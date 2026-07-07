Inspektorat o gradilištima koje su zatvorili u ZG-u: 'Postupak provjere će potrajati...'

Na zagrebačkim ulicama cijeli su dan bili i inspektori Državnog inspektorata koji su zatvorili čak tri gradilišta. Među njima je i ono na jednom od najprometnijih gradskih križanja, Savske i Vukovarske ulice, gdje su vozila posljednjih dana upadala među tramvajske tračnice. Izvođaču je naloženo postavljanje dodatne pomične ograde radi zaštite rova te postavljanje ploče s podacima o gradilištu. Radovi su obustavljeni i u Zvonimirovoj ulici, na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove, zbog utvrđenih nepravilnosti tijekom građenja, piše net.hr.

Iz Grada Zagreba poručuju kako su gradilišta zatvorena zbog, kako navode, manjih propusta vezanih uz zaštitu na radu. U pisanom očitovanju navode da je nalog inspektora za postavljanje pomične ograde i ploče s podacima o gradilištu dio uobičajene procedure.

S druge strane, u Državnom inspektoratu ističu kako gradilišta nisu bila adekvatno ograđena ni zaštićena te da njihov posao zatvaranjem gradilišta nije završen. Najavljuju nastavak inspekcijskog nadzora koji će obuhvatiti i potpunu provjeru dokumentacije. Iako u Gradu očekuju da će nedostaci biti brzo otklonjeni i radovi nastavljeni, neslužbene informacije iz Državnog inspektorata upućuju na to da bi postupak mogao potrajati upravo zbog opsežne kontrole dokumentacije.

Za RTL je govorio vještak za građevinarstvo Ivan Martić, koji ističe kako su ovakva zatvaranja gradilišta vrlo rijetka.

- U svojih 26 godina rada u građevinarstvu nisam doživio da se gradilište zatvori zbog izostanka zaštitne ograde. Zakon ne razlikuje manje i veće propuste, već samo propisuje uvjete koji moraju biti ispunjeni. Ako oni nisu ispunjeni, inspektorat izlazi na teren, utvrđuje stanje i postupa u skladu sa svojim ovlastima, rekao je Martić.

Dodaje kako postoje jasno propisane procedure za pokretanje inspekcijskog nadzora, bilo da je riječ o redovnim ili izvanrednim kontrolama, te da se iz službene evidencije može utvrditi kada je i na temelju čega inspekcija izašla na teren. Komentirajući tvrdnje dijela građana da bi zatvaranje gradilišta moglo imati političku pozadinu nakon incidenta sa službenim vozilom premijera Andreja Plenkovića, Martić kaže kako za takve zaključke nema osnove.

- Kao sudski vještak ne mogu se složiti s takvim tvrdnjama. Svako postupanje inspektorata može se provjeriti jer postoji službena evidencija prijava, plana rada i izlazaka na teren. Na temelju toga može se utvrditi je li nadzor proveden redovno i u skladu sa zakonom, istaknuo je.

Govoreći o utvrđenim nepravilnostima, Martić naglašava da zakon ne poznaje kategorije manjih i većih propusta, već propisuje obvezne uvjete koje gradilište mora ispunjavati.

- Prema onome što sam mogao vidjeti, na gradilištu nije bila istaknuta propisana gradilišna tabla na vidljivom mjestu, a nedostajala je i zaštitna ograda koja ograničava pristup gradilištu. Mjere koje su sada postavljene vjerojatno su uvedene nakon zatvaranja gradilišta, no smatram da one nisu primjerene lokaciji niti opsegu radova koji se ondje izvode , zaključio je.