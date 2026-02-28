Iran tvrdi da je u napadu Izraela poginulo preko 40 ljudi: Među njima je i jako puno djece

Najmanje 40 ljudi ubijeno je, a deseci su ranjeni u raketnom napadu na osnovnu školu na jugu Irana nakon što su Sjedinjene Države i Izrael u subotu pokrenuli veliku vojnu operaciju protiv te zemlje, tvrdi Iran. Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost savjetovalo je stanovnicima da napuste glavni grad Teheran, a sve škole i sveučilišta u zemlji zatvoreni su do daljnjega.

U ranim jutarnjim satima odjeknule su eksplozije diljem Irana, uključujući glavni grad Teheran te gradove Isfahan, Qom i Tabriz. Dim se dizao iznad prijestolnice, a prvi udari pogodili su područja u blizini ureda vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija. Zračni prostor zemlje je zatvoren, a zabilježen je i gotovo potpuni prekid internetskih i mobilnih veza.

Sjedinjene Države i Izrael potvrdili su da provode zajedničku, mjesecima planiranu vojnu operaciju. Američko ministarstvo rata misiju je nazvalo "Operacija Epski bijes", dok je Izrael svoju kampanju prozvao "Rika lava". Američki predsjednik Donald Trump objavio je video poruku u kojoj je potvrdio početak "velikih borbenih operacija" i pozvao iranski narod da se pobuni protiv vlasti.

​- Kada završimo, preuzmite svoju vladu. Bit će vaša. Ovo će vam vjerojatno biti jedina prilika u generacijama - poručio je Trump.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je kako je cilj napada ukloniti "egzistencijalnu prijetnju" koju predstavlja iranski režim.

​- Naša zajednička operacija stvorit će uvjete da hrabri iranski narod preuzme sudbinu u svoje ruke - rekao je Netanyahu.

Kao opravdanje za napad, Trump je naveo da Iran nastavlja razvijati svoj nuklearni program te da planira razviti rakete koje mogu dosegnuti SAD. Dodao je kako je cilj uništiti iransku mornaricu i regionalne saveznike koje Teheran podržava.

Iran je odgovorio operacijom nazvanom "Istinsko obećanje IV", lansiravši valove bespilotnih letjelica i balističkih projektila prema Izraelu, ali i prema američkim vojnim postrojenjima u regiji. Mete su bile baze u Bahreinu, gdje je sjedište Pete flote američke mornarice, te baze u Kuvajtu i Katru. Zračni prostor zatvorili su Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Katar, što je izazvalo prekid zračnog prometa diljem Bliskog istoka.

Državni mediji u UAE izvijestili su da je jedna osoba poginula od gelera iranskog projektila koji je presretnut iznad glavnog grada Abu Dhabija. Saudijska Arabija oštro je osudila iranske napade na zaljevske zemlje, upozorivši na "teške posljedice kršenja suvereniteta". Jemenski Huti, koje podržava Iran, najavili su nastavak napada na brodove u Crvenom moru i na Izrael.

Najgori potvrđeni napad dogodio se u gradu Minab, u južnoj provinciji Hormozgan, gdje se također nalazi i baza Revolucionarne garde. Projektil je pogodio osnovnu školu za djevojčice "Shajereh Taybeh" tijekom jutarnje smjene, kada se u zgradi nalazilo oko 170 učenica. Prema informacijama iranskih državnih medija, ubijene su najmanje 24 djevojčice u dobi od sedam do dvanaest godina, a ozlijeđeno ih je šezdesetak.

Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost izdalo je preporuku stanovnicima Teherana da napuste grad "što je prije moguće" radi vlastite sigurnosti. Sve obrazovne ustanove su zatvorene, dok će banke i ograničene državne službe nastaviti s radom kako bi se osigurale osnovne financijske operacije. Građani diljem zemlje počeli su stvarati zalihe, a ispred benzinskih postaja i trgovina stvarali su se dugi redovi.

Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Türk izrazio je žaljenje zbog napada, istaknuvši kako "u svakom oružanom sukobu civili na kraju plaćaju najveću cijenu". Europska unija pozvala je sve strane na maksimalnu suzdržanost i povratak diplomaciji.

- Osiguranje nuklearne sigurnosti i sprječavanje bilo kakvih radnji koje bi mogle dodatno eskalirati napetosti od ključne je važnosti - stoji u zajedničkoj izjavi čelnika Europske komisije i Vijeća.

Pakistan je osudio "neopravdane napade" na Iran, dok je britanski premijer Keir Starmer održao hitan sastanak vladinog odbora za izvanredne situacije.