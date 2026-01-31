Pezeškian: Trump, Netanyahu i Europa poticali su nemire na prosvjedima u Iranu

Dvotjedni prosvjedi diljem zemlje, koji su započeli krajem prosinca zbog ekonomske krize obilježene vrtoglavom inflacijom i rastućim troškovima života, ugušeni su nakon krvavog obračuna klerikalnih vlasti s prosvjednicima.

Američka skupina za ljudska prava HRANA tvrdi da je u nemirima ubijeno najmanje 6563 ljudi, uključujući 6170 prosvjednika i 214 pripadnika sigurnosnih snaga. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je za turski CNN da je ubijeno 3100 ljudi, uključujući 2000 pripadnika sigurnosnih snaga.

Američki, izraelski i europski čelnici pokušali su "provocirati, stvoriti podjele i osigurati resurse, uvlačeći neke nevine ljude u ovaj pokret", rekao je Pezeškian u prijenosu uživo na državnoj televiziji.

Trump, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i Europljani "koristili su naše probleme, provocirali, nastojali i još uvijek nastoje fragmentirati društvo", rekao je Pezeškian.

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je podršku prosvjednicima, rekavši da su Sjedinjene Države spremne poduzeti mjere ako Iran nastavi ubijati prosvjednike. Američki dužnosnici rekli su u petak da Trump razmatra mogućnosti, ali da nije odlučio hoće li napasti Iran. Izraelski portal Ynet u petak je izvijestio da je američki razarač pristao u izraelsku luku Eilat.

Regionalni saveznici, među njima Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija, poduzimaju diplomatske napore kako bi spriječili vojni sukob između Washingtona i Teherana.

Sjedinjene Države zahtijevaju da Iran ograniči svoj raketni program ako želi nastavak razgovora, ali Iran je taj zahtjev odbio. Arakči je rekao u utorak u Turskoj da raketni program nikad neće biti predmet pregovora.

Kao odgovor na američke prijetnje vojnom akcijom, Arakči je rekao da je Teheran spreman za pregovore ili ratovanje, kao i da je spreman surađivati ​​sa zemljama u regiji kako bi promicao stabilnost i mir.

- Promjena režima je potpuna fantazija. Neki su nasjeli na tu iluziju. Naš sustav je toliko duboko ukorijenjen i čvrsto uspostavljen da dolasci i odlasci pojedinaca ne čine nikakvu razliku - rekao je šef iranske diplomacije za turski CNN.