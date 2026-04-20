RATNO PROFITERSTVO? Minutu prije Trumpovih objava, ekipa ulaže milijune u dionice

Tijekom drugog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, trgovci su ulagali milijune dolara neposredno prije nego što bi on objavio važne najave.

BBC je analizirao podatke o obujmu trgovanja na nekoliko financijskih tržišta i usporedio ih s nekim od predsjednikovih najznačajnijih izjava koje su utjecale na tržišta.

Utvrđen je dosljedan obrazac naglih skokova, samo nekoliko sati, a ponekad i minuta prije nego što bi objava na društvenim mrežama ili medijski intervju postali javni.

Neki analitičari kažu da to ima obilježja nezakonitog trgovanja povlaštenim informacijama, pri čemu pojedinci ulažu na temelju informacija koje nisu dostupne široj javnosti.

Drugi tvrde da je slika složenija te da su neki trgovci postali vještiji u predviđanju predsjednikovih poteza. BBC donosi pet primjera:

9. ožujka 2026., “Rat je praktički u potpunosti završen”

Neka od najvećih kretanja zabilježena su u trgovanju naftom na terminskom tržištu. Devet dana nakon početka američko-izraelskog rata s Iranom, Trump je u telefonskom intervjuu za CBS News izjavio da je sukob “praktički u potpunosti završen”.

18,29 GMT, nagli rast oklada na naftu

19,16 GMT, Trump kaže da je rat gotovo završen

19,17 GMT, cijena nafte pada za 25 posto

Prvi put kada je javnost mogla saznati za intervju bilo je u 15,16 po istočnoameričkom vremenu, 19,16 GMT, kada je novinar o tome objavio na platformi X.

23. ožujka 2026., “Potpuno i konačno rješenje neprijateljstava”

Samo dva dana nakon što je zaprijetio da će “sravniti” iranske elektrane, Trump je na Truth Socialu objavio da je Washington vodio “VRLO DOBRE I PRODUKTIVNE RAZGOVORE” s Teheranom o “POTPUNOM I KONAČNOM RJEŠENJU” neprijateljstava.

To je bilo veliko iznenađenje za diplomatske promatrače i trgovce.

10,48–10,50 GMT, nagli rast oklada na naftu

11,04 GMT, Trump objavljuje o “potpunom rješenju” neprijateljstava

11,05 GMT, cijena nafte pada za 11 posto

Odmah su dionice porasle, a referentna američka cijena nafte, koja je prethodno rasla, naglo je pala. Kako je BBC tada izvijestio, 14 minuta prije predsjednikove objave zabilježen je neuobičajeno velik broj oklada na cijenu američke nafte.

Isti obrazac uočen je i kod trgovaca koji su kupovali ugovore za Brent sirovu naftu, drugi ključni globalni referentni pokazatelj. Ti su poslovi izgledali “nenormalno, bez sumnje”, rekao je jedan naftni analitičar za BBC u to vrijeme.

9. travnja 2025., pauza za “Dan oslobođenja”

Izvan rata na Bliskom istoku, postoje i drugi primjeri trgovačke aktivnosti koji su izazvali sumnje. 2. travnja prošle godine, Trump je najavio ono što je nazvao Danom oslobođenja, opsežan paket carina na robu iz gotovo svih zemalja svijeta.

Burze diljem svijeta su pale. No, tjedan dana kasnije, kada je Trump najavio 90-dnevnu “pauzu” na te namete za sve zemlje osim Kine, burze su snažno porasle.

Referentni indeks S&P 500 skočio je za 9,5 posto, što je jedan od njegovih najvećih jednodnevnih dobitaka od Drugog svjetskog rata.

18,00 BST, trgovci počinju ulagati velike oklade na rast burze

18,18 BST, Trump najavljuje pauzu na carine

18,19 BST, burza započinje povijesni rast

Ponovno se pojavio obrazac neuobičajenog trgovanja, s neobično velikim brojem oklada prije same objave na jednom fondu koji prati S&P 500.

Trgovci naftom reagirali su na vijest da bi sukob mogao završiti mnogo prije nego što se očekivalo prodajom nafte, pri čemu je cijena pala za oko 25 posto.

Međutim, tržišni podaci pokazuju da je ogroman porast oklada na pad cijene nafte zabilježen već u 18,29 GMT, punih 47 minuta prije objave novinara. Trgovci koji su postavili te oklade zaradili su milijune eura zahvaljujući kretanju cijene nafte.

