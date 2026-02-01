U skladu s člankom 7. Zakona o protumjerama u vezi proglašenja Korpusa islamske revolucionarne garde terorističkom organizacijom, vojske europskih zemalja smatraju se terorističkim skupinama. Pokušavajući napasti Revolucionarnu gardu... Europljani su si zapravo pucali u nogu i ponovno donijeli odluku protiv interesa svog naroda slijepo se pokoravajući Amerikancima, rekao je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf zastupnicima u parlamentu.

Ghalibaf i zastupnici bili su odjeveni u uniformu IRGC-a u znaku solidarnosti. Nisu još jasne neposredne posljedice ove odluke.

EU je u četvrtak označila simboličnu promjenu u svom pristupu iranskom vodstvu proglasivši Revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom, nakon najkrvavijeg obračuna s prosvjedima u Islamskoj Republici od njezina osnutka 1979. godine.

Odluka, kojom se IRGC pridružio skupinama poput Islamske države i Al-Kaide, predstavlja simboličnu promjenu europskog pristupa prema iranskom vodstvu. Neke članice EU-a, predvođene Francuskom, dugo su se opirale da se IRGC proglasi terorističkom organizacijom.

- Represija ne smije ostati bez odgovora. Ministri vanjskih poslova upravo su poduzeli odlučan korak da se IRCG označi terorističkom organizacijom - objavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas u četvrtak na X-u.

Ghalibaf je dodao da će parlamentarna komisija za nacionalnu sigurnost raspravljati o protjerivanju vojnih atašea zemalja EU-a i po tom pitanju kontaktirati s iranskim ministarstvom vanjskih poslova.

Osnovana nakon iranske Islamske revolucije 1979. godine radi zaštite šijitskog klerikalnog sustava vlasti, Revolucionarna garda ima veliki utjecaj u zemlji, kontrolirajući dijelove gospodarstva i oružanih snaga.