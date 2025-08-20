Obavijesti

News

Komentari 0
UŽASNE BROJKE

UN: Broj pothranjene djece u Gazi utrostručio se od ožujka...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
UN: Broj pothranjene djece u Gazi utrostručio se od ožujka...
Foto: AMIR COHEN/REUTERS

Međunarodni pritisak na Izrael pojačao se zbog katastrofalne humanitarne situacije u Pojasu Gaze...

Broj pothranjene djece u Pojasu Gaza utrostručio se od ožujka, pokazuju podaci UN-a objavljeni u srijedu. Samo u gradu Gazi, gotovo trećina djece je pothranjena, napisao je na X-u u srijedu Philippe Lazzarini, čelnik Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).

"Ovo nije prirodna katastrofa. Ovo je glad koja se može spriječiti, uzrokovana ljudskim djelovanjem", rekao je Lazzarini.

NE MARE ZA KRITIKE... Izrael: Poduzeli smo 1. korake vojne operacije u gradu Gazi...
Izrael: Poduzeli smo 1. korake vojne operacije u gradu Gazi...

Brojevi UNRWA-e temelje se na podacima o približno 100.000 djece ispod dobi od pet godina.

UNRWA-i i drugim humanitarnim organizacijama nije dopušteno dostaviti pomoć Gazi već gotovo šest mjeseci.

Agencija je rekla da njihova skladišta u Egiptu i Jordanu sadrže dovoljno namirnica za 6000 teretnih kamiona, sa zalihama koje su dostatne za tri mjeseca.

GRADE STANOVE Izrael odobrio veliki plan kolonizacije Zapadne obale
Izrael odobrio veliki plan kolonizacije Zapadne obale

Međunarodni pritisak na Izrael pojačao se zbog katastrofalne humanitarne situacije u Pojasu Gaze.

Izrael je blokirao dostavu humanitarne pomoći i optužio Hamas da preusmjerava zalihe.

'VRATITE NAM TAOCE' FOTO Pogledajte prosvjed u Izraelu: Blokirali autocestu, zapalili auto, policija ih uhitila
FOTO Pogledajte prosvjed u Izraelu: Blokirali autocestu, zapalili auto, policija ih uhitila

Prethodno je optužio članove UNRWA-e da su sudjelovali u Hamasovu terorističkom napadu na Izrael 7. listopada 2023.

Kontroverzna Humanitarna zaklada za Gazu (GHF), koju podržavaju Izrael i SAD, počela je distribuirati humanitarnu pomoć krajem svibnja umjesto UNRWA-e.

Pri podjeli pomoći bilo je mnogo žrtava među Palestincima.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'
DRAMA U SUKOŠANU

VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'

NŠK Debeljak nedavno je ušao u drugu nogometnu ligu. Općina krenula graditi tribine, ali na zemlji na kojoj se vodi spor. Tri mještanke tvrde da je to njihovo od 19. stoljeća, a načelnik tvrdi da imaju sve dozvole...
Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju
TRI DANA KAOSA

Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju

Treba računati i na izražene pljuskove s grmljavinom te lokalno i na grmljavinska nevremena. Njih će najprije biti na sjevernom Jadranu, već tijekom srijede, a u četvrtak i petak i drugdje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025