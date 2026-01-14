Iranski šef diplomacije: 'Ne želimo rat sa SAD-om, ali smo potpuno spremni na njega'

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi poručio je kako njegova zemlja ne želi rat sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali je, nakon nedavnog razornog sukoba s Izraelom, vojno spremnija nego ikad prije. Tijekom posjeta Bejrutu, dok se Iran suočava s najvećim valom prosvjeda u modernoj povijesti, Araqchi je istaknuo da se nuklearno znanje ne može uništiti zračnim napadima te je optužio strane sile za poticanje nasilja u zemlji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:47 Prosvjedi u Iranu | Video: 24sata/Reuters

Araqchijeva upozorenja dolaze u trenutku krajnje napetosti, sedam mjeseci nakon takozvanog "12-dnevnog rata" u lipnju 2025. godine, u kojem su izraelski i američki udari teško oštetili iranski vojni i nuklearni program. Istovremeno, diljem Irana od kraja prosinca traju masovni prosvjedi potaknuti ekonomskim kolapsom, a režim ih guši brutalnom silom, prikazujući ih kao nastavak rata drugim sredstvima.

Araqchi je u razgovoru za lokalnu televiziju priznao da su iranska nuklearna postrojenja pretrpjela štetu u lipanjskim napadima, ali je inzistirao na tome da je temeljni program ostao netaknut. Američki napadi 22. lipnja 2025. ciljali su ključne lokacije za obogaćivanje urana, no prema Araqchiju, uništenje infrastrukture ne znači i uništenje sposobnosti.

​- Neke su zgrade uništene, dio strojeva i opreme centrifuga je oštećen, ali nuklearnu tehnologiju i znanje nije moguće uništiti zračnim bombardiranjem - rekao je, dodavši kako Iran trenutno ne planira obnavljati oštećena postrojenja dok se ne uklone sigurnosne prijetnje.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Ova izjava sukladna je novoj iranskoj strategiji koja nuklearni program sve otvorenije prikazuje kao ključni stup obrane i odvraćanja, a ne samo kao program za mirnodopske svrhe. Iako su napadi usporili iranske nuklearne ambicije, u Teheranu se smatra da su samo ojačali argumente tvrdolinijaša koji traže razvoj nuklearnog oružja kao jedinog jamstva opstanka režima.

Unatoč tome što je 12-dnevni rat razotkrio ozbiljne slabosti u iranskoj protuzračnoj obrani i zapovjednoj strukturi, šef iranske diplomacije tvrdi da je vojska iz sukoba izašla jača. Prema njegovim riječima, Iran je identificirao vlastite nedostatke, ali i slabosti neprijatelja, te je sada u potpunosti spreman obraniti se.

​- Naše vojno i obrambeno stanje puno je bolje nego prije. Upoznali smo svoje slabosti, ali i slabosti neprijatelja, uklonili vlastite nedostatke i potpuno smo spremni braniti se - kazao je Araqchi.

Naglasio je da takva spremnost nije znak želje za novim sukobom, već isključivo sredstvo odvraćanja.

​- Potpuna spremnost za rat ne znači da netko želi rat, nego da se rat sprječava tako da se bude potpuno spreman za borbu - poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ove tvrdnje podupire i drastično povećanje vojnog proračuna. Nakon sukoba, iranski parlament odobrio je niz zakona kojima se osigurava neprekidno financiranje vojske, a proračun za obranu za 2025. godinu navodno je povećan za gotovo 200 posto, dosegnuvši otprilike 46 milijardi dolara.

Ministar obrane Ashtiani čak je izjavio da Iran ima dovoljno vojnih rezervi za vođenje desetogodišnjeg rata ako bude potrebno.

Govoreći o unutarnjoj krizi, Araqchi je pokušao balansirati između priznavanja narodnog nezadovoljstva i optužbi na račun vanjskih neprijatelja. Opisao je prosvjede kao "prirodne" u sustavu koji dopušta građanima da izraze svoje pritužbe zbog teških ekonomskih uvjeta i sankcija. Međutim, za nasilje je izravno optužio strane službe.

​- Uz narodne prosvjede, postoje i pojedini elementi koji provode izgrede i nerede: napadaju javna mjesta i podmeću požare - rekao je, tvrdeći da iza toga stoje "elementi povezani s Mossadom i CIA-om".

Ova retorika dio je šire strategije režima koji prosvjede, proširene na svih 31 provinciju, prikazuje kao "kognitivni i teroristički" nastavak rata s Izraelom i SAD-om.

Vlasti su na ulice izvele vojsku i Revolucionarnu gardu te su uvele gotovo potpunu blokadu interneta kako bi spriječile širenje informacija. U brutalnom gušenju prosvjeda ubijeno je, prema različitim procjenama, barem dvije tisuće ljudi, a više od stotinu pripadnika sigurnosnih snaga također je izgubilo život.

Araqchi je zaključio ponavljajući kako je Iran spreman na sve američke prijetnje, ali i da su diplomatski kanali sa SAD-om i dalje otvoreni. Ta dvostruka poruka, prijetnja silom uz ostavljena odškrinuta vrata za pregovore, definira poziciju Teherana dok se istovremeno bori za opstanak na domaćem terenu i pokušava projicirati snagu u regiji.