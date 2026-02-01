Obavijesti

News

Komentari 0
EPILOG KRVAVIH DEMONSTRACIJA

Iran proglasio europske vojske 'terorističkim skupinama' u odgovoru Europskoj uniji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iran proglasio europske vojske 'terorističkim skupinama' u odgovoru Europskoj uniji
Foto: Mohamed Azakir

Iran je proglasio europske vojske 'terorističkim skupinama', objavio je predsjednik iranskog parlamenta, nakon što je EU stavila Iransku revolucionarnu gardu (IRGC) na popis terorističkih organizacija

Admiral

U skladu s člankom 7. Zakona o protumjerama u vezi proglašenja Korpusa islamske revolucionarne garde terorističkom organizacijom, vojske europskih zemalja smatraju se terorističkim skupinama. Pokušavajući napasti Revolucionarnu gardu... Europljani su si zapravo pucali u nogu i ponovno donijeli odluku protiv interesa svog naroda slijepo se pokoravajući Amerikancima, rekao je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf zastupnicima u parlamentu.

Ghalibaf i zastupnici bili su odjeveni u uniformu IRGC-a u znaku solidarnosti. Nisu još jasne neposredne posljedice ove odluke.

EU je u četvrtak označila simboličnu promjenu u svom pristupu iranskom vodstvu proglasivši Revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom, nakon najkrvavijeg obračuna s prosvjedima u Islamskoj Republici od njezina osnutka 1979. godine.

Odluka, kojom se IRGC pridružio skupinama poput Islamske države i Al-Kaide, predstavlja simboličnu promjenu europskog pristupa prema iranskom vodstvu. Neke članice EU-a, predvođene Francuskom, dugo su se opirale da se IRGC proglasi terorističkom organizacijom.

OGLASIO SE I TEHERAN VIDEO Strava u Iranu! Dvije eksplozije u jednom danu, poginuo najmanje jedan čovjek
VIDEO Strava u Iranu! Dvije eksplozije u jednom danu, poginuo najmanje jedan čovjek

- Represija ne smije ostati bez odgovora. Ministri vanjskih poslova upravo su poduzeli odlučan korak da se IRCG označi terorističkom organizacijom - objavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas u četvrtak na X-u. 

'ISKORISTILI SU KRIZU' Pezeškian: Trump, Netanyahu i Europa poticali su nemire na prosvjedima u Iranu
Pezeškian: Trump, Netanyahu i Europa poticali su nemire na prosvjedima u Iranu

Ghalibaf je dodao da će parlamentarna komisija za nacionalnu sigurnost raspravljati o protjerivanju vojnih atašea zemalja EU-a i po tom pitanju kontaktirati s iranskim ministarstvom vanjskih poslova.

POLJOPRIVREDNICI PROSVJEDUJU Stopirana ratifikacija, možda i do dvije godine: Što će biti sa sporazumom EU-Mercosur?
Stopirana ratifikacija, možda i do dvije godine: Što će biti sa sporazumom EU-Mercosur?

Osnovana nakon iranske Islamske revolucije 1979. godine radi zaštite šijitskog klerikalnog sustava vlasti, Revolucionarna garda ima veliki utjecaj u zemlji, kontrolirajući dijelove gospodarstva i oružanih snaga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'
INCIDENT U ZAGREBU

Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'

Vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski rekao nam je da su već ranije vidjeli pomicanje skele...
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
(NE)PLAĆANJE POREZA

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026