Iran odredio koridor za plovidbu Hormuškim tjesnacem? 'Platili su pristojbu od dva mil. dolara'

Iran je odredio "sigurnu" rutu kroz svoje teritorijalne vode u Hormuškom tjesnacu i trebao bi uskoro utvrditi službeni postupak za izdavanje dozvola brodovima u tranzitu, piše u analizi specijalizirana tvrtka Lloyd's List. Najmanje devet brodova izašlo je iz Hormuškog tjesnaca 'sigurnim' koridorom kroz iranske teritorijalne vode pokraj otoka Larak, s kojeg ih iranska mornarica i lučka uprava vizualno procjenjuju, stoji u izvješću kompanije za analizu i pomorske vijesti, objavljenom u srijedu.

Iran lansira više raketa dok se kriza produbljuje, IRGC tvrdi da nema manjka zaliha

Nekoliko tankera prošlo je kroz tjesnac nakon iranske provjere i diplomatskih intervencija, a jedan operater navodno je Iranu platio tranzitnu pristojbu od dva milijuna dolara, navodi Lloyd's List.

Prema podacima kompanije, nekoliko država izravno pregovara s Teheranom o planovima za tranzit brodova, uključujući Indiju, Pakistan, Irak, Maleziju i Kinu, a dužnosnici iranske Revolucionarne garde uspostavili su okvirni sustav registracije brodova za izdavanje jamstva o sigurnom prolazu.

Kontrolu nad Hormuškim tjesnacem Teheran je preuzeo nakon američko-izraelskog napada 28. veljače, zabranivši tranzit brodovima povezanima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom, europskim zemljama i njihovim partnerima.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei potvrdio je početkom ovog tjedna da je Iran odobrio prolaz brodova nekolicine zemalja kroz tjesnac, dok su podaci o pomorskom prometu pokazali da su iz Perzijskog zaljeva izašli iranski, indijski, kineski i grčki brodovi.

Uspostava sustava

Trenutno se o prolasku sigurnim koridorom pregovara za svaki slučaj pojedinačno, stoji u izvješću Lloyd's Lista, no očekuje se da će iranske vlasti u nadolazećim danima uspostaviti službeni postupak izdavanja dozvola.

Teheran će uspostaviti „novi režim” za prolazak Hormuškim tjesnacem kako bi sankcionirao „sile koje teže dominaciji” blokadom prolaza njihovih brodova, rekao je u četvrtak savjetnik za gospodarstvo iranskog vrhovnog vođe, Muhamed Mokhber, prema izvješću iranske novinske agencije Mehr.

Lloyd's List navodi pak u analizi da plovila koja žele proći odobrenim koridorom kroz tjesnac moraju iranskim vlastima prije tranzita dostaviti podatke o vlasništvu i odredištu.

"Vlada i poslovni sektor trenutno nastoje utvrditi postupak prema kojem će plovila koja definitivno nisu povezana sa SAD‑om i Izraelom moći komunicirati (s iranskim vlastima) i dobiti potvrdu sigurnog prolaska kroz Hormuški tjesnac", prenosi Lloyd's List riječi Dimitrisa Maniatisa, izvršnog direktora savjetodavne kompanije za pomorski prijevoz tereta Marisks.

Ukidanje sankcija?

Dozvola se trenutno još uvijek razmatra za svaki slučaj pojedinačno, pri čemu neke vlade komuniciraju izravno s iranskim vlastima, potvrđujući da određeni brod plovi prema Perzijskom zaljevu kako bi zatražio dozvolu za siguran prolaz tjesnacem, kazao je Maniatis, prema izvješću Lloyd's Lista.

Promet je i dalje vrlo slab, ističu u izvješću, budući da je kroz tjesnac od 15. do 17. ožujka prošlo 15 brodova, a gotovo svi bili su povezani s Iranom. U razdoblju od 1. do 15. ožujka kroz Hormuški je tjesnac prošlo samo otprilike 90 brodova, objavio je Lloyd's List Intelligence. Prošle godine u istom razdoblju prošlo ih je više od tisuću.

Početkom tjedna američki ministar financija Scott Bessent rekao je da Sjedinjene Američke Države zasad nemaju "ništa protiv" što neki iranski, indijski i kineski brodovi prolaze kroz Hormuški tjesnac.

Vidimo da tjesnacem prolazi sve više tankera s gorivom, uključujući indijske i, vjerojatno, kineske brodove, izjavio je Bessent u ponedjeljak u razgovoru za televizijsku kuću CNBC, prema Reutersovom izvješću.

"Iranski brodovi prolazili su i ranije, a mi smo to dopustili kako bi ostatak svijeta mogao biti opskrbljen", istaknuo je tada Bessent.

U četvrtak je pak američki ministar izjavio da bi Washington mogao ukinuti sankcije na iransku naftu 'zaglavljenu' na tankerima.

"Mogli bismo u idućim danima ukinuti sankcije na iransku naftu na moru. Riječ je o oko 140 milijuna barela", rekao je Bessent u emisiji Fox Business Networka "Mornings with Maria". Početkom mjeseca SAD je uveo 30‑dnevnu dozvolu za kupnju ruske nafte uskladištene na tankerima.

