lipa do skoro dvije kune po litri, a to plaćaju građani - naveo je dodavši kako Vladi to odgovara jer ubere više PDV-a, ali da su zbog toga ugroženi interesi i naše zemlje i egzistencija građana.

Postavlja se pitanje, ističe Bernardić, zašto je marža toliko narasla. I daje odgovor.

- Zato jer Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ne radi svoj posao. Dvije najveće kompanije u ovom trenutku - INA-MOL i Petrol drže 75 posto tržišta naftnih derivata u Hrvatskoj. To znači da su one na neki način market makeri, odnosno jednostavnije rečeno monopolisti koji su udruženi u kartel, a to je suprotno zakonima EU i hrvatskim zakonima - naglasio je dodavši kako bi se u drugim zemljama već radila kriminalistička obrada dok naša Vlada ne reagira.

- Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja direktno je ugrozila standard građana i omogućila poskupljenja. A kad poskupljuje gorivo, poskupljuje de facto sve. Kad Vlada zamrzne cijenu goriva na skoro 12 kuna, to je kao da direktno gura novac građana u džepove naftnih kompanijama, po onom dobrom starom principu "masnim guskama se maže vrat", pogotovo kada se zna da strani vlasnici eksploatiraju hrvatski plin i naftu, a da za to plaćaju mizerne naknade, nekoliko puta manje nego u Mađarskoj - istaknuo je.

'Tomislav Ćorić je poznati advokat stranih interesa'

Da stvar bude gora, kaže zastupnik Socijaldemokrata, Vlada dopušta da MOL skuplje plaća naftu koju eksploatira u rodnoj Mađarskoj, nego u Hrvatskoj. Ministra gospodarstva Tomislava Ćorića nazvao je advokatom stranih interesa.

- Poduzetnici su dobili četiri puta veće račune za plin, a takav udar čeka i naše građane - rekao je i podsjetio da je Klub Socijaldemokrata već predlagao da se zamrznu osnovne cijene namirnica.

A danas predlažu tri nove mjere da se zaustavi udar rasta cijena energenata na standard građana i poduzeća.

- Predlažemo da se PDV na cijenu plina spusti na najnižu stopu od pet posto jer nije svejedno hoće li račun biti 125 ili 100 kuna. Nadalje, da se redefiniraju koncesije na naftu i plin i da država dijeli profit s korisnikom koncesije, u ovom slučaju INA-MOL-om te da se profit od naglog rasta cijena nafte i plina usmjeri pomoć pogođenim poduzećima od poskupljenja energenata. I treće, da se najugroženijim skupinama građanima pokriju razlike troškova struje i plina u ovoj i idućoj godini - naveo je.