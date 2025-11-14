Stiže nam nagla promjena vremena: Temperature u padu, idući tjedan moguć je i snijeg!

Petak će biti pretežno sunčan u većini predjela u Hrvatskoj. Oblačnije je na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a magla je mjestimice vrlo gusta i vozače se poziva na oprez. Na širem riječkom području moguće je malo kiše, piše DHMZ.

Magla će prevladavati u unutrašnjosti ujutro i prijepodne. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju jak, a u Dalmaciji jugo. Najviše dnevne temperature bit će od 15 do 20 °C.

Subota će biti nestabilna, a moguća je kiša također na širem riječkom području. Magla je moguća u noći i ujutro. Jak jugozapadni i južni vjetar puhat će u gorju, a na Jadranu će jačati jugo. Najniža temperatura zraka od 5 do 9, na Jadranu od 10 do 13 °C. Najviša dnevna od 15 do 20 °C.

Nedjelja će biti kišna već od jutra na sjevernom Jadranu, a poslijepodne moguća je kiša i na sjeverozapadu unutrašnjosti, uz granicu sa Slovenijom, javlja N1 i dodaje:

Pogoršanje vremena slijedi početkom idućeg tjedna. Duž Jadrana i uz Jadran bit će izraženih pljuskova s grmljavinom, a temperature će naglo pasti. To bi moglo rezultirati i kojom pahuljom snijega, osobito u noći na utorak. Bijele pahulje moguće su i u nastavku novog tjedna. Međutim, situacija se može i promijeniti.

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata