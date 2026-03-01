Iran se oglasio: Ne postavljamo si nikakva ograničenja u vezi obrane i zaštite našeg naroda...

Iran si ne postavlja "nikakva ograničenja" u svojem pravu da se brani od izraelsko-američkih udara, rekao je u nedjelju iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u razgovoru za američku mrežu ABC.

"Branimo se, bez obzira na cijenu, i ne postavljamo si nikakva ograničenja u obrani i zaštiti našeg naroda“, izjavio je.

"Nitko nam ne može reći da nemamo pravo braniti se.“

Naglasio je da je "ono što čine Sjedinjene Države čin agresije. Ono što mi radimo je da se branimo. To je vrlo različito."

Arakči je ranije u telefonskom razgovoru svome omanskom kolegi Badru Albusaidiju kazao da je Teheran otvoren za sve ozbiljne napore koji su za deeskalaciju, nakon izraelskih i američkih napada tijekom vikenda, objavilo je omansko ministarstvo vanjskih poslova.

Oman djeluje kao posrednik u nuklearnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana.

Izrael i Sjedinjene Američke Države su u subotu rano ujutro napali Iran koji je uzvratio raketnim napadima na niz zemalja u regiji, najviše tamo gdje ima američkog prisustva.

