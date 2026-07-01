Irska zasjela na čelo Vijeća EU

Irska je u srijedu preuzela od Cipra šestomjesečno predsjedanje Vijećem Europske unije tijekom kojeg će jedna od glavnih tema biti proračun za sljedeće sedmogodišnje razdoblje. Irska, članica EU-a od 1973. osmi put preuzima predsjedanje Vijećem. U svom programu je za glavne prioiritete istaknula gospodarsku konkurentnost, sigurnost, proširenje i nastavak potpore Ukrajini.

Članovi Europske komisije na čelu s predsjednicom Ursulom von der Leyen, boravit će u četvrtak i petak u Corku, u Irskoj, što je uobičajena praksa na početku svakog rotirajućeg predsjedništva kada članovi Komisije razgovaraju s članovima vlade predsjedavajuće zemlje.

U srijedu će predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa prisustvovati u Dublinu svečanosti obilježavanja početka predsjedanja i razgovarati s irskim premijerom Michealom Martinom.

Irska kao predsjedavajuća zemlja imat će ključnu ulogu u pregovorima o sljedećem Višegodišnjem financijskom okviru (VFO), što će biti jedna od glavnih tema u drugoj polovici godine.

Čelnici država članica EU-a su na svom samitu prošli tjedan zadužili Irsku da do listopada pripremi novi okvir za pregovore o iznosima VFO-a i prijedlog o novim vlastitim izvorima financiranja europskog proračuna.

Dogovor o strukturi budućeg sedmogodišnjeg proračuna već je postignut i sada preostaje najteži dio, o veličini proračuna i iznosima za svaku kategoriju rashoda. Cilj je postići dogovor do kraja godine, što će s obzirom na različita stajališta država članica, biti vrlo teško postići.

Koliko su pozicije udaljene govori i činjenica da Njemačka, najveći neto uplatitelj u europski proračun, traži čak za 400 milijardi eura manji proračun u odnosu na prijedlog Komisije, koja je predložila iznos od dva bilijuna eura za programsko razdoblje od 2028. do 2034. godine.

S druge strane, takvo smanjenje je neprihvatljivo većini država članica, koje iz proračuna više dobivaju nego što u njega uplaćuju.

Što se konkurentnosti tiče, Irska će raditi na provedbi plana Jedna Europa, jedno tržište, čiji je cilj dovršiti europsko unutarnje tržište do kraja ove godine. To, između ostaloga, uključuje pojednostavljenje propisa i smanjenje administrativnih tereta za poduzeća, produbljivanje jedinstvenog tržišta inicijativama poput prijedloga EU-Inc, čiji je cilj omogućiti inovativnim startupima i poduzećima osnivanje i poslovanje pod jedinstvenim, harmoniziranim pravilima u cijeloj Europskoj uniji.

Tijekom predsjedanja irska će biti domaćin dva samita, 12. studenoga se održava sastanak na vrhu Europske politike zajednice, a dan poslije neformalni samit čelnika država članica. Tijekom sljedećih šest mjeseci u Irskoj će se održati 20-ak neformalnih ministarskih sastanaka.