3. siječnja 2026., Maduro uhićen

prosinac 2025., otvoren račun Burdensome-Mix

siječnja 2026., račun ulaže 32.000 dolara na to da će Maduro biti svrgnut

siječnja 2026., Maduro je uhićen i Burdensome-Mix osvaja 436.000 dolara

Nedavni rast internetskih tržišta predviđanja također je privukao pozornost promatrača.

Platforme temeljene na blockchainu poput Polymarketa i Kalshija nude korisnicima mogućnost špekuliranja o svemu, od vremena do bejzbola i vanjske politike SAD-a.

Sin predsjednika Trumpa, Donald Trump Jr., investitor je u Polymarket i član njegova savjetodavnog odbora. Također djeluje kao strateški savjetnik za Kalshi, a BBC ga je kontaktirao za komentar.

U prosincu 2025. jedan je korisnik otvorio račun na Polymarketu pod nazivom Burdensome-Mix. Dana 30. prosinca postavio je svoju prvu okladu da će venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro napustiti dužnost do kraja siječnja 2026.

Između 30. prosinca i 2. siječnja Burdensome-Mix ukupno je uložio 32.500 dolara na tu poziciju.

Kada su američke specijalne snage 3. siječnja 2026. uhitile Nicolása Madura u vojnoj operaciji i uklonile ga s vlasti, račun je osvojio 436.000 dolara. Ubrzo nakon toga račun je promijenio korisničko ime i od tada više nije postavljao oklade.

28. veljače 2026. Napad na Iran

veljača 2026., otvoreno šest računa na Polymarketu

29. veljače računi zajedno osvajaju 1,2 milijuna dolara

Prema analitičkoj platformi za blockchain Bubblemaps, šest računa otvoreno je na Polymarketu tijekom veljače.

Svi su uložili oklade na to da će SAD izvesti napad na Iran do 28. veljače. Kada su napade u ranim jutarnjim satima toga dana potvrdile vlasti, ti su računi zajedno zaradili oko 1,2 milijuna dolara.

Pet od tih šest korisnika nakon toga više nije postavljalo oklade, no aktivnost jednog računa pokazuje da je kasnije zaradio dodatnih 163.000 dolara točno predvidjevši prekid vatre između SAD-a i Irana do 7. travnja, koji su toga dana objavili Washington i Teheran.

Također je otkriveno da je Bijela kuća prošlog mjeseca poslala interni e-mail zaposlenicima, upozoravajući ih da ne koriste povlaštene informacije za klađenje na tržištima predviđanja.

Glasnogovornik Davis Ingle tada je za BBC izjavio da su “bilo kakve insinuacije da dužnosnici administracije sudjeluju u takvim aktivnostima bez dokaza neutemeljene i neodgovorne”.

Polymarket je za BBC rekao da “postavlja, održava i provodi najviše standarde integriteta tržišta”, dodajući da “proaktivno” surađuje s regulatorima i tijelima za provedbu zakona.

U ožujku ove godine i Polymarket i Kalshi predstavili su nova pravila usmjerena na suzbijanje trgovanja povlaštenim informacijama.

Tržišta predviđanja spadaju pod nadležnost američke Komisije za trgovanje robnim ročnicama, CFTC.

CFTC nije odgovorio na upit BBC-ja za komentar, no njegov predsjednik je nedavno pred kongresnim odborom izjavio da organizacija ima “nultu toleranciju” prema prijevarama i trgovanju povlaštenim informacijama.

Kako dokazati?

Trgovanje povlaštenim informacijama nezakonito je za većinu Amerikanaca otkako je 1933. donesen Zakon o vrijednosnim papirima. Godine 2012. to je prošireno i na dužnosnike američke vlade, iako do danas nitko nije kazneno procesuiran prema tom zakonu. Paul Oudin, profesor specijaliziran za pravo financijske regulacije na poslovnoj školi ESSEC, kaže da je pravila teško provoditi. “Financijske vlasti neće pokrenuti postupak ako ne mogu utvrditi tko je izvor informacije”, kaže Oudin. Nijedno od američkih financijskih tijela koje je kontaktirao BBC nije komentiralo optužbe za trgovanje povlaštenim informacijama.