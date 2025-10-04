Inicijativa 'Karte na stol' prosvjedovala u Zagrebu. Tvrde da vlast ima skrivene planove

Roditelji okupljeni u Inicijativu "Karte na stol" prosvjedovali su u subotu ispred zagrebačke Gradske skupštine protiv uvođenja u škole, kako tvrde, ideološki obojenog zdravstvenog odgoja, te su zatražili javnu raspravu i pozvali na poštivanje roditeljskih prava zajamčenih Ustavom. Inicijativa roditelja traži neovisnu reviziju sadržaja, uključivanje roditelja u sve faze te da se radi u skladu sa stručnim standardom, moralnim normama i zdravim razumom.

"Tražimo da se jasno pokažu svi planovi i dokumenti i da se provede javna rasprava", kazao je Leonard Mesarić iz Inicijative, ustvrdivši da se ne može odgoj koristiti kao poligon za ideološke eksperimente.

Zagreb: Inicijativa "Karte na stol" organizirala je prosvjed kojim se protive novim formatom zdravstvenog odgoja | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Gradske vlasti prozvao je da imaju skrivene planove, a pritom odbijaju otvoreni dijalog.

Tvrdi da programi promoviraju sadržaje, poput edukacijskih radionica o muškoj menstruaciji i "raznim perverznim, oni to vole nazivati 'kinki' oblicima seksualnog ponašanja. A sve to žele postaviti kao predložak za školski sadržaj".

Grad i povjerenstvo po njegovim riječima žele "predriblati" roditelje poluinformacijama, manipulacijama, izmotavanjima.

"Nije mi jasno, ako su ti isti ljudi prije bili puni priče o različitim mišljenjima, o slobodama, o pluralizmu - kako to da se sada uspijevaju zavlačiti u svoje mračne, opskurne laboratorije i za sobom zatvarati vrata? I mi želimo vidjeti koji su to planovi", istaknuo je Mesarić.

Upitao je "kako je moguće da udruge i ljudi koji proklamiraju i guraju promiskuitet najizopačenije vrste i normalizaciju i onih najperverznijih oblika seksualnog ponašanja imaju pristup mjestima gdje se raspravlja o odgoju, obrazovanju i djeci".

Josipa Nemet rekla je da ima doktorat iz molekularne biologije te je "nisu iznenadili nestručnost i šarlatanstvo u pristupu odgoju, niti nepoznavanje razvojne biologije djeteta koje je uočila proučavajući riječki kurikul i priručnike".

Slične programe je vidjela u zapadnim zemljama gdje se provode već 20 godina, a riječ je, dodala je, "o takozvanoj sveobuhvatnoj seksualnoj edukaciji - ideološki obojenoj i znanstveno potpuno amaterskoj".

Rezultati tih eksperimenata, tvrdi, danas, pokazuju da je u Engleskoj zabilježen gotovo 50-rostruki porast spolne disforije kod djece. U Švedskoj je iznosio čak 1500 posto kod djevojaka u dobi od 13 do 17 godina.

"Nismo protiv zdravstvenog odgoja", rekla je i poručila je da žele škole koje uče empatiju, odgovornosti i poštovanju, ali bez ideološkog pritiska i bez ignoriranja obitelji kao primarnog odgojenog okvira.