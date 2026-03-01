Obavijesti

HVALITE ME, USTA MOJA

Trump: 'Ubijeno je 48 iranskih čelnika. Nitko ne može vjerovati kakav uspjeh postižemo...'

Piše HINA,
Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS

"Upravo sam obaviješten da smo uništili i potopili devet iranskih ratnih brodova, od kojih su neki relativno veliki i važni“, objavio je Trump na Truth Socialu.

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju u intervjuu za Fox News da je 48 iranskih čelnika ubijeno u američkim i izraelskim napadima na tu zemlju. "Situacija se brzo odvija. Nitko ne može vjerovati kakav uspjeh postižemo, 48 vođa nestalo je u jednom udarcu", kazao je za Fox News.

POGLEDAJTE GALERIJU: Udar na Izrael

Aftermath of an Iranian strike in Beit Shemesh
16
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS

Među ostalim iranskim čelnicima u subotu je ubijen vrhovni vođa Ali Hamenei

Trump je u objavi na mreži Truth Social kazao i da su Sjedinjene Države uništile devet iranskih ratnih brodova i uglavnom uništile iransko pomorsko sjedište.

„Upravo sam obaviješten da smo uništili i potopili devet iranskih ratnih brodova, od kojih su neki relativno veliki i važni“, rekao je Trump u objavi na Truth Socialu.

"Idemo za ostalima - i oni će uskoro plutati na dnu mora! U drugom napadu uglavnom smo uništili njihovo pomorsko sjedište.“

Američki predsjednik, koji nadzire ofenzivu američkih snaga iz svoje rezidencije u Mar-a-Lagu na Floridi, još nije komentirao smrt trojice američkih vojnika, što su prvi američki gubici od početka sukoba.

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu 

Na iranskim ulicama ljudi su tugovali, ali i slavili. Proglašeno je 40 dana žalosti zbog smrti ajatolaha, a Revolucionarna garda najavila je žestok odgovor. Trump je upozorio Irance: NEMOJTE IĆI U ODMAZDU
Čujemo da se mnogi pripadnici njihove IRGC (Korpus čuvara islamske revolucije), vojske te drugih sigurnosnih i policijskih snaga više ne žele boriti i traže imunitet od nas
Jedna osoba je poginula, a više od 20 osoba je ozlijeđeno u Tel Avivu nakon iranskog napada balističkom raketom, izvještavaju izraelski mediji. Došlo je do izravnog udara, 'Željezna kupola' nije oborila projektil, pišu izraelski mediji. Haaretz javlja kako je projektil pogodio dvije zgrade.

