Inspekcija potvrdila otkriće 24 sata: Šeničnjak ne smije bacati građevinski otpad u šumu!

Prije četiri mjeseca objavili smo ekskluzivno otkriće da tvrtka Šeničnjak promet d.o.o., čiji je direktor tad bio Daniel Šeničnjak, baca građevinski otpad u šumu u Dubravi Pušćanskoj. Brdo otpada se rasulo i na parcele koje nisu u njegovom vlasništvu, a zaustavljen je i tok potoka, koji je postao jezero i poplavio i privatne parcele i hranilište divljih životinja.

- Mi to odlažemo na naše jer vi u Hrvatskoj nemate legalan deponij toga građevinskog nusprodukta koji može primiti te količine koje mi imamo. Nitko to ne uzima, to je puno kubika. Nemamo dozvolu za građevinski otpad, ali kipamo na svoje - rekao je tad za 24sata.

Foto: privatna arhiva

Međutim, nije istina da nema legalnog deponija i da nema izbora. Otkriće 24sata potvrđuje i Državni inspektorat.

- Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obavila je inspekcijske nadzore na katastarskim česticama iz Vašega upita. Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je navedeno trgovačko društvo odbacilo otpad u okoliš te je slijedom navedenoga doneseno rješenje kojim je naredila uklanjanje otpada, a zbog odbacivanja otpada u okoliš podnesena je kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba - kažu iz DIRH-a.

Mještani kažu da je u svibnju bilo par dana mira, no onda je opet krenulo.

- Cijelo ljeto. I evo jutros opet i sad dok pričamo. Sad dolaze i drugi kamioni, drugih tvrtki. Valjda sad iznajmljuje parking i deponij, ne znam. Opet se ujutro čuje kako se istresaju kamioni, lupanje tovarnog prostora koje zvuči poput eksplozije - govori nam jedan od stanovnika Dubrave Pušćanske.

Ilegalno odlagalište otpada u Dubravi Pušćanskoj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zvali smo jednu od tvrtki čiji kamion su vidjeli mještani iz koje kažu da nisu znali za istragu, te da oni nemaju otpad jer je riječ o kamenu, ali da rade sa Šeničnjak prometom jedan posao u Jakovlju.

Uključio se i OLAF

Neslužbeno doznajemo i da je zagrebačka policija počela izvide dan nakon objave članka u 24sata, dakle još u svibnju. Doznali smo da se za slučaj zainteresirao i OLAF, Europski ured za borbu protiv prijevara, koji istražuje je li u sklopu posla plaćenog iz EU fondova napravljen neki prekršaj ili kazneno djelo. OLAF inače istražuje prijevare povezane s proračunom EU-a, korupciju i bilo koje druge nezakonite aktivnosti, a osnovan je kako bi zaštitio financijske interese Europske unije i osigurao najbolje moguće korištenje resursa EU.

Foto: Google Earth

Osnivači tvrtke su dva brata, Daniel i Ivan Šeničnjak. Stariji Daniel je bio direktor tvrtke sve do 10. rujna ove godine, kad tu funkciju preuzima mlađi Ivan.

Pravomoćna presuda za prevaru

Zanimljivo je da su se ponovno javili na natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Pušća, posao kojeg su dobili prošle godine. Međutim, isključeni su iz natječaja jer je 17. lipnja ove godine postala pravomoćna presuda za prevaru tešku 180 tisuća eura.

Iako su inicijali okrivljenika i tužiteljice izmijenjeni, u presudi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu stoji da je riječ o osobi koja zastupa Šeničnjak promet, rođenoj 1983. Isto kad i Daniel Šeničnjak. Riječ je o kaznenom djelu iz 2013. kad je osuđeni od jedne žene posudio 180 tisuća eura za kamion i bager koji su mu trebali za posao. Dogovor je bio da će joj novac vraćati šest godina, 30 tisuća eura godišnje s prvom ratom 1. srpnja 2014. Međutim taj novac nije nikad vratio. U presudi piše i da je sve priznao, pa je osuđen na godinu dana uvjetno, uz rok kušne od pet godina. Pitali smo ga hoće li se tvrtka žaliti na ispadanje iz natječaja jer više nije direktor i odnosi li se presuda na njega, no nije nam odgovorio. Poslali smo upit i tvrtki Šeničnjak promet, s istim pitanjima uz dodatak kako to da su za posao za kojeg je općina nudila 170 tisuća eura, dali ponudu od 159 tisuća eura bez PDV - a. Ni od njih nismo dobili odgovor u trenutku pisanja ovog teksta.

Ilegalno odlagalište otpada u Dubravi Pušćanskoj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kao što smo već pisali u svibnju, ova tvrtka je za gotovo svaki posao na koji se javljala, davala ponude ispod cifre koju su općine i gradovi nudili, što nije sumnjivo dok se ne pogledaju ponude drugih ponuđača koje su ipak malo skuplje. Raspitali smo se među građevinarima jesu li cijene koje su nudili realne, na što nam je više njih reklo da im je Šeničnjak promet d.o.o. često rušio cijene s nerealno niskim ponudama. Unatoč porastu troškova rada i materijala.