Islamski džihad podržava Hamasov odgovor na Trumpov plan: 'To je stav frakcija otpora'
Palestinski Islamski džihad, saveznik Hamasa koji je sudjelovao u napadu na Izrael 7. listopada 2023., u subotu je podržao odgovor skupine na američki plan za okončanje rata u Gazi. Odobrenje plana od strane Islamskog džihada moglo bi olakšati oslobađanje talaca koje obje skupine drže u Gazi. "Hamasov (odgovor) na Trumpov plan predstavlja stav palestinskih frakcija otpora, a Islamski džihad je odgovorno sudjelovao u konzultacijama koje su dovele do ove odluke", navodi se u izjavi.
Američki plan i Hamasova reakcija podigli su raspoloženje među traumatiziranim stanovnicima Gaze, koja je svedena na ruševine nakon dvije godine izraelskih zračnih napada.
"To su sretne vijesti, spašavaju one koji su još živi, spašavaju ljude i hvala Bogu što su se (Hamas) složili. Ovo je dovoljno, dobri ljudi. Umorni smo, kunem se Bogom, umorni smo, umorni“, rekao je 32-godišnji Palestinac Saoud Qarneyta.
Izraelski vojni načelnik glavnog stožera u izjavi je naredio snagama da unaprijede spremnost za provedbu prve faze Trumpovog plana, bez spominjanja hoće li doći do smanjenja vojne aktivnosti u Gazi.
Hamas, palestinska militantna skupina koja kontrolira Gazu, odgovorila je na Trumpov plan od 20 točaka nakon što je američki predsjednik dao skupini rok do nedjelje da ga prihvati ili se suoči s teškim posljedicama.
Američki predsjednik Donald Trump, koji se predstavlja kao jedina osoba sposobna postići mir u Gazi, uložio je značajan politički kapital u napore da se okonča dvogodišnji rat u kojem su ubijeni deseci tisuća ljudi i koji je američkog saveznika Izrael ostavio sve izoliranijim na svjetskoj sceni.
Trump je u petak rekao da vjeruje da je Hamas pokazao da je „spreman za trajni MIR“ te je teret odgovornosti prepustio Netanyahuovoj vladi.
