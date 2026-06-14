Kapetan Lučke kapetanije: Ovo je velika tragedija. Ovo nisam doživio u 30 godina karijere...

U pomorskoj nesreći, u kojoj su nedjelju kod Splitskih vrata tri osobe poginule, a za jednom se još traga, sudjelovali su putnički brod privatne domaće tvrtke sa 118 putnika i jedrilica francuske zastave na kojoj su bili stradali putnici i koja je potonula, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

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Pokretanje videa... VIDEO Sudar jedrilice i karamarana na Jadranu | Video: Čitatelj 24sata

- Dobili smo dojavu od samog zapovjednika broda da je imao sudar s jedrilicom. Prikupljaju se svi podaci, imamo podatke o brodu, , skiper je imao sve papire, jedrilica je bila na motoru - kazao je kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.

Odmah je nastavio:

- Ovo je velika tragedija, radim u Kapetaniji 30 i nešto godina i ovako nešto nisam doživio. Nautičari koji su bili u blizini su pomogli unesrećenima. Katamaran smo vezali u Milni, iskrcali putnike tamo, zamijenili zapovjednika, došao je drugi katamaran i prebacio ih u Hvar..

Zašto je došlo do sraza jedrilica i katamarana, pitali su ga novinari...

- To će pokazat istraga. Radi se očevid, on se predaje državnom odvjetništvu. Svi putnici s katamarana će biti ispitani. U trenutku kolizije katamaran je išao za Hvar, jedrilica je išla prema splitskim vratima. To je jedrilica od 14 metara, ona se i dalje vodi kao jahta. Skiper jedrilice je također stranac. Svi su imali sve uredne papire, registracije, vinjete... - kazao je Kuštera.

U tijeku je akcija traganja za nestalom osobom:

- Jedrilica je potonula, na dubini je od 50 do 60 metara. Hoće li se jedrilica vaditi vani odlučit će državno odvjetništvo. Idu ronioci dolje, najprije dron mornarice, da se pregleda, tragamo za još jednom osobom... Traganje se nastavlja. Uključene su sve službe, angažirani su ronioci HGSS-a... - kazao je Kuštera.

