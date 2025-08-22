Obavijesti

NESTAŠICA HRANE

IPC: Glad se širi Gazom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Mohammed Salem

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srpnju da u Gazi mnogi gladuju, što ga je uvuklo u sukob s nekima u Republikanskoj stranci

Glad je pogodila područje Gaze i vjerojatno će se proširiti u rujnu, utvrdila je u petak globalna inicijativa IPC, u procjeni koja će pojačati pritisak na Izrael da omogući ulazak više humanitarne pomoći u ratom razorenu palestinsku enklavu.  U izvješću Integrirane klasifikacije razine sigurnosti opskrbe hranom (IPC) navodi se da 514.000 ljudi, gotovo četvrtina Palestinaca u Gazi, gladuje te da bi taj broj mogao porasti na 641.000 do kraja rujna.

Oko 280.000 pogođenih ljudi nalazi se u sjevernoj regiji koja obuhvaća grad Gazu, a ostali su u Deir al-Balahu i Kan Junisu, središnjim i južnim područjima za koja IPC predviđa da će biti u stanju gladi do kraja idućeg mjeseca.

Da bi se neka regija klasificirala kao regija u stanju gladi, najmanje 20 posto stanovništva mora patiti od ekstremne nestašice hrane, pri čemu bi svako treće dijete trebalo biti akutno pothranjeno, a dvije osobe na svakih 10.000 stanovnika dnevno umirati od gladi, pothranjenosti ili bolesti.

Analiza IPC-a uslijedila je nakon što su Velika Britanija, Kanada, Australija i mnoge europske države upozorile da je humanitarna kriza dosegla "nezamislive razine" nakon gotovo dvije godine rata između Izraela i Hamasa, palestinskih militanata. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres dugo je upozoravao na "epsku humanitarnu katastrofu" u enklavi s više od dva milijuna ljudi.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srpnju da u Gazi mnogi gladuju, što ga je uvuklo u sukob s nekima u Republikanskoj stranci, koji su čvrsto podržavali stav izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da nije raširena glad.

Ovo je peti put u posljednjih 14 godina da je IPC - inicijativa u kojoj sudjeluje 21 humanitarna organizacija, agencije Ujedinjenih naroda i regionalne organizacije, a financiraju je Europska unija, Njemačka, Velika Britanija i Kanada - utvrdio glad.

IPC je ranije procijenio da je glad vladala u područjima Somalije 2011., Južnog Sudana 2017. i 2020. te Sudana 2024. godine.

