Procurio tajni plan Irana i SAD-a: Iran bi dobio milijarde, nafta bi opet krenula prema svijetu

Al Arabiya English objavila je da posjeduje kopiju nacrta sporazuma od 14 točaka koji bi, prema navodima tog medija, Washington i Teheran trebali potpisati u petak. Prema sadržaju dokumenta, Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima uključenima u aktualni sukob, proglasili bi trenutačni i trajni kraj rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Dokument predviđa međusobno poštivanje suvereniteta, nastavak pregovora o konačnom sporazumu u roku od najviše 60 dana, ukidanje američke pomorske blokade te obnovu pomorskog prometa. Predviđeno je i povlačenje američkih snaga iz okolnih područja nakon sklapanja konačnog sporazuma. Među ključnim odredbama nalaze se i izuzeća za izvoz iranske nafte, oslobađanje zamrznute iranske imovine te pokretanje plana gospodarske obnove Irana vrijednog najmanje 300 milijardi dolara.

S druge strane, Iran bi u ovoj fazi ponovno potvrdio da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje. Pitanja vezana uz obogaćeni nuklearni materijal i ostale elemente nuklearnog programa ostavila bi se za konačni sporazum.

Do tada bi obje strane zadržale postojeće stanje. Iran bi nastavio svoj nuklearni program bez promjena, dok SAD ne bi uvodio nove sankcije niti dodatno jačao vojnu prisutnost u regiji.

Konačni sporazum, navodi se u dokumentu, trebao bi biti potvrđen obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Ovako koncipiran sporazum na prvi pogled djeluje kao značajna diplomatska pobjeda za Teheran. Iran bi dobio ukidanje pomorske blokade, mogućnost normalnog izvoza nafte, pristup zamrznutoj imovini, perspektivu ukidanja sankcija te gospodarski paket vrijedan najmanje 300 milijardi dolara. Zauzvrat bi se od njega u ovoj fazi tražilo tek ponavljanje stava da neće razvijati nuklearno oružje i zadržavanje postojećeg stanja u nuklearnom programu do postizanja konačnog dogovora.

U nastavku donosimo svih 14 točaka sporazuma koje je objavila Al Arabiya English.

Sporazum u 14 točaka: