Iranci pogodili 228 američkih ciljeva na Bliskom istoku

Iranski zračni napadi oštetili su ili uništili najmanje 228 objekata ili dijelova opreme u američkim vojnim bazama diljem Bliskog istoka otkako je rat započeo, pogodivši hangare, vojarne, skladišta goriva, zrakoplove te ključnu radarsku, komunikacijsku i protuzračnu opremu, prema analizi satelitskih snimaka koju je proveo The Washington Post. Razmjeri razaranja znatno su veći od onoga što je američka vlada javno priznala ili što je ranije bilo objavljeno u medijima.

Prijetnja zračnim napadima učinila je neke američke baze u regiji preopasnima za normalno funkcioniranje, pa su zapovjednici na početku rata premjestili većinu osoblja izvan dometa iranske vatre, rekli su dužnosnici.

Od početka rata 28. veljače, sedam pripadnika američkih oružanih snaga poginulo je u napadima na američke objekte u regiji, šest u Kuvajtu i jedan u Saudijskoj Arabiji, dok je više od 400 vojnika zadobilo ozljede do kraja travnja, priopćila je američka vojska.

Iako se većina ozlijeđenih vratila dužnosti unutar nekoliko dana, najmanje 12 ih je zadobilo ozljede koje su vojni dužnosnici klasificirali kao teške, prema riječima američkih dužnosnika koji su, među ostalima, govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.

Satelitske snimke Bliskog istoka trenutačno je iznimno teško nabaviti. Dva najveća komercijalna pružatelja takvih snimaka, Vantor i Planet, udovoljili su zahtjevima američke vlade, svog najvećeg klijenta, da ograniče, odgode ili na neodređeno vrijeme obustave objavljivanje snimaka regije dok rat traje, što otežava ili onemogućuje procjenu iranskih protunapada. Ta ograničenja uvedena su manje od dva tjedna nakon početka rata.

Iranske državne novinske agencije i mediji povezani s državom, međutim, od samog početka redovito su na svojim profilima na društvenim mrežama objavljivali satelitske snimke visoke rezolucije za koje tvrde da prikazuju štetu na američkim vojnim lokacijama.

Stručnjaci koji su pregledali analizu The Washington Posta rekli su da šteta na tim lokacijama sugerira kako je američka vojska podcijenila iranske sposobnosti ciljanja, nije se dovoljno prilagodila modernom ratovanju dronovima te je neke baze ostavila nedovoljno zaštićenima.

„Iranski napadi bili su precizni. Nema nasumičnih kratera koji bi ukazivali na promašaje”, rekao je Mark Cancian, viši savjetnik pri Center for Strategic and International Studies i umirovljeni pukovnik Marinskog korpusa SAD-a, koji je na zahtjev The Posta pregledao iranske snimke.

The Post je ranije otkrio kako je Rusija pružila Iranu obavještajne podatke za ciljanje američkih snaga. Dio štete možda je nastao nakon što su američke trupe već napustile baze, zbog čega zaštita objekata više nije bila od presudne važnosti.

Cancian i drugi stručnjaci smatraju da napadi ipak nisu značajno ograničili sposobnost američke vojske da provodi svoju kampanju bombardiranja u Iranu.

U prvim tjednima rata nekoliko medija objavilo je procjene štete, uključujući The New York Times, koji je utvrdio da su napadi izvedeni na 14 američkih vojnih lokacija ili sustava protuzračne obrane.

Krajem travnja NBC News izvijestio je da je iranski borbeni zrakoplov bombardirao američku bazu u Kuvajtu, što je prvi put nakon više godina da je neprijateljski avion pogodio američku bazu, te se pozvao na istraživanje prema kojem je Iran pogodio 100 ciljeva u 11 baza. CNN prošlog je tjedna izvijestio da je oštećeno 16 američkih postrojenja.

No, analiza The Washington Posta, temeljena na snimkama od početka rata do 14. travnja, pokazuje da je pogođeno mnogo dodatnih ciljeva na tim lokacijama, koje uglavnom koristi američka vojska, ali ih dijeli s vojskama zemalja domaćina i saveznicima.

Snimke pokazuju da su zračni napadi oštetili ili uništili ono što izgleda kao brojne vojarne, hangari ili skladišta na više od polovice američkih baza koje je The Post pregledao.

„Iranci su namjerno ciljali smještajne objekte na više lokacija s namjerom izazivanja masovnih žrtava”, rekao je William Goodhind, istražitelj u projektu otvorenog pristupa Contested Ground koji je pregledao snimke. „Nisu na udaru samo oprema, skladišta goriva i infrastruktura zračnih baza, nego i takozvane ‘meke mete’, poput teretana, blagovaonica i smještajnih objekata.”

The Post je također utvrdio da su napadi pogodili lokaciju satelitskih komunikacija u zračnoj bazi al-Udeid u Kataru, opremu sustava proturaketne obrane Patriot u bazama Riffa i Isa u Bahreinu te u zračnoj bazi Ali al-Salem u Kuvajtu, satelitsku antenu u pomorskoj bazi Naval Support Activity Bahrain — sjedištu američke 5. flote — elektranu u kampu Buehring u Kuvajtu te pet lokacija za skladištenje goriva u fleksibilnim spremnicima na trima bazama.

Iranske snimke također su dokumentirale ranije prijavljena oštećenja ili uništenje radoma u kampu Arifjan i zračnoj bazi Ali al-Salem u Kuvajtu, kao i u sjedištu 5. flote; radara i opreme sustava proturaketne obrane THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) u zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu i na dvije lokacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima; drugog centra satelitskih komunikacija u zračnoj bazi al-Udeid, te zrakoplova za zapovijedanje i nadzor E-3 Sentry i zrakoplova za dopunu gorivom u zračnoj bazi Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji.