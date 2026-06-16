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IZLAZ IZ KRIZE

Iranski predsjednik: Sporazum sa SAD-om je pobjeda za Iran

Piše HINA,
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Iranski predsjednik: Sporazum sa SAD-om je pobjeda za Iran
Foto: MAJID ASGARPOUR

Masud Pezeškian poručio je da bi dogovor koji bi trebao biti potpisan u Švicarskoj mogao pomoći izlasku zemlje iz dugotrajne ekonomske krize.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian opisao je okvirni sporazum sa Sjedinjenim Državama, koji bi trebao biti potpisan u Švicarskoj u petak, kao diplomatsku pobjedu za svoju zemlju. "Ne bismo smjeli dopustiti da nam ova prilika, koja bi mogla izvući zemlju iz trenutačne situacije, promakne. Možda se neće ponovno ukazati", rekao je Pezeškian, prema novinskoj agenciji ISNA. Pezeškian se dosljedno zalagao za diplomatska rješenja i podržao je pregovarački tim koji predvode glavni pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf i ministar vanjskih poslova Abas Arakči.

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Iranski predsjednik je rekao da se nada da će okvirni sporazum riješiti mnoge probleme zemlje i uvesti je u novo poglavlje.

Iran je zbog međunarodnih sankcija godinama u teškoj ekonomskoj krizi, koja se dramatično pogoršala od početka rata krajem veljače i nakon primirja u travnju.

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Sporazum sa SAD-om o nuklearnom programu mogao bi dovesti do ukidanja sankcija i, posljedično, do oporavka od teške ekonomske situacije u zemlji.

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