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Iranski uvjet za otvaranje Hormuza: 'Prestanite prijetiti'

Piše HINA,
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Iranski uvjet za otvaranje Hormuza: 'Prestanite prijetiti'
Foto: Stringer
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SAD također mora trajno okončati svoj rat protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika, navodi se u priopćenju iranskoga Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost.

Iran je postavio nove uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, među kojima je i zahtjev da SAD više nikada ne prijeti Islamskoj Republici, izvijestili su u subotu državni mediji. SAD također mora trajno okončati svoj rat protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika, navodi se u priopćenju iranskoga Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost.

Vijeće je najviše iransko tijelo za donošenje odluka, na čijem je čelu predsjednik Masud Pezeškian i djeluje pod nadzorom vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija.

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U priopćenju, koje je prenijela državna televizija Press TV bliska vlastima, Washington se nadalje poziva da ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče svoje snage iz regije, u potpunosti nadoknadi Iranu ratnu štetu, ukine sankcije i oslobodi zamrznutu iransku imovinu.

Iran je poručio da neće odustati od svojih zahtjeva te da SAD mora pokazati stvarnu promjenu u svojem ponašanju.

Američka vlada zasad nije izravno odgovorila.

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Iran je ranije postavljao iste zahtjeve kao uvjete za širi i trajni sporazum s Washingtonom, koji bi obuhvaćao i njegov nuklearni program. Sada ih postavlja kao uvjete za sporazum usmjeren isključivo na ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Iran i SAD nedavno su izjavili da bi se uskoro mogao postići dogovor o ponovnoj uspostavi slobodne plovidbe kroz ovaj strateški plovni put. Iran tvrdi da izravno pregovara s Omanom, koji se nalazi s druge strane Zaljeva, o uvjetima prolaska brodova kroz blokirani tjesnac.

Obje strane tvrde da je dogovor blizu.

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