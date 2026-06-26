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Ispitali ključne svjedoke: Prvog časnika katamarana iz nesreće kod Splita pustit će na slobodu

Piše Antonela Šaponja,
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Ispitali ključne svjedoke: Prvog časnika katamarana iz nesreće kod Splita pustit će na slobodu
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Foto: 24sata

Ispitani su ključni svjedoci, među kojima su kapetan broda, koji u trenutku nesreće nije bio na zapovjednom mostu, upravitelj stroja, strojar te kormilari

Prvi časnik katamarana Krilo Eclipse, osumnjičen za izazivanje teške pomorske nesreće pred Splitskim vratima u kojoj su poginule četiri osobe, bit će pušten da se brani sa slobode. Prijedlog za ukidanje istražnog zatvora podnijelo je Županijsko državno odvjetništvo nakon što je ovog tjedna ispitano šest članova posade, piše Dalmatinski portal.

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Foto: 24sata

Istražni zatvor prvom časniku bio je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tijekom ovog tjedna ispitani su ključni svjedoci, među kojima su kapetan broda, koji u trenutku nesreće nije bio na zapovjednom mostu, upravitelj stroja, strojar te kormilari.

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Nakon njihovih iskaza prestali su postojati razlozi za daljnje zadržavanje osumnjičenika u istražnom zatvoru. Ranije je izvanraspravno vijeće odbilo žalbe obrane na određivanje pritvora, ali i žalbu tužiteljstva koje je tražilo da mu se pritvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Foto: 24sata

Osumnjičeni prvi časnik tijekom ispitivanja u potpunosti je negirao krivnju za nesreću. U svojoj obrani izjavio je da je poduzeo sve potrebne radnje kako bi izbjegao sudar s jedrilicom na kojoj se nalazilo osam čeških državljana.

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Prema njegovim tvrdnjama, do nesreće je došlo nakon što je jedrilica u posljednjem trenutku iznenada promijenila smjer plovidbe. U sudaru katamarana i češke jedrilice ispred Splitskih vrata poginule su četiri osobe.

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U međuvremenu je pojačan i braniteljski tim prvog časnika. Uz odvjetnicu Zvjezdanu Barić, sada ga zastupaju i odvjetnici Damir Primorac i Mirna Cambj.

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