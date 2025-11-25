Inženjer o Vjesniku: 'Beton se pretvorio u vapno, kritično je!'

Stanje Vjesnikovog nebodera nakon velikog požara iznimno je teško, a odluka o njegovu uklanjanju donesena je tek nakon što su stručnjaci iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI) proveli detaljnu analizu unutarnjih oštećenja. Dipl. ing. građ. Mario Todorić za HRT ističe da je objekt u kritičnom stanju te da bi svako odgađanje rušenja predstavljalo ozbiljan rizik.

Todorić naglašava kako su prve procjene bile nedostatne jer se oštećenja nisu mogla sagledati izvana.

– Stanje nebodera je kritično. Odluku o uklanjanju nismo donijeli olako. Bilo je neophodno ući u zgradu, dokumentirati sva oštećenja i prema njima izraditi modele i analize. Tek nakon toga donijeli smo zaključak iza kojeg potpuno stojimo – rekao je.

Stručni tim ušao je u neboder, snimio opsežnu foto i videodokumentaciju te proveo precizna ispitivanja konstrukcije.

Fasada se topila, beton izgubio svojstva...

Najveći problem bila je ekstremna toplina kojoj je zgrada bila izložena.

– Neki dijelovi bili su izloženi temperaturama većima od 1000 stupnjeva. Aluminijski fasadni okviri, koji se tope iznad 700 stupnjeva, doslovno su se rastopili – objasnio je Todorić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:36 Zgrada Vjesnika nakon požara | Video: HCPI

Iako se beton smatra negorivim, pri dugotrajnom izlaganju visokim temperaturama on kemijski propada.

– To je poput izrade vapna. Čvrsti kamen, kada se dovoljno dugo izlaže vatri, pretvara se u vapno. Upravo se to dogodilo s betonom u Vjesniku – dodao je.

Nosivost pala na četvrtinu, armatura pregrijana

Modeli su pokazali dramatičan pad čvrstoće ključnih stupova.

– Čvrstoća najizloženijih stupova pala je na četvrtinu početne. Najviše je stradao 15. kat, ali sedmi, osmi i deveti bili su dugo izloženi ekstremnoj temperaturi – rekao je.

Osim betona, teško je oštećena i armatura.

– Armatura se pregrijala na više od 800 stupnjeva i izgubila mehanička svojstva – rekao je.

Zbog opasnosti od urušavanja inženjeri su zatražili povlačenje vatrogasaca iz objekta.

– Povukli smo vatrogasce i preporučili gašenje izvana. Sve službe koje ulaze unutra to rade na vlastitu odgovornost – istaknuo je.

"Neboder bi pao u sekundama..."

Todorić upozorava da je konstrukcija na rubu izdržljivosti te da bi eventualni kolaps bio iznenadan.

– Ako dođe do kolapsa, dogodit će se u trenucima. Cijeli neboder bi se srušio u sekundama. Ne bi bilo vremena za evakuaciju – kazao je.

Upozorio je i na to da zgrada iz dana u dan postaje sve nestabilnija.

– Manje podrhtavanje tla ili jači vjetar mogu ugroziti konstrukciju. U degradiranom betonu odvijaju se kemijski procesi – vapno koje je nastalo u kontaktu s vlagom dodatno širi i razara beton. Što neboder dulje stoji, rizici rastu – dodao je.

Dva scenarija rušenja: miniranje ili mehaničko uklanjanje

Struka razmatra dva moguća načina uklanjanja. Prvi je miniranje, brža metoda, ali uz veći rizik za okolnu infrastrukturu.

– Potrebno je posebno osigurati javnu infrastrukturu – upozorio je Todorić.

Drugi je metodično strojno "grickanje", kakvo se koristilo i kod rušenja hotela Marjan u Splitu. No za Vjesnikov neboder stručnjaci je ne preporučuju.

– Naša sugestija je da se ta metoda ne koristi na ovoj zgradi. Prevelik je rizik – kazao je.

S obzirom na ozbiljna oštećenja betona i armature, rizik od progresivnog urušavanja te nastavka kemijskih procesa u konstrukciji, HCPI preporučuje hitno uklanjanje zgrade.

– Stanje je kritično i potrebno je što prije ukloniti neboder – zaključio je Todorić.