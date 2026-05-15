Iran će isplatiti 50 milijuna eura onome tko ubije Trumpa!

Iranski parlament razmatra nacrt zakona koji bi obvezao vladu da isplati 50 milijuna eura bilo kojem pojedincu ili subjektu koji ubije američkog predsjednika Donalda Trumpa u znak odmazde za ubojstvo iranskog vođe i zapovjednika, izjavio je u četvrtak visoki zastupnik, piše Iran International.

Ebrahim Azizi, predsjednik parlamentarnog Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku, rekao je za državnu televiziju da su zastupnici pripremili nekoliko zakona od početka rata u ožujku, uključujući onaj o „protumjerama vojnih i sigurnosnih snaga“.

- Vjerujemo da podli predsjednik Sjedinjenih Država, zloslutni i sramotni cionistički premijer te zapovjednik CENTCOM-a moraju biti meta i podvrgnuti recipročnim akcijama. To je naše pravo. Baš kao što je naš imam mučenički ubijen, s predsjednikom Sjedinjenih Država mora se obračunati bilo koji musliman ili slobodna osoba - rekao je Azizi.

Azizi je pojasnio da prijedlog zakona propisuje sljedeće:

„Ako bilo koja fizička ili pravna osoba izvrši ovu religijsku i ideološku misiju, vlada je dužna isplatiti nagradu od 50 milijuna eura.“

Kampanja i raniji pokušaji

Ranije u ožujku, masovna SMS poruka poslana korisnicima mobilnih mreža u Iranu promovirala je ono što je opisano kao „međunarodna kampanja za nagrađivanje Trumpova atentata“.

Teheranski medij Didban Iran izvijestio je da je kampanja prikupila oko 290.000 pristaša, s ukupnim obećanim iznosom od 25 milijuna dolara.

U veljači je u sudnici u Brooklynu prikazan tajni video snimak navodnog operativca povezanog s Iranom koji opisuje plan za atentat na Trumpa iz 2024. godine.

U studenom 2024., američko Ministarstvo pravosuđa otpečatilo je kaznene prijave u vezi s osujećenom zavjerom iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC) za ubojstvo Trumpa prije predsjedničkih izbora 2024. Trump je meta prijetnji atentatom otkad je 2020. godine naredio ubojstvo Kasema Sulejmanija, zapovjednika snaga Kuds unutar IRGC-a, u Iraku.