Influenceri su postali 'zaluđeni' Sjevernom Korejom, ljudi se zgražavaju: 'Vi ste svi špijuni'

Turistička influencerica Zoe Stephens redovito ponavlja pratiteljima na društvenim mrežama samo jednu rečenicu: "Ja nisam špijunka!". Sve zbog optužbi za promicanje sjevernokorejske propagande.

Ova 31-godišnja turistička vodičica, porijeklom iz Liverpoola, tvrdi da svojoj publici nudi rijedak uvid u život u ovoj istočnoazijskoj državi "izvan politike i medijske buke" – daleko od nuklearnog oružja, tajne policije i masovne gladi.

Prema pisanju Daily Maila, na profilima poput onog Zoe Stephens otkrit ćete "drugačiju" Sjevernu Koreju, ispunjenu fotografijama nasmijanih influencera pored uniformiranih muškaraca, posjetama folklornom parku ili slobodnom trčanju ulicama Pjongjanga tijekom travanjskog maratona. Ona inzistira da nije tajna agentica režima Kim Jong Una, već samo turistička vodičica koja pokušava "dehumanizirati narativ o Sjevernoj Koreji".

No, u svjetlu novog izvještaja Ujedinjenih naroda koji zaključuje da nijedna druga populacija na svijetu danas nije pod takvom razinom represije, rast pozitivnog sadržaja o ovoj izoliranoj državi na društvenim mrežama izaziva ozbiljnu zabrinutost.

"Drugačija" Sjeverna Koreja na Instagramu

Na Instagram profilu "Zoe Discovers", vidjet ćete kako Stephens isprobava lokalnu hranu i piće, pleše tradicionalne plesove s mještanima na rođendan Kim Jong Ila i uživa u pogledu s 30. kata blještavog hotela Sosan u Pjongjangu. Ona radi kao menadžerica marketinga za Koryo Tours, turističku agenciju specijaliziranu za Sjevernu Koreju, koju je posjetila više od 30 puta.

Stephens nije jedina. Sve veći broj instagramera, youtubera i tiktokera želi osporiti kritički pogled Zapada na "pustinjačko kraljevstvo" i ponuditi ljepšu sliku sjevernokorejskog društva.

Nakon što je Sjeverna Koreja u travnju prvi put u šest godina održala Međunarodni maraton u Pjongjangu, stotine stranih trkača, uključujući i nekoliko influencera, iskoristilo je priliku za snimanje.

"Svi Korejci se smiju i mašu, idu na posao", govori Harry Jaggard, youtuber s 2,58 milijuna pretplatnika, dok se snima kako trči i pozdravlja gledatelje. "Pjongjang nije bio nimalo onakav kakvim sam ga zamišljao. Grad je bio čist, velik i iznenađujuće miran."

Slično iskustvo podijelio je i George Devedlaka, poznat kao "GeorgeGoesFar", koji je u jednom videu s 2,8 milijuna pregleda posjetio lokalnog frizera i zatražio frizuru "poput Kimove". Na pitanje pratitelja čine li mu se ljudi sretnima, odgovorio je: "Naravno, dobili smo samo površan uvid, ali ljudi izlaze u barove i vode dovoljno normalan život. Bili su veseli kad smo razgovarali s njima."

Mračna stvarnost iza savršenih fotografija

Međutim, idilična slika koju influenceri prikazuju u potpunoj je suprotnosti sa stvarnošću koju opisuju međunarodne organizacije. Sveobuhvatni UN-ov izvještaj otkrio je da je vlada u posljednjem desetljeću uvela stroži nadzor nad civilima, dok su kazne postale okrutnije – uključujući i smrtnu kaznu za gledanje ili dijeljenje stranih TV drama.

Stvarnost javnih pogubljenja, prisilnog rada i sustavnog elektroničkog nadzora često je izostavljena iz savršenih kadrova koje vidimo na društvenim mrežama.

TikTokerica Anna Pelova hvalila se obrocima od 10 sljedova u Pjongjangu, tvrdeći da su "informacije o gladi iz 90-ih vjerojatno zastarjele". Ipak, UN procjenjuje da je oko 45 posto stanovništva bilo pothranjeno između 2020. i 2022. godine.

Glas prebjega: "To je čista propaganda"

Za sjevernokorejske prebjege poput 31-godišnjeg youtubera Charlesa Ryu Wooa, ovakav sadržaj je opasan jer perpetuira istu onu propagandu koju Kim koristi da uvjeri vlastiti narod da nije potlačen.

"Turisti koji dolaze nisu posebni. Ali znate tko jest? 27 milijuna Sjevernokorejaca – jer onog trenutka kad shvate koliko se loše prema njima postupa, srušit će režim", rekao je Ryu za Daily Mail. "Ono što sjevernokorejski režim radi nije usmjereno na zavaravanje stranaca, već na pokazivanje vlastitom stanovništvu koliko je Kim Jong Un velik."

Ryu je odrastao bez struje u kući od drveta i blata. Kada je imao 11 godina, majka mu je umrla od gladi. Dva puta je riskirao život bježeći u Kinu, a nakon što je drugi put deportiran natrag, proveo je devet mjeseci u radnom logoru gdje je hranjen šakom kukuruza dnevno.

Za njega je sadržaj influencera frustrirajući jer nije reprezentativan. Pjongjang, gdje živi oko tri milijuna privilegiranih, funkcionira kao "država u državi" i bajka je u usporedbi s ostatkom zemlje gdje većina živi u ekstremnom siromaštvu.

"Događaji poput maratona strateški su planirani mjesecima unaprijed kako bi se strancima pokazalo koliko je Sjeverna Koreja sjajna", objašnjava Ryu, dodajući da su nasmijane mase u publici pažljivo odabrane i uvježbane da plješću i pjevaju pred kamerama.

Influenceri se brane: "Želimo samo humanizirati priču"

Suočeni s kritikama, influenceri se brane. Zoe Stephens tvrdi da joj nije namjera promovirati propagandu, već pokazati "informiraniju i potpuniju sliku zemlje".

"Nadam se da ću dehumanizirati sjevernokorejski narativ upravo s namjerom da pozitivno doprinesem humanitarnoj stvari. Zašto bi ljudi donirali zemlji čija je populacija u medijima toliko dehumanizirana?", izjavila je.

George Devedlaka rekao je da mu je cilj pružiti "objektivan i u konačnici humanizirajući" pogled na ono što je vidio. Na pitanje financira li time režim, odgovorio je: "Što je tu novo? Moj novac je financirao mnoge režime s kojima se ne slažem. Barem u ovom slučaju, mogao sam izravno vidjeti kako moj novac podržava moju turističku vodičicu, mladu majku koja je ostala bez posla zbog zatvaranja turizma."