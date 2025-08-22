Glad je po prvi put proglašena u gradu Gazi od strane međunarodnog tijela zaduženog za praćenje gladi u svijetu. IPC, globalno priznati sustav za procjenu nesigurnosti u pribavljanju hrane i pothranjenosti, kojeg podržava i UN, od svojeg je osnutka 2004. godine glad proglasio službeno tek četiri puta, prije ovoga zadnji put prošle godine u Sudanu..

Iz IPC-a su više puta upozoravali na glad koja vlada u Gazi, ali dosad nisu izlazili sa službenim priopćenjima, kažu zbog nedostatka dokaza. Ali to se sad promijenilo...

Glad su proglasili u gradu Gazi, koji je dom nekih pola milijuna Palestinaca i na kojeg su Izraelci sad krenuli...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 U gradu Gazi proglasili glad. Tri užasna uvjeta su ispunjena: 'Odluka će razbjesniti Izrael...' | Video: 24sata Video

- Ova objava će razbjesniti izraelsku vladu koja konstantno tvrdi da nema gladi u Gazi - piše Telegraph. Ovo je prvi put da je glad proglašena na Bliskom istoku.

Da bi se glad proglasila mora se ispuniti više uvjeta. Najmanje 20 posto kućanstava mora biti suočeno s ekstremnim nedostatkom hrane, najmanje 30 posto djece mora biti 'akutno pothranjeno', dvoje na 10.000 ljudi mora dnevno umirati od 'izravne gladi'...

Užasne su to brojke...

- Nakon 22 mjeseca neprekidnog sukoba, više od pola milijuna ljudi u Pojasu Gaze nalazi se u katastrofalnim uvjetima obilježenima glađu, siromaštvom i smrću - stoji u dokumentima IPC-a.

A glad bi uskoro mogla biti proglašena i u Khan Younisu, Deir Al-Balahu... Situacija ne izgleda nimalo optimistično.

'Ovo se može spriječiti'

- Broj pothranjene djece u Pojasu Gaza utrostručio se od ožujka - objavili su iz UN-a u srijedu. Samo u gradu Gazi, gotovo trećina djece je pothranjena, napisao je ranije na X-u u srijedu Philippe Lazzarini, čelnik Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).

"Ovo nije prirodna katastrofa. Ovo je glad koja se može spriječiti, uzrokovana ljudskim djelovanjem", rekao je Lazzarini.

Brojevi UNRWA-e temelje se na podacima o približno 100.000 djece ispod dobi od pet godina.

UNRWA-i i drugim humanitarnim organizacijama nije dopušteno dostaviti pomoć Gazi već gotovo šest mjeseci.

Agencija je rekla da njihova skladišta u Egiptu i Jordanu sadrže dovoljno namirnica za 6000 teretnih kamiona, sa zalihama koje su dostatne za tri mjeseca.

Međunarodni pritisak na Izrael pojačao se zbog katastrofalne humanitarne situacije u Pojasu Gaze. Izrael je blokirao dostavu humanitarne pomoći i optužio Hamas da preusmjerava zalihe.

Prethodno je optužio članove UNRWA-e da su sudjelovali u Hamasovu terorističkom napadu na Izrael 7. listopada 2023.

Kontroverzna Humanitarna zaklada za Gazu (GHF), koju podržavaju Izrael i SAD, počela je distribuirati humanitarnu pomoć krajem svibnja umjesto UNRWA-e.

Pri podjeli pomoći bilo je mnogo žrtava među Palestincima. Ljudi bi došli po hranu, Izraleci bi otvorili vatru prema njima...