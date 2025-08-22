Obavijesti

News

Komentari 54
IZRAEL SVE NEGIRA

U gradu Gazi proglasili glad. Tri užasna uvjeta su ispunjena: 'Odluka će razbjesniti Izrael...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
U gradu Gazi proglasili glad. Tri užasna uvjeta su ispunjena: 'Odluka će razbjesniti Izrael...'
Foto: Dawoud Abu Alkas/REUTERS

Iz IPC-a su više puta upozoravali na glad koja vlada u Gazi, ali dosad nisu izlazili sa službenim priopćenjima, kažu zbog nedostatka dokaza. Ali to se sad promijenilo...

Glad je po prvi put proglašena u gradu Gazi od strane međunarodnog tijela zaduženog za praćenje gladi u svijetu. IPC, globalno priznati sustav za procjenu nesigurnosti u pribavljanju hrane i pothranjenosti, kojeg podržava i UN, od svojeg je osnutka 2004. godine glad proglasio službeno tek četiri puta, prije ovoga zadnji put prošle godine u Sudanu..

Iz IPC-a su više puta upozoravali na glad koja vlada u Gazi, ali dosad nisu izlazili sa službenim priopćenjima, kažu zbog nedostatka dokaza. Ali to se sad promijenilo... 

Glad su proglasili u gradu Gazi, koji je dom nekih pola milijuna Palestinaca i na kojeg su Izraelci sad krenuli...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

U gradu Gazi proglasili glad. Tri užasna uvjeta su ispunjena: 'Odluka će razbjesniti Izrael...' 01:07
U gradu Gazi proglasili glad. Tri užasna uvjeta su ispunjena: 'Odluka će razbjesniti Izrael...' | Video: 24sata Video
DIŽU 60.000 VOJNIKA Izrael krenuo u osvajanje cijele Gaze, analitičar upozorava: 'Ovo više nema veze s ratom...'
Izrael krenuo u osvajanje cijele Gaze, analitičar upozorava: 'Ovo više nema veze s ratom...'

- Ova objava će razbjesniti izraelsku vladu koja konstantno tvrdi da nema gladi u Gazi - piše Telegraph. Ovo je prvi put da je glad proglašena na Bliskom istoku.

Da bi se glad proglasila mora se ispuniti više uvjeta. Najmanje 20 posto kućanstava mora biti suočeno s ekstremnim nedostatkom hrane, najmanje 30 posto djece mora biti 'akutno pothranjeno', dvoje na 10.000 ljudi mora dnevno umirati od 'izravne gladi'...

Užasne su to brojke...

FAZA DONOŠENJA ODLUKE Benjamin Netanyahu: 'Izrael kreće u pregovore o primirju u Gazi i puštanju talaca'
Benjamin Netanyahu: 'Izrael kreće u pregovore o primirju u Gazi i puštanju talaca'

- Nakon 22 mjeseca neprekidnog sukoba, više od pola milijuna ljudi u Pojasu Gaze nalazi se u katastrofalnim uvjetima obilježenima glađu, siromaštvom i smrću - stoji u dokumentima IPC-a.

A glad bi uskoro mogla biti proglašena i u Khan Younisu, Deir Al-Balahu... Situacija ne izgleda nimalo optimistično.

'Ovo se može spriječiti'

- Broj pothranjene djece u Pojasu Gaza utrostručio se od ožujka - objavili su iz UN-a u srijedu. Samo u gradu Gazi, gotovo trećina djece je pothranjena, napisao je  ranije na X-u u srijedu Philippe Lazzarini, čelnik Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).

"Ovo nije prirodna katastrofa. Ovo je glad koja se može spriječiti, uzrokovana ljudskim djelovanjem", rekao je Lazzarini.

Brojevi UNRWA-e temelje se na podacima o približno 100.000 djece ispod dobi od pet godina.

ANTONIO GUTERRES Čelnik UN-a poziva na hitan prekid vatre u Gazi: 'Moramo izbjeći smrt i silna razaranja'
Čelnik UN-a poziva na hitan prekid vatre u Gazi: 'Moramo izbjeći smrt i silna razaranja'

UNRWA-i i drugim humanitarnim organizacijama nije dopušteno dostaviti pomoć Gazi već gotovo šest mjeseci.

Agencija je rekla da njihova skladišta u Egiptu i Jordanu sadrže dovoljno namirnica za 6000 teretnih kamiona, sa zalihama koje su dostatne za tri mjeseca.

Međunarodni pritisak na Izrael pojačao se zbog katastrofalne humanitarne situacije u Pojasu Gaze. Izrael je blokirao dostavu humanitarne pomoći i optužio Hamas da preusmjerava zalihe.

UŽASNE BROJKE UN: Broj pothranjene djece u Gazi utrostručio se od ožujka...
UN: Broj pothranjene djece u Gazi utrostručio se od ožujka...

Prethodno je optužio članove UNRWA-e da su sudjelovali u Hamasovu terorističkom napadu na Izrael 7. listopada 2023.

Kontroverzna Humanitarna zaklada za Gazu (GHF), koju podržavaju Izrael i SAD, počela je distribuirati humanitarnu pomoć krajem svibnja umjesto UNRWA-e.

Pri podjeli pomoći bilo je mnogo žrtava među Palestincima. Ljudi bi došli po hranu, Izraleci bi otvorili vatru prema njima...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 54
Dio lanaca stao s otkupom boca, provjerili smo o čemu se radi: 'Nije problem samo u Zagrebu'
OPET PROBLEMI

Dio lanaca stao s otkupom boca, provjerili smo o čemu se radi: 'Nije problem samo u Zagrebu'

Trgovci kažu da je riječ o kratkotrajnim prekidima jer ovlašeni sakupljač ne može preuzeti ambalažu. Udruga upozorava na sustavniji problem s povratom
FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara
SUDAR PET VOZILA

FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara

A3 BREGANA - LIPOVAC Pet vozila stranih tablica sudarilo se između čvorova Jakuševec i Zagreb. Kolone su ogromne. Kako doznajemo, ozlijeđeno je desetero ljudi, među njima i dvogodišnje dijete
Kolinda pokazala vitku liniju u zelenoj haljini. Otkrila i tajnu dijete. Evo kako se mijenjala
FOTO

Kolinda pokazala vitku liniju u zelenoj haljini. Otkrila i tajnu dijete. Evo kako se mijenjala

Kolinda je objavila fotke iz Budimpešte gdje je predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach primio Veliki križ mađarskog Reda za zasluge. Mnogi su primijetili njezinu vitku liniju u zelenoj haljini. Bivša predsjednica ranije nam je otkrila tajnu fantastične linije. Kaže kako ne broji kalorije, nego pazi na glikemijski indeks hrane. Ne jede dodane šećere, izbjegava kalorična pića, jede puno povrća, ribu i salate. Izbjegava i kruh

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025