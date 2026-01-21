Iran objavio prve službene brojke, prijete SAD-u: Više od 3 tisuće mrtvih u prosvjedima...

Iranska državna televizija objavila je prve službene podatke o broju žrtava nedavnih masovnih prosvjeda u zemlji, navodeći da je ubijeno 3.117 ljudi. Istodobno je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi uputio izravnu poruku Sjedinjenim Američkim Državama, upozorivši na snažan vojni odgovor u slučaju novog napada na Iran.

Pokretanje videa... 04:39 Zapaljena vozila tijekom prosvjeda u Iranu | Video: 24sata/Reuters

Prema priopćenju iranske Zaklade mučenika, 2.427 poginulih bili su civili i pripadnici snaga sigurnosti, dok nije pojašnjeno tko čini ostatak stradalih. Službeni podaci u oštroj su suprotnosti s procjenama Novinske agencije aktivista za ljudska prava (HRANA) sa sjedištem u SAD-u, koja tvrdi da je u prosvjedima poginulo najmanje 4.560 ljudi.

Araghchi je svoje stavove iznio u autorskom tekstu za The Wall Street Journal, nakon što mu je povučen poziv za sudjelovanje na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. U tekstu je ustvrdio da je „nasilna faza nemira trajala manje od 72 sata“, optuživši naoružane prosvjednike za eskalaciju nasilja. Nije se osvrnuo na brojne videosnimke koje kruže društvenim mrežama, a koje prikazuju kako snage sigurnosti koriste bojevo streljivo protiv nenaoružanih demonstranata.

„Za razliku od suzdržanosti koju je Iran pokazao u lipnju 2025., naše oružane snage nemaju nikakvih dvojbi oko uzvraćanja svim raspoloživim sredstvima ako budemo ponovno napadnuti“, napisao je Araghchi, referirajući se na 12-dnevni rat s Izraelom. Dodao je kako to „nije prijetnja, već stvarnost“, upozorivši da bi svaka sveobuhvatna konfrontacija zahvatila širu regiju i imala posljedice za obične ljude diljem svijeta.

Analitičari smatraju da se njegove izjave odnose ponajprije na iranski arsenal balističkih raketa kratkog i srednjeg dometa, koje bi mogle biti usmjerene prema američkim vojnim bazama u Perzijskom zaljevu. Prošli je tjedan Iran zatvorio svoj zračni prostor, dok su zaljevske arapske zemlje, prema navodima medija, lobirale kod američkog predsjednika Donalda Trumpa da ne pokreće vojni napad.

U isto vrijeme američka udarna skupina nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln napustila je Aziju i zaputila se prema zapadu. Neimenovani dužnosnik američke mornarice potvrdio je da se nosač, uz tri prateća razarača, nalazi u Indijskom oceanu, na nekoliko dana plovidbe od Bliskog istoka. Američka vojska paralelno je objavila snimke premještanja borbenih zrakoplova F-15E Strike Eagle i raketnog sustava HIMARS u regiju.

Broj poginulih u aktualnim prosvjedima premašuje sve dosadašnje nemire u Iranu u posljednjim desetljećima. Strahuje se da bi stvarni broj žrtava mogao biti i veći jer informacije iz zemlje izlaze sporo, s obzirom na gotovo potpuno gašenje interneta koje traje od 8. siječnja. Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamenei, u subotu je izjavio da je u prosvjedima poginulo „nekoliko tisuća“ ljudi, optuživši Sjedinjene Države za poticanje nereda.

Prema podacima HRANA-e, tijekom gušenja prosvjeda uhićeno je gotovo 26.500 osoba, što je izazvalo strah međunarodne zajednice od mogućih masovnih pogubljenja. Ubijanje mirnih prosvjednika jedna je od „crvenih linija“ koje je ranije istaknuo američki predsjednik Trump.

Napetosti dodatno podižu i vijesti iz Iraka. Nacionalna vojska Kurdistana, oružano krilo Kurdistanske stranke slobode (PAK), tvrdi da je Iran izveo napad na jednu od njihovih baza u blizini Irbila, pri čemu je navodno poginuo jedan borac. Teheran zasad nije službeno potvrdio ovu operaciju. Kurdske disidentske skupine već godinama djeluju iz poluautonomne kurdske regije u Iraku, a PAK tvrdi da je tijekom gušenja prosvjeda izvodio napade unutar Irana.