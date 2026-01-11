Iranac u Hrvatskoj za 24sata: 'Ne možemo kontaktirati našu obitelj u Iranu dva i pol dana...'

Otkad su prije više od 60 sati prekinuli internet nismo uspjeli doći u kontakt s članovima obitelji koji još žive u Iranu, rekao nam je Iranac koji živi i radi u Hrvatskoj. Iz sigurnosnih razloga nećemo ga imenovati.

- Većina dijaspore Irana, ljudi koji žive i rade u drugim zemljama, budno prati situaciju tamo te se nadaju i žele da Iran postane sekularna država, da se promijeni vlast i Ustav. Iran nije arapska zemlja, tamo je perzijska kultura - govori naš sugovornik.

Do bilo kakvih vijesti teško dolazi jer, pojašnjava, vlasti puštaju tzv. "parazitske" signale, koji blokiraju satelitsku komunikaciju. Kaže da problem u Iranu nije samo policija, postoji nacionalna vojska, ali i tzv. iranska Revolucionarna garda. Ona je osnovana nedugo nakon Islamske revolucije 1979. kako bi zaštitila šijitski muslimanski klerikalni vladajući sistem, a odgovorna je vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hameneiju.

- Svrha svih ovih prosvjeda je želja da se na vlast vrati šef oporbe, princ Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog kralja Mohameda Reza Pahlavija, čiju je vladavinu nakon 40 godina srušila iranska revolucija 1979. godine. On je u egzilu u SAD-u i svaki drugi dan poziva prosvjednike da izađu na ulice u određeno vrijeme. Bit je da je narod koji živi u Iranu umoran što se Vrhovni vođa bavi vanjskom politikom i podržava terorističke skupine. Umjesto da se bavi svojim građanima i unutarnjom politikom - govori naš sugovornik.

Iako ovo nisu prvi prosvjedi protiv vlasti u Iranu, smatra da je ovoga puta drugačije jer narod ima podršku poznatih i slavnih sugrađana, sportaša, pjevača, kao i SAD-a, koji tvrdi da je spreman i vojno intervenirati na mete kojima raspolaže Islamska republika i koje koristi protiv svoga naroda.

- Najviše su mladi na ulicama jer stariji nemaju za to snage, no mladi imaju njihovu podršku. Uglavnom se mladi i penju na stupove te ruše infrastrukturu, recimo kamere koje je Islamska republika koristila za špijuniranje svojih ljudi. Primjerice, ispred kamere prođe žena kojoj nije pokrivena glava prema propisima. Oni bi putem snimke identificirali tu ženu, a potom joj na kućnu adresu poslali prekršajnu prijavu prema kojoj mora platiti određeni iznos jer nije imala hidžab - kaže nam Iranac.

Podsjetimo, prosvjedi su izbili 28. prosinca u Velikom bazaru u Teheranu, potaknuti naglim padom vrijednosti iranskog rijala i pogoršanjem gospodarskih uvjeta te se, poput požara, proširili na više gradova diljem zemlje. Prosvjeduje se u više od 60 gradova i naselja, a vlasti su uvele i komunikacijsku blokadu. Nema internetske veze, otežano je i telefonsko komuniciranje, a otkazani su i gotovo svi letovi. Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je da je najmanje 109 pripadnika iranskih sigurnosnih snaga ubijeno u neredima koji su posljednjih dana zahvatili više dijelova zemlje. Nisu naveli koliko je stradalih među prosvjednicima. Američka organizacija za ljudska prava Human Rights Activists News Agency (HRANA) navodi da je ubijeno 116 ljudi, dok je više od 2600 ljudi privedeno.

Iranska državna televizija objavila je snimke spaljenih Kurana i džamija. Kako je napisao turski novinar Ragıp Soylu, to je objavljeno kako bi se etiketiralo prosvjednike kao naoružane kriminalce. Društvenim mrežama šire se snimke i fotografije mladih Iranki koje pale cigarete već zapaljenim fotografijama vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija. Time riskiraju smrtne kazne.

- Predsjednik SAD-a izjavio je da će, učini li iranska vlada ovo ili ono, on stati na stranu onih koji izazivaju nerede. Pobunjenici polažu nade u njega. Ako je toliko sposoban, neka radije vodi računa o vlastitoj državi - poručio je ajatolah na X-u.

Iz hrvatskog Ministarstva vanjskih i europskih poslova kažu da se prema dostupnim podacima na području Islamske Republike Irana trenutačno nalazi 20 hrvatskih državljana.

- Broj se stalno mijenja, osobito u kriznim situacijama. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske nije zaprimilo zahtjeve za pružanje konzularne pomoći niti su zaprimljeni upiti hrvatskih državljana u vezi s trenutačnom sigurnosnom situacijom u Iranu - rekli su iz MVEP-a. Preporučuju hrvatskim državljanima da izbjegavaju sva putovanja u Iran, a onima koji se već nalaze u Iranu savjetuju da prate razvoj sigurnosne situacije, izbjegavaju okupljanja, prosvjede i mjesta na kojima se okuplja mnogo ljudi.

- MVEP i dalje pozorno prati situaciju na terenu te će pravovremeno obavijestiti javnost o promjenama - rekli su iz ministarstva i uputili građane da prate objave na njihovim mrežnim stranicama. 

Mladi odlučili izaći na ulice

Tisuće i tisuće Iranaca izlaze na ulice, blokiraju promet, pale kontejnere u želji za promjenom vlasti. Sve je počelo krajem prosinca nakon što je naglo pala vrijednost iranskog rijala što je uzrokovalo loše gospodarsko stanje.