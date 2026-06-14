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TROJE MRTVIH KOD SPLITA

Kapetan Lučke kapetanije: Ovo je velika tragedija. Ovo nisam doživio u 30 godina karijere...

Piše Renato Jukić,
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Kapetan Lučke kapetanije: Ovo je velika tragedija. Ovo nisam doživio u 30 godina karijere...
Policijski očevid u Milni nakon tragične pomorske nesreće u Splitskim vratima | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dobili smo dojavu od samog zapovjednika broda da je imao sudar s jedrilicom. Prikupljaju se svi podaci, kazao je kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera...

U pomorskoj nesreći, u kojoj su nedjelju kod Splitskih vrata tri osobe poginule, a za jednom se još traga, sudjelovali su putnički brod privatne domaće tvrtke sa 118 putnika i jedrilica francuske zastave na kojoj su bili stradali putnici i koja je potonula, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

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Sudar jedrilice i karamarana na Jadranu VIDEO
Sudar jedrilice i karamarana na Jadranu | Video: Čitatelj 24sata

- Dobili smo dojavu od samog zapovjednika broda da je imao sudar s jedrilicom. Prikupljaju se svi podaci, imamo podatke o brodu, , skiper je imao sve papire, jedrilica je bila na motoru -  kazao je kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera

Odmah je nastavio:

POGLEDAJTE VIDEO Ovo je kretanje katamarana prije sudara s jedrilicom
Ovo je kretanje katamarana prije sudara s jedrilicom

- Ovo je velika tragedija, radim u Kapetaniji 30 i nešto godina i ovako nešto nisam doživio. Nautičari koji su bili u blizini su pomogli unesrećenima. Katamaran smo vezali u Milni, iskrcali putnike tamo, zamijenili zapovjednika, došao je drugi katamaran i prebacio ih u Hvar..

Zašto je došlo do sraza jedrilica i katamarana, pitali su ga novinari...

KRAJ BRAČA Ovo je katamaran iz pomorske nesreće! Sudario se s jedrilicom, troje ljudi je poginulo...
Ovo je katamaran iz pomorske nesreće! Sudario se s jedrilicom, troje ljudi je poginulo...

- To će pokazat istraga. Radi se očevid, on se predaje državnom odvjetništvu. Svi putnici s katamarana će biti ispitani. U trenutku kolizije katamaran je išao za Hvar, jedrilica je išla prema splitskim vratima. To je jedrilica od 14 metara, ona se i dalje vodi kao jahta. Skiper jedrilice je također stranac. Svi su imali sve uredne papire, registracije, vinjete... - kazao je Kuštera.

U tijeku je akcija traganja za nestalom osobom:

VIDEO DETALJI STRAVE Svi mrtvi su s jedrilice, na katamaranu je bilo 118 putnika i 7 članova posade
DETALJI STRAVE Svi mrtvi su s jedrilice, na katamaranu je bilo 118 putnika i 7 članova posade

- Jedrilica je potonula, na dubini je od 50 do 60 metara. Hoće li se jedrilica vaditi vani odlučit će državno odvjetništvo. Idu ronioci dolje, najprije dron mornarice, da se pregleda, tragamo za još jednom osobom... Traganje se nastavlja. Uključene su sve službe, angažirani su ronioci HGSS-a...  - kazao je Kuštera.
 

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