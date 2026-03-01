Trump: 'Ubijeno je 48 iranskih čelnika. Nitko ne može vjerovati kakav uspjeh postižemo...'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju u intervjuu za Fox News da je 48 iranskih čelnika ubijeno u američkim i izraelskim napadima na tu zemlju. "Situacija se brzo odvija. Nitko ne može vjerovati kakav uspjeh postižemo, 48 vođa nestalo je u jednom udarcu", kazao je za Fox News.

POGLEDAJTE GALERIJU: Udar na Izrael

Među ostalim iranskim čelnicima u subotu je ubijen vrhovni vođa Ali Hamenei.

Trump je u objavi na mreži Truth Social kazao i da su Sjedinjene Države uništile devet iranskih ratnih brodova i uglavnom uništile iransko pomorsko sjedište.

„Upravo sam obaviješten da smo uništili i potopili devet iranskih ratnih brodova, od kojih su neki relativno veliki i važni“, rekao je Trump u objavi na Truth Socialu.

"Idemo za ostalima - i oni će uskoro plutati na dnu mora! U drugom napadu uglavnom smo uništili njihovo pomorsko sjedište.“

Američki predsjednik, koji nadzire ofenzivu američkih snaga iz svoje rezidencije u Mar-a-Lagu na Floridi, još nije komentirao smrt trojice američkih vojnika, što su prvi američki gubici od početka sukoba.

