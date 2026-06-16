Al Arabiya English tvrdi da je došla do dokumenta od 14 točaka koji bi SAD i Iran trebali potpisati u petak. Sporazum predviđa prekid sukoba, ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranske imovine i plan obnove
Procurio tajni plan Irana i SAD-a: Iran bi dobio milijarde, nafta bi opet krenula prema svijetu
Al Arabiya English objavila je da posjeduje kopiju nacrta sporazuma od 14 točaka koji bi, prema navodima tog medija, Washington i Teheran trebali potpisati u petak. Prema sadržaju dokumenta, Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima uključenima u aktualni sukob, proglasili bi trenutačni i trajni kraj rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Dokument predviđa međusobno poštivanje suvereniteta, nastavak pregovora o konačnom sporazumu u roku od najviše 60 dana, ukidanje američke pomorske blokade te obnovu pomorskog prometa. Predviđeno je i povlačenje američkih snaga iz okolnih područja nakon sklapanja konačnog sporazuma. Među ključnim odredbama nalaze se i izuzeća za izvoz iranske nafte, oslobađanje zamrznute iranske imovine te pokretanje plana gospodarske obnove Irana vrijednog najmanje 300 milijardi dolara.
S druge strane, Iran bi u ovoj fazi ponovno potvrdio da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje. Pitanja vezana uz obogaćeni nuklearni materijal i ostale elemente nuklearnog programa ostavila bi se za konačni sporazum.
Do tada bi obje strane zadržale postojeće stanje. Iran bi nastavio svoj nuklearni program bez promjena, dok SAD ne bi uvodio nove sankcije niti dodatno jačao vojnu prisutnost u regiji.
Konačni sporazum, navodi se u dokumentu, trebao bi biti potvrđen obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Ovako koncipiran sporazum na prvi pogled djeluje kao značajna diplomatska pobjeda za Teheran. Iran bi dobio ukidanje pomorske blokade, mogućnost normalnog izvoza nafte, pristup zamrznutoj imovini, perspektivu ukidanja sankcija te gospodarski paket vrijedan najmanje 300 milijardi dolara. Zauzvrat bi se od njega u ovoj fazi tražilo tek ponavljanje stava da neće razvijati nuklearno oružje i zadržavanje postojećeg stanja u nuklearnom programu do postizanja konačnog dogovora.
U nastavku donosimo svih 14 točaka sporazuma koje je objavila Al Arabiya English.
Sporazum u 14 točaka:
- Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima u aktualnom ratu, potpisivanjem ovog memoranduma o razumijevanju proglašavaju trenutačni i trajni završetak rata na svim bojištima, uključujući Libanon, te se obvezuju da od sada neće pokretati nikakve neprijateljske akcije jedni protiv drugih i da će se suzdržati od prijetnje silom ili uporabe sile jedni protiv drugih. Konačni sporazum potvrdit će odredbe ovog članka i preostalih članaka.
- Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države obvezuju se da će poštivati međusobni suverenitet i teritorijalnu cjelovitost te se suzdržati od miješanja u unutarnje poslove druge strane.
- Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države obvezuju se da će pregovarati i postići konačni sporazum u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produljenja uz obostrani pristanak.
- Odmah nakon potpisivanja ovog memoranduma o razumijevanju Sjedinjene Američke Države ukinut će pomorsku blokadu, spriječiti svako ometanje ili opstrukciju Islamske Republike Iran te u roku od najviše 30 dana obnoviti promet u punom kapacitetu. Brodski promet bit će razmjeran razini prometa Islamske Republike Iran prije rata. Sjedinjene Američke Države također se obvezuju povući svoje snage iz okolnih područja u roku od 30 dana nakon konačnog sporazuma.
- Nakon potpisivanja ovog memoranduma o razumijevanju Islamska Republika Iran odmah će poduzeti korake kako bi se u roku od 30 dana obnovilo kretanje trgovačkih brodova iz Perzijskog zaljeva prema Omanskom moru i obrnuto, na razinu prije rata, uzimajući u obzir potrebu uklanjanja tehničkih prepreka i neutralizacije mina koje će provesti Iran.
- Sjedinjene Američke Države obvezuju se da će, zajedno sa svojim regionalnim partnerima, izraditi sveobuhvatan plan za obnovu i gospodarski razvoj Islamske Republike Iran, usuglašen s obje strane, uz osiguravanje financiranja od najmanje 300 milijardi dolara. Mehanizam provedbe tog plana, kao dio konačnog sporazuma, bit će oblikovan u roku od 60 dana.
- Sjedinjene Američke Države obvezuju se da će, prema rasporedu koji će biti dogovoren kao dio konačnog sporazuma, ukinuti sve vrste sankcija s kojima se Islamska Republika Iran trenutačno suočava, uključujući rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Odbora guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i sve jednostrane američke sankcije, i primarne i sekundarne.
- Islamska Republika Iran ponavlja da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se da će se sudbina obogaćenog materijala i sudbina svih drugih međusobno dogovorenih pitanja povezanih s nuklearnim programom, uključujući iranske nuklearne potrebe, na odgovarajući način riješiti u konačnom sporazumu. Konačni sporazum potvrdit će odredbe ovog članka.
- Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se da će do postizanja konačnog sporazuma zadržati postojeće stanje: Iran će zadržati postojeće stanje u svom nuklearnom programu, a Sjedinjene Američke Države neće uvoditi nove sankcije Iranu niti jačati svoje snage u regiji.
- Sjedinjene Američke Države obvezuju se da će odmah nakon potpisivanja ovog memoranduma o razumijevanju, i do datuma ukidanja sankcija, američko Ministarstvo financija izdavati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, petrokemijskih proizvoda i njihovih derivata te za sve povezane usluge, uključujući bankarske usluge, osiguranje, prijevoz i slično.
- Sjedinjene Američke Države obvezuju se da će, u svjetlu napretka pregovora prema konačnom sporazumu, zamrznuta ili ograničena sredstva i imovina Islamske Republike Iran biti oslobođeni i potpuno stavljeni na raspolaganje. Ta sredstva, bez obzira na to nalaze li se na glavnom računu ili su prenesena, koristit će se za bilo koju konačnu isplatu korisniku koju odredi Središnja banka Islamske Republike Iran i bit će potpuno dostupna za korištenje. Sjedinjene Američke Države obvezuju se izdati sve potrebne dozvole i licence na toj osnovi.
- Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se da će se uspostaviti provedbeni mehanizam za nadzor uspješne provedbe konačnog sporazuma i budućeg poštivanja obveza iz tog sporazuma.
- Nakon potpisivanja ovog memoranduma o razumijevanju, i nakon što dobije jamstva o početku provedbe članaka 4, 5, 10 i 11 ovog memoranduma o razumijevanju te o nastavku provedbe tih koraka, Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države ući će u pregovore o konačnom sporazumu isključivo u vezi s preostalim člancima.
- Konačni sporazum bit će odobren obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
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