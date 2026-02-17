Ispovijest bivše studentice dramskih umjetnosti: 'Profesor me poljubio, počeo me maziti...'

Završili smo predavanje i otišli na piće s profesorima. Nakon toga jedan profesor otišao je kući, a drugi je išao na after kod mene u stan. Stalno je napadao nas cure da plešemo, a mene je kasnije poljubio u lice. Počeo me maziti. Nakon što sam se ja izvukla i ostatak večeri šutjela, profesor je otišao s kolegom koji je bio s nama kući. Nakon toga sam plakala cijelu noć. Imala sam u glavi da moram biti savršena žrtva, da ne smijem više ići van, da će se govoriti da provociram, govori bivša studentica zagrebačke Akademije dramskih umjetnosti (ADU) u kratkom dokumentarnom filmu "I tako još jedna", čije su projekcije, nakon premijere lani u travnju na ZagrebDoxu, počele na akademijama i fakultetima. Cilj je u akademskoj i znanstvenoj zajednici otvoriti razgovor o zlostavljanju i uznemiravanju u tim krugovima. Upravo ističu nedostatak jasne javne osude i podrške žrtvi, kako redateljica i scenaristica Karla Jelić tako i protagonistica filma.

- To je problem. Kad sam sve prijavila fakultetu, svjedoci se nisu javili etičkom povjerenstvu. Profesor je dao otkaz kad sam ga prijavila - rekla je. Dodala je da se poslije odselila. Nedostatak povjerenja u institucije, kao i manjak prepoznatljive osobe od povjerenja kojoj bi se studenti mogli obratiti i prijaviti zlostavljanje ili uznemiravanje profesora ili djelatnika fakulteta, ističu i drugi studenti.

- Nemamo se kome obratiti osim kolegama. Nema prave mjere za te osobe - govore.

Tijekom panel rasprave nakon projekcije moglo se čuti i kako je djevojka sve prijavila i policiji.

- Policija joj je savjetovala da ne ide dalje jer nema dokaza. Nakon prosvjeda dekan nas je optužio za povredu ugleda i časti zbog tog prosvjeda - rekla je jedna od studentica koje su bile uključene u kreiranje filma.

Ističu kako je apsurd da profesori koji bi trebali međusobno kažnjavati jedni druge poslije sjede zajedno u kafiću.

- Jedna od naših ideja bila je da u tom etičkom povjerenstvu budu drugi profesori, s drugih fakulteta, predložili smo i ljude izvan sustava, sve to nisu prihvatili jer nemaju, kako su rekli, dovoljno novca. Nakon organizacije prosvjeda neka su se vrata otvorila, a isto tako mnoga su se zatvorila - rekli su studenti. Od prosvjeda studenata ADU u povodu slučajeva uznemiravanja prošle su više od dvije godine.

- Što se otad promijenilo? Jesu li hrvatski fakulteti učinili iskorake u zaštiti studentica i studenata? Je li nestao strah prijavljivanja takvih slučajeva u akademskoj zajednici - pitaju se organizatori panela, među kojima i Karla Jelić.

Studenti su se pobunili zbog slučaja profesora Ozrena Prohića, koji se trebao vratiti na nastavu unatoč mnogim pritužbama studenata. To je motiviralo Karlinu kolegicu da na filmu ispriča svoje iskustvo s drugim profesorom, koji je, nakon njezine prijave, dao otkaz. Sve je počelo još prije pet godina, početkom 2021., kad je na Akademiju dramskih umjetnosti stiglo 30-ak prijava o zlostavljanju studentica i studenata. Sve su proslijeđene DORH-u na postupanje. Kazali su nam da su proveli izvide u odnosu na sve prijave te da je određeni dio prijava odbačen jer je nastupila zastara ili nije prijavljeno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti ili je progon predložen nakon isteka zakonskog roka.

Optužnice su podignute u povodu dvije prijave, i to protiv jednog umirovljenog profesora (72) i jedne profesorice (65), no oba su slučaja, pisali smo, završila u zastari. U međuvremenu je profesor preminuo, a izmjenama Kaznenog zakona povećane su kazne za ta kaznena djela. Tako je za bludne radnje, za koje su teretili profesora, u vrijeme u kojem je djelo počinjeno bila predviđena kazna zatvora do godinu dana. Danas je kazna za to kazneno djelo do dvije godine zatvora, a za djelo za koje su teretili profesoricu do tri godine zatvora.

Inicijativa "Nisam tražila", koja je u Srbiji otvorila priču o seksualnom zlostavljanju na fakultetima, proširila se regijom poput požara. Ubrzo se o toj temi progovorilo i u Hrvatskoj. Povod je bila spoznaja da je tadašnji rektor jednog nastavnika Filozofskog fakulteta predložio za emeritusa iako je protiv njega postojala prijava za zlostavljanje. Uslijedile su šokantne ispovijesti studentica s drugih fakulteta, a teške optužbe uzdrmale su i ADU. Dvoje djelatnika odmah je suspendirano, a jedan profesor, poznati glumac, čije se ime spominjalo, već je bio u mirovini.

U travnju 2024. doznalo se i za optužbe protiv redatelja Dalibora Matanića za spolno uznemiravanje. Nakon više od godinu dana izbivanja u javnosti, u listopadu prošle godine progovorio je u intervjuu jednom ženskom časopisu, čime je podignuo još veću buru u javnosti pokušavajući svoje ponašanje opravdati ovisnošću i umanjiti značenje svojih postupaka. Zagrebačko Općinsko državno kazneno odvjetništvo potvrdilo je da provode istragu protiv njega zbog sumnje u spolno uznemiravanje osobe kojoj je bio nadređen, omogućavanja trošenja droga i bludnih radnji. Čini se kako je redateljica Karla Jelić prepoznala da se o ovoj temi još štošta ima reći.

- Nakon divnog festivalskog života, film sada dolazi do svoje najvažnije svrhe: poticanja dijaloga, podrške i promjene u trenutku u kojem je to najpotrebnije - napisala je na društvenoj mreži u pozivu na projekciju filma i panel raspravu.