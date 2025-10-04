Obavijesti

News

Komentari 0
HAMASOV SAVEZNIK

Islamski džihad podržava Hamasov odgovor na Trumpov plan: 'To je stav frakcija otpora'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Islamski džihad podržava Hamasov odgovor na Trumpov plan: 'To je stav frakcija otpora'
Foto: HATEM KHALED/REUTERS / ilustrativna fotografija

Američki plan i Hamasova reakcija podigli su raspoloženje među traumatiziranim stanovnicima Gaze, koja je svedena na ruševine nakon dvije godine izraelskih zračnih napada...

Palestinski Islamski džihad, saveznik Hamasa koji je sudjelovao u napadu na Izrael 7. listopada 2023., u subotu je podržao odgovor skupine na američki plan za okončanje rata u Gazi. Odobrenje plana od strane Islamskog džihada moglo bi olakšati oslobađanje talaca koje obje skupine drže u Gazi. "Hamasov (odgovor) na Trumpov plan predstavlja stav palestinskih frakcija otpora, a Islamski džihad je odgovorno sudjelovao u konzultacijama koje su dovele do ove odluke", navodi se u izjavi.

Američki plan i Hamasova reakcija podigli su raspoloženje među traumatiziranim stanovnicima Gaze, koja je svedena na ruševine nakon dvije godine izraelskih zračnih napada.

NOVI UDAR Trump: Izrael mora prestati bombardirati Gazu. Izrael napao Gazu: 'Šest mrtvih u napadu...'
Trump: Izrael mora prestati bombardirati Gazu. Izrael napao Gazu: 'Šest mrtvih u napadu...'

"To su sretne vijesti, spašavaju one koji su još živi, ​​spašavaju ljude i hvala Bogu što su se (Hamas) složili. Ovo je dovoljno, dobri ljudi. Umorni smo, kunem se Bogom, umorni smo, umorni“, rekao je 32-godišnji Palestinac Saoud Qarneyta.

Izraelski vojni načelnik glavnog stožera u izjavi je naredio snagama da unaprijede spremnost za provedbu prve faze Trumpovog plana, bez spominjanja hoće li doći do smanjenja vojne aktivnosti u Gazi.

'HAMAS JE SPREMAN ZA MIR' Trump naredio Izraelu: Odmah prestanite bombardirati Gazu!
Trump naredio Izraelu: Odmah prestanite bombardirati Gazu!

Hamas, palestinska militantna skupina koja kontrolira Gazu, odgovorila je na Trumpov plan od 20 točaka nakon što je američki predsjednik dao skupini rok do nedjelje da ga prihvati ili se suoči s teškim posljedicama.

Američki predsjednik Donald Trump, koji se predstavlja kao jedina osoba sposobna postići mir u Gazi, uložio je značajan politički kapital u napore da se okonča dvogodišnji rat u kojem su ubijeni deseci tisuća ljudi i koji je američkog saveznika Izrael ostavio sve izoliranijim na svjetskoj sceni.

NAKON TRUMPOVA ULTIMATUMA Hamas se oglasio: Pristali osloboditi izraelske taoce, spremni su na pregovor
Hamas se oglasio: Pristali osloboditi izraelske taoce, spremni su na pregovor

Trump je u petak rekao da vjeruje da je Hamas pokazao da je „spreman za trajni MIR“ te je teret odgovornosti prepustio Netanyahuovoj vladi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
STRAVA KRAJ SENJA

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'

Četvero ljudi iz Malte poginulo u nesreći u mjestu Bunica. Sletjeli su s Jadranske magistrale u more. Policajac ih pokušao spasiti, ali bezuspješno. Ronioci izvlačili beživotna tijela
VIDEO Izvukli su Range Rover iz mora kod Senja: 'Spljošten je u potpunosti. Bio na 10 m dubine'
POGINULO ČETVERO LJUDI

VIDEO Izvukli su Range Rover iz mora kod Senja: 'Spljošten je u potpunosti. Bio na 10 m dubine'

Automobil, kojeg su navodno unajmili u zagrebačkoj Zračnoj luci, u potpunosti je spljošten
U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'
POZNATI IDENTITETI POGINULIH

U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'

Objavljena su imena četiri osobe koje su poginule u teškoj prometnoj nesreći kod Senja. Malteško Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je sućut i potvrdilo da surađuje s hrvatskim vlastima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025