Obavijesti

News

Komentari 0
TRAŽE JAVNU RASPRAVU

Inicijativa 'Karte na stol' prosvjedovala u Zagrebu. Tvrde da vlast ima skrivene planove

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Inicijativa 'Karte na stol' prosvjedovala u Zagrebu. Tvrde da vlast ima skrivene planove
Zagreb: Inicijativa "Karte na stol" organizirala je prosvjed kojim se protive novim formatom zdravstvenog odgoja | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Inicijativa roditelja traži neovisnu reviziju sadržaja, uključivanje roditelja u sve faze te da se radi u skladu sa stručnim standardom, moralnim normama i zdravim razumom.

Roditelji okupljeni u Inicijativu "Karte na stol" prosvjedovali su u subotu ispred zagrebačke Gradske skupštine protiv uvođenja u škole, kako tvrde, ideološki obojenog zdravstvenog odgoja, te su zatražili javnu raspravu i pozvali na poštivanje roditeljskih prava zajamčenih Ustavom. Inicijativa roditelja traži neovisnu reviziju sadržaja, uključivanje roditelja u sve faze te da se radi u skladu sa stručnim standardom, moralnim normama i zdravim razumom.

"Tražimo da se jasno pokažu svi planovi i dokumenti i da se provede javna rasprava", kazao je Leonard Mesarić iz Inicijative, ustvrdivši da se ne može odgoj koristiti kao poligon za ideološke eksperimente.

Zagreb: Inicijativa "Karte na stol" organizirala je prosvjed kojim se protive novim formatom zdravstvenog odgoja
Zagreb: Inicijativa "Karte na stol" organizirala je prosvjed kojim se protive novim formatom zdravstvenog odgoja | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Gradske vlasti prozvao je da imaju skrivene planove, a pritom odbijaju otvoreni dijalog.

TOMISLAV KLAUŠKI Katolička crkva ponovno ustaje protiv Zdravstvenog odgoja. Jer ona želi nadzirati 'intimu djece'
Katolička crkva ponovno ustaje protiv Zdravstvenog odgoja. Jer ona želi nadzirati 'intimu djece'

Tvrdi da programi promoviraju sadržaje, poput edukacijskih radionica o muškoj menstruaciji i "raznim perverznim, oni to vole nazivati 'kinki' oblicima seksualnog ponašanja. A sve to žele postaviti kao predložak za školski sadržaj".

Zagreb: Inicijativa "Karte na stol" organizirala je prosvjed kojim se protive novim formatom zdravstvenog odgoja
Zagreb: Inicijativa "Karte na stol" organizirala je prosvjed kojim se protive novim formatom zdravstvenog odgoja | Foto: Marko Juric/PIXSELL
Zagreb: Inicijativa "Karte na stol" organizirala je prosvjed kojim se protive novim formatom zdravstvenog odgoja
Zagreb: Inicijativa "Karte na stol" organizirala je prosvjed kojim se protive novim formatom zdravstvenog odgoja | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Grad i povjerenstvo po njegovim riječima žele "predriblati" roditelje poluinformacijama, manipulacijama, izmotavanjima.

"Nije mi jasno, ako su ti isti ljudi prije bili puni priče o različitim mišljenjima, o slobodama, o pluralizmu - kako to da se sada uspijevaju zavlačiti u svoje mračne, opskurne laboratorije i za sobom zatvarati vrata? I mi želimo vidjeti koji su to planovi", istaknuo je Mesarić.

Upitao je "kako je moguće da udruge i ljudi koji proklamiraju i guraju promiskuitet najizopačenije vrste i normalizaciju i onih najperverznijih oblika seksualnog ponašanja imaju pristup mjestima gdje se raspravlja o odgoju, obrazovanju i djeci".

Zagreb: Inicijativa "Karte na stol" organizirala je prosvjed kojim se protive novim formatom zdravstvenog odgoja
Zagreb: Inicijativa "Karte na stol" organizirala je prosvjed kojim se protive novim formatom zdravstvenog odgoja | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Josipa Nemet rekla je da ima doktorat iz molekularne biologije te je "nisu iznenadili nestručnost i šarlatanstvo u pristupu odgoju, niti nepoznavanje razvojne biologije djeteta koje je uočila proučavajući riječki kurikul i priručnike".

OPLELI PO GRADU ZAGREBU Kaptol kritizira zdravstveni odgoj: 'To je jednoumlje koje razara društvo i obitelj...'
Kaptol kritizira zdravstveni odgoj: 'To je jednoumlje koje razara društvo i obitelj...'

Slične programe je vidjela u zapadnim zemljama gdje se provode već 20 godina, a riječ je, dodala je, "o takozvanoj sveobuhvatnoj seksualnoj edukaciji - ideološki obojenoj i znanstveno potpuno amaterskoj".

Rezultati tih eksperimenata, tvrdi, danas, pokazuju da je u Engleskoj zabilježen gotovo 50-rostruki porast spolne disforije kod djece. U Švedskoj je iznosio čak 1500 posto kod djevojaka u dobi od 13 do 17 godina.

"Nismo protiv zdravstvenog odgoja", rekla je i poručila je da žele škole koje uče empatiju, odgovornosti i poštovanju, ali bez ideološkog pritiska i bez ignoriranja obitelji kao primarnog odgojenog okvira.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
STRAVA KRAJ SENJA

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'

Četvero ljudi iz Malte poginulo u nesreći u mjestu Bunica. Sletjeli su s Jadranske magistrale u more. Policajac ih pokušao spasiti, ali bezuspješno. Ronioci izvlačili beživotna tijela
U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'
POZNATI IDENTITETI POGINULIH

U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'

Objavljena su imena četiri osobe koje su poginule u teškoj prometnoj nesreći kod Senja. Malteško Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je sućut i potvrdilo da surađuje s hrvatskim vlastima.
Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak
ČESTITKE

Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak

U 79. kolu igre Eurojackpot u Gospiću je pogođen dobitak 5 u iznosu od 53.723,30 eura !

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025