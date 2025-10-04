Islamski džihad podržava Hamasov odgovor na Trumpov plan: 'To je stav frakcija otpora'

Palestinski Islamski džihad, saveznik Hamasa koji je sudjelovao u napadu na Izrael 7. listopada 2023., u subotu je podržao odgovor skupine na američki plan za okončanje rata u Gazi. Odobrenje plana od strane Islamskog džihada moglo bi olakšati oslobađanje talaca koje obje skupine drže u Gazi. "Hamasov (odgovor) na Trumpov plan predstavlja stav palestinskih frakcija otpora, a Islamski džihad je odgovorno sudjelovao u konzultacijama koje su dovele do ove odluke", navodi se u izjavi.

Američki plan i Hamasova reakcija podigli su raspoloženje među traumatiziranim stanovnicima Gaze, koja je svedena na ruševine nakon dvije godine izraelskih zračnih napada.

"To su sretne vijesti, spašavaju one koji su još živi, ​​spašavaju ljude i hvala Bogu što su se (Hamas) složili. Ovo je dovoljno, dobri ljudi. Umorni smo, kunem se Bogom, umorni smo, umorni“, rekao je 32-godišnji Palestinac Saoud Qarneyta.

Izraelski vojni načelnik glavnog stožera u izjavi je naredio snagama da unaprijede spremnost za provedbu prve faze Trumpovog plana, bez spominjanja hoće li doći do smanjenja vojne aktivnosti u Gazi.

Hamas, palestinska militantna skupina koja kontrolira Gazu, odgovorila je na Trumpov plan od 20 točaka nakon što je američki predsjednik dao skupini rok do nedjelje da ga prihvati ili se suoči s teškim posljedicama.

Američki predsjednik Donald Trump, koji se predstavlja kao jedina osoba sposobna postići mir u Gazi, uložio je značajan politički kapital u napore da se okonča dvogodišnji rat u kojem su ubijeni deseci tisuća ljudi i koji je američkog saveznika Izrael ostavio sve izoliranijim na svjetskoj sceni.

Trump je u petak rekao da vjeruje da je Hamas pokazao da je „spreman za trajni MIR“ te je teret odgovornosti prepustio Netanyahuovoj vladi.