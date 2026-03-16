Iran zaprijetio SAD-u: Pošaljite vojsku, čeka vas novi Vijetnam!

Ivan Jukić
Iran zaprijetio SAD-u: Pošaljite vojsku, čeka vas novi Vijetnam!
Hatibzadeh smatra da bi američki vojnici u Iranu mogli doživjeti sličan scenarij. Prema njegovim riječima, oni su svjesni da bi se mogli naći u dugotrajnom i složenom ratu iz kojeg bi izlazak bio iznimno težak

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Saeed Hatibzadeh upozorio je Sjedinjene Američke Države na moguće posljedice slanja kopnenih snaga u Iran, poručivši da bi se Washington mogao suočiti s dugotrajnim i iscrpljujućim sukobom nalik Vijetnamskom ratu. U intervjuu za Sky News iz svog ureda u Teheranu Hatibzadeh je istaknuo kako je Iran spreman voditi rat koliko god bude potrebno te da u ovom trenutku prioritet nije diplomatsko rješenje sukoba. Ipak, nije potpuno isključio mogućnost pregovora, ali je naglasio da inicijativa mora doći od Sjedinjenih Država i njihovih saveznika.

Govoreći o potencijalnom slanju američkih kopnenih snaga, Hatibzadeh je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu poslao jasnu poruku: dovoljno je, kaže, pogledati povijesno iskustvo Sjedinjenih Država u Vijetnamu.

Sjedinjene Države su se 1965. godine uključile u Vijetnamski rat s ciljem sprječavanja širenja komunističkog Sjevernog Vijetnama na jug zemlje. Unatoč velikoj vojnoj nadmoći i stotinama tisuća vojnika raspoređenih na terenu, američka vojska nije uspjela slomiti gerilske snage Vietkonga i sjevernovijetnamsku vojsku. SAD se iz sukoba povukao 1973., a dvije godine kasnije cijeli je Vijetnam završio pod komunističkom vlašću.

Hatibzadeh smatra da bi američki vojnici u Iranu mogli doživjeti sličan scenarij. Prema njegovim riječima, oni su svjesni da bi se mogli naći u dugotrajnom i složenom ratu iz kojeg bi izlazak bio iznimno težak.

Njegove izjave dolaze nakon dva tjedna intenzivnih borbi između Irana s jedne strane te Sjedinjenih Država i Izraela s druge. Prema iranskim podacima, u sukobu je poginulo gotovo 1500 Iranaca, dok su milijuni ljudi prisiljeni napustiti svoje domove.

Sukob je odnio i velik broj života izvan Irana. Najviše stradalih zabilježeno je u Libanonu, gdje je poginulo najmanje 850 ljudi. Žrtava ima i u Iraku, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu, Izraelu, Siriji, Omanu, Saudijskoj Arabiji i Bahreinu. U borbama je poginulo i 13 američkih vojnika te jedan francuski vojnik.

Hatibzadeh je u intervjuu optužio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da je, kako tvrdi, svojim potezima uvukao Sjedinjene Države u sukob s Iranom. Prema njegovim riječima, izraelsko vodstvo ima vlastitu strategiju i pokušava rat pretvoriti u političku pobjedu, ne mareći za posljedice po druge države.

Govoreći o stanju u iranskom vrhu vlasti, Hatibzadeh je komentirao i zdravlje novog iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hameneija. Istaknuo je kako je on dobrog zdravstvenog stanja te da aktivno vodi državu, unatoč tome što se još nije pojavio u javnosti.